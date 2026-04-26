La actual técnica de Géminis también se refirió a los halagos de Gaby Pérez del Solar. Créditos: Latina TV.

Natalia Málaga ofreció una charla amplia antes del partido de vuelta por el tercer puesto entre Deportivo Géminis y Universitario de Deportes. La entrenadora peruana abordó diversos temas, entre ellos la posibilidad de regresar a la dirección técnica de la selección nacional.

Durante la conversación, se analizó su estilo como directora técnica. En ese contexto, Luis Linares, presidente de Géminis y también presente en la entrevista, resaltó el trabajo de Málaga en el club de Comas.

“Son diferentes facetas que ella debe asumir para desarrollar el equipo. Hemos trabajado juntos antes de llegar a Géminis durante ocho años: cuatro años cuando fui director y cuatro años como presidente. Siempre hemos mantenido la misma línea, es la única forma”, señaló Linares en diálogo con Latina TV.

Además, el directivo expresó su deseo de que Málaga continúe aportando al voleibol peruano: “La cantidad de jugadoras que hemos aportado al equipo de mayores aún se nota en los diferentes equipos y algunas chicas en el extranjero. Espero de todo corazón que todavía estamos a tiempo de que Natalia pueda aportar mucho al voleibol peruano. Creo que las selecciones la esperan, antes que se la lleva otra selección”.

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley.

Málaga sobre volver a dirigir a Perú

Esto llevó a que el periodista consultara a Natalia Málaga sobre los recientes elogios de su excompañera en la ‘bicolor’, Gaby Pérez del Solar, quien propuso que debería asumir la conducción de las selecciones juveniles de Perú.

“Natalia me parece una excelente entrenadora. Debería ser entrenadora de la selección, no sé si juvenil o de menores, pero debería ser la DT. Tiene mucha experiencia, mucho carisma con las chicas, tiene su academia. Realmente es un lujo tenerla como coach. Y entrar a un coliseo con tanta emoción de las personas es lindo, me hace recordar cuando jugábamos”, expresó la exvoleibolista.

La leyenda del vóley peruano señaló que la DT de Géminis debería dirigir a la selección. (Video: Latina)

Frente a estos comentarios, Málaga respondió que la decisión no depende de ella, sino de las autoridades, en referencia al presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas. Aclaró que no representa un problema si no le corresponde dirigir, siempre que el voleibol peruano alcance buenos resultados a nivel continental.

“La flaca siempre está pendiente de mí y el comentario que tuvo, cree en mí, confía en mí, pero no está en mis manos, eso depende mucho de las personas encargadas. Mientras hagan un trabajo bueno, que nos den resultados y el nivel del voleibol nacional suba como queremos, todo va bien, no hay ningún problema. Estamos para dar lo mejor para el vóley, para las chicas también”, cerró.

Natalia Málaga lucha por el tercer puesto

La temporada cerrará de manera positiva para Natalia Málaga. Más allá del resultado en el segundo partido frente a Universitario, la entrenadora peruana logró ubicar a Deportivo Géminis entre los cuatro mejores equipos del torneo.

Este sábado 25 de abril, el equipo tendrá una última oportunidad para aspirar a un lugar en el podio de la Liga Peruana de Vóley. El encuentro ante la ‘U’ se disputará a las 19:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes, en el distrito de Villa El Salvador.

Málaga y su plantel necesitan revertir la serie tras la derrota por 3-0 en el partido de ida. Para seguir en carrera por el tercer puesto, deben ganar este segundo encuentro y así forzar un partido extra el próximo fin de semana.