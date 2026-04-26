A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético: partido por fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Universitario de Deportes recibirá este domingo 26 de abril a Alianza Atlético en el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este compromiso se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Conoce en esta nota los horarios del cotejo.

Horarios del Universitario vs Alianza Atlético

El inicio está fijado para las 18:00 horas en Perú. En México el partido comenzará a las 17:00, en Colombia y Ecuador a las 18:00, en Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) a las 19:00, y en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay a las 20:00.

Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético

El partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana será transmitido de manera exclusiva por L1 Max, disponible a nivel nacional en los servicios de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar TV. Esta cobertura permite que los aficionados accedan al encuentro desde cualquier parte del país a través de los principales operadores de televisión por cable.

Para quienes prefieren seguir el partido por medios digitales, la aplicación Liga 1 Play, gestionada por L1 Max, ofrece la posibilidad de ver la transmisión en línea desde celulares, tablets o computadoras, sin necesidad de recurrir a la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura completa, con información previa, actualización minuto a minuto, detalles de los goles, jugadas más relevantes y declaraciones de los protagonistas, permitiendo que los seguidores se mantengan informados durante toda la jornada del campeonato nacional.

La 'U' recibirá a los 'churres' en el estadio Monumental por el Torneo Apertura 2026. (L1 Max)

¿Cómo llegan?

Alianza Atlético atraviesa una etapa complicada en el torneo, acumulando seis partidos oficiales sin victorias, incluidos dos reveses en la CONMEBOL Sudamericana. El equipo solo suma 11 puntos, lo que lo mantiene en la parte baja de la tabla y en la necesidad de sumar para mejorar su situación.

Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, busca seguir en la pelea por el Apertura y sabe que debe imponerse a los ‘churres’ para no perder terreno en la lucha por el título. El conjunto de Sullana, en tanto, afronta la urgencia de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso.

En su presentación más reciente, la ‘U’ venció 4-1 a Deportivo Garcilaso bajo la dirección de Jorge Araujo, mostrando una mejoría en su rendimiento tras la salida de Javier Rabanal. Este triunfo significó una recuperación en lo anímico y un incremento en la eficacia ofensiva del equipo.

El cuadro 'crema' se recuperó de las derrotas y goleó 4-1 a los cusqueños en el Monumental - Crédito: L1MAX.

Universitario vs Alianza Atlético: el último enfrentamiento

En el antecedente más reciente en el estadio Monumental de Ate, Universitario cayó 1-0 ante Alianza Atlético. El único gol del encuentro lo marcó Luis Olmedo a los 26 minutos, resultado que sorprendió a la afición local.

Durante ese partido, los ‘cremas’ buscaron igualar el marcador, pero no encontraron efectividad en el ataque y sufrieron la expulsión de dos jugadores: Gustavo Dulanto y José Rivera.

Esa derrota no solo significó perder los tres puntos, sino también el final de una racha de más de dos años sin conocer la derrota como local, una marca que había consolidado su fortaleza en casa. El resultado dejó un sabor amargo en el plantel y la hinchada, que ahora busca revancha en el próximo enfrentamiento.