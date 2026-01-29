Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva: “Cuenta con mi apoyo”

Paul Michael sale en defensa de Pamela López tras acusaciones de infidelidad de Christian Cueva

La polémica en torno a Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo tras la enérgica defensa pública de Paul Michael, actual pareja de la influencer. El cantante salió al frente para respaldar a López luego de que Cueva difundiera mensajes en redes sociales insinuando una presunta infidelidad, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en el mundo del espectáculo.

La publicación de Cueva que desató la controversia

El martes 27 de enero, Christian Cueva, futbolista del Club Juan Pablo II, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que, sin mencionar nombres, aludió a una persona de su entorno a la que acusó indirectamente de infidelidad.

“Tremendo rabo de paja que tienes, pero llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo”, señaló en su publicación. Cueva agregó una lista de nombres, entre ellos Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz y Dayron, sugiriendo que su aún esposa habría mantenido relaciones con figuras del deporte y el espectáculo. “Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen. Yo digo lo que me contaron, nada más, y varios son (casados). Y deja ser feliz a las personas”, concluyó.

El mensaje generó una inmediata reacción en redes sociales y avivó el debate sobre la vida privada de los protagonistas, dejando a Pamela López en el centro del huracán mediático.

Christian Cueva publica mensajes en sus redes sociales y acusa a Pamela López de ser infiel con los futbolistas “Colo” Ibañez, Tenchy Ugaz y Dayron. IG

Pamela López responde con firmeza

Lejos de quedarse en silencio, Pamela López optó por aclarar su posición y rechazar cualquier vínculo sentimental con los nombres mencionados por Cueva.

“Nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio”, escribió la empresaria en sus redes oficiales. López consideró que la información podría obedecer a una confusión de identidad y fue categórica al defender su reputación: “Probablemente se trate de información atribuida a un homónimo u otra persona que no soy yo”.

En su pronunciamiento, también enfatizó que jamás ha destruido una familia ni actuado de manera clandestina, marcando distancia de las insinuaciones y negando cualquier conducta inapropiada. “Nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar”, subrayó ante su audiencia.

La empresaria aprovechó para reflexionar sobre el impacto emocional de este tipo de acusaciones y animó a otras mujeres que atraviesan situaciones similares a no cargar culpas ajenas. “Buscar ayuda espiritual y psicológica no es debilidad, es dignidad”, manifestó, recibiendo una ola de mensajes de apoyo y solidaridad en sus plataformas digitales.

Pamela López asegura que Christian Cueva no ha cumplido con la manutención y enfrenta deudas para cubrir las necesidades de sus hijos. (Instagram)

Paul Michael y su respaldo incondicional

En medio de la escalada mediática, Paul Michael, pareja de Pamela López, fue consultado por América sobre el polémico mensaje de Christian Cueva. Si bien el joven cantante aseguró no estar al tanto de todos los detalles, dejó claro que confía plenamente en López y que no permitirán que los rumores alteren su relación.

“Yo apoyo 100% a mi Kittypam. Ella sabe que cuenta conmigo para las que sea. Yo desconozco esa información, son temas personales de ella que en su momento saldrá a aclararlas. Igual siempre va a contar con mi apoyo”, afirmó.

Paul Michael insistió en que su enfoque está en mantener buenas energías y comentarios positivos, evitando caer en el juego de la polémica. “Nosotros solamente estamos haciendo buenas energías, comentarios positivos, porque de eso se trata”, puntualizó, marcando una postura de serenidad ante el escándalo.

La popularidad de Pamela López crece entre quienes la ven como una opción de cambio, mientras ella se entrena con especialistas y mantiene en secreto su posible afiliación política (Instagram)

Christian Cueva y su misterioso mensaje

Tras la polémica inicial, Christian Cueva volvió a utilizar sus redes sociales para dejar un mensaje enigmático que muchos interpretaron como dirigido a Pamela López.

“Se viene más”, escribió el futbolista, dejando abierta la puerta a nuevas revelaciones y manteniendo la intriga entre sus seguidores.

Cueva reafirma su amor por Pamela Franco tras la controversia

En medio de este cruce mediático, Christian Cueva también decidió mostrar públicamente su relación con Pamela Franco, compartiendo una romántica fotografía junto a la cantante de cumbia.

El futbolista publicó la imagen en Instagram, donde se le ve entregando un gran ramo de rosas rojas acompañado de la frase: “Te amo”.

En la foto, la pareja posa sonriente y Cueva dedica un mensaje cargado de emoción: “Qué te puedo decir a ti. Si siempre estás cuando más te necesito. Si siempre me sacas una sonrisa en mis tristezas. Si compartes cada locura que tengo. Simplemente, gracias por llegar a mi vida. Te amo con todas las fuerzas de mi corazón, hermosa”, escribió el ex volante de la selección peruana.

De esta manera, Cueva reafirma su relación con la cumbiambera, quien recientemente lo acompañó en la presentación del plantel de Juan Pablo II, donde el jugador fue ovacionado por los asistentes.

Christian Cueva reafirma su amor por Pamela Franco tras la controversia. IG