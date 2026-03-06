Perú

Paul Michael habla sin filtros sobre la relación de Christian Cueva y Pamela López: “Son trece años de relación”

El integrante de Combinación de La Habana comparte cómo convive con el pasado sentimental de su pareja y el futbolista, revelando la importancia de la madurez y el respeto por los hijos de ambos

Guardar
Paul Michael, vocalista de La Combinación de la Habana, responde sin tapujos si se presentaría en un evento donde esté Christian Cueva, expareja de Pamela López. Video: Instagram Radio Panamericana

Paul Michael, integrante de la orquesta Combinación de La Habana, brindó una entrevista donde se sinceró sobre la relación que mantuvo su actual pareja, Pamela López, con el futbolista Christian Cueva. El cantante no solo se ha dejado ver en público junto a los hijos de Pamela y Cueva, sino que también ha hablado abiertamente sobre la historia de amor, las heridas y las nuevas dinámicas familiares que dejó una separación tras más de una década de relación.

En una entrevista para el programa ‘Mesa Caliente’, Paul Michael fue consultado sobre lo que implica convivir con los recuerdos y el peso de los 13 años de relación que unieron a Christian Cueva y Pamela López. El cantante fue enfático: “No sé, pues, son 13 años. Son 13 años de que han tenido relación. No podemos tapar el sol con un dedo”, señaló. Con estas palabras, dejó entrever que, pese a los intentos de ambos por rehacer sus vidas, el pasado y los sentimientos compartidos no se borran de la noche a la mañana.

Michael añadió que la ruptura entre Cueva y López no ocurrió hace tanto tiempo y que es natural que el futbolista siga recordando esa etapa: “Toma su tiempo, recién tiene dos años (de separados). No te voy a decir que de la noche a la mañana va a borrar todos sus recuerdos, ni que tuviera Alzheimer, ¿no? O ni que se hubiera golpeado la cabeza, siempre hay un sentimiento”, reflexionó, remarcando que el proceso de cerrar un capítulo tan largo y significativo lleva tiempo y maduración.

“Amo a sus hijos, algún día tendrá que conocerme”: la convivencia y los nuevos vínculos

Más allá de la historia entre Pamela López y Christian Cueva, Paul Michael sorprendió al confesar el profundo cariño que ha construido con los hijos de la empresaria y el futbolista. “Es el papá de los hijos de Pamela (López) y yo, a ellos, los amo mucho”, declaró el cantante, quien en los últimos meses se ha mostrado cercano a los niños en viajes y actividades familiares.

El cantante Paul Michael fue consultado sobre su relación con Christian Cueva, y no dudó en afirmar que estaría dispuesto a tomarse unas 'chelitas' con él por el bien de los hijos de Pamela López, a quienes quiere mucho. Video: Panamericana TV / Préndete

Michael subrayó que no tiene problemas con Cueva y que, en algún momento, inevitablemente tendrán que encontrarse por el bienestar de los menores: “En algún momento ellos van a solucionar sus problemas, en algún momento, él tendrá que conocerme, verme, porque yo voy a estar con ella (Pamela López). Con él no tengo problemas”.

El salsero ha sido claro en que su llegada a la vida de Pamela ocurrió después de la separación con Cueva, por lo que no existen motivos de conflicto. “Yo he llegado en un momento en el que ellos ya no estaban. Nunca me he metido en problemas entre ellos porque yo llegué en otro tiempo. Ella pasó su proceso, Paul Michael llegó y barrió con todo”, comentó entre risas.

En otra entrevista para el programa ‘Préndete’, Michael no descartó la posibilidad de compartir un momento amistoso con Christian Cueva en el futuro: “Eso no lo descarto porque él es el papá de los hijos de Pamela y yo a sus hijos los amo mucho. En algún momento, van a arreglar sus problemas, en algún momento va a tener que conocerme, va a tener que verme porque yo voy a estar ahí con ella. Hablándote maduramente, me lo voy a cruzar”, sentenció.

Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco: una nueva familia ensamblada

Mientras Christian Cueva ha oficializado su relación con la cantante Pamela Franco y habla abiertamente de planes de matrimonio, Pamela López no ha dudado en lanzar ironías y comentarios sobre la nueva etapa de su expareja. Consultada sobre la posibilidad de que Cueva y Franco se casen, la empresaria comentó.

Paul Michael destaca los 13
Paul Michael destaca los 13 años de relación entre Christian Cueva y Pamela López como clave en su proceso de transición familiar.

Me encantaría que la señora clandestina, hoy oficializada, ocupe mi lugar. Solamente así va a saber lo que yo sentí. Así va a experimentar lo que yo sentí. Ella sabrá si es una bendición o no”, expresó, evidenciando que las heridas aún no terminan de cerrarse y que el tiempo será el encargado de poner cada cosa en su sitio.

Pamela López también ha compartido en sus redes sociales momentos de felicidad junto a Paul Michael y sus hijos, mostrando la cercanía y el respaldo que le brinda el cantante en esta nueva etapa. “Amo como vivimos cada logro de cada uno de los nuestros. Mi combi completa”, escribió en una publicación reciente, donde se la ve celebrando el ingreso de Paul Michael a Combinación de La Habana y el lanzamiento del videoclip ‘Perdóname’, en el que el salsero asume el rol protagónico.

El regreso de Paul Michael a Combinación de La Habana ha sido celebrado por los fans de la agrupación. El cantante, que se había alejado para emprender su carrera como solista, ahora vuelve a compartir escena con Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés y Eugenio Rodríguez.

Pamela López sorprende a Paul
Pamela López sorprende a Paul Michael con una lujosa fiesta privada por su cumpleaños número 28 en un club exclusivo.

“Vamos por la revancha (…) La combi”, celebró Michael en sus redes, mientras que la orquesta anunció su retorno con entusiasmo: “La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense porque esto recién comienza”. El videoclip ‘Perdóname’ ya circula en plataformas digitales y representa el inicio de una nueva etapa en la carrera musical del cantante.

Temas Relacionados

Christian CuevaPamela LópezPaul Michaelperu-entretenimiento

Más Noticias

Cienciano 1-0 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano 1-0 Melgar EN VIVO

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

El líder de APP arremetió contra el exalcalde en medio de la campaña presidencial. “Rafael no tiene propuestas, lo único que hace es hablar de mí, debe estar preocupado”, señaló

César Acuña a Rafael López

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

El mandatario invocó el artículo 117 de la Constitución para frenar la querella interpuesta por el abogado Yuri Díaz, pese a que la jueza advirtió que, de no asistir, sería declarado reo contumaz

José María Balcázar pide suspender

Rodrigo González y Gigi Mitre ya no creen en la separación de Ana Paula y Paolo Guerrero: “La otra semana regresan”

Los conductores de ‘Amor y Fuego’ pusieron en duda la ruptura entre el futbolista y la modelo brasilera por el número de veces que lo han hecho antes.

Rodrigo González y Gigi Mitre

Corte IDH condena a Perú por la esterilización forzada y muerte de Celia Ramos Durand bajo programa estatal de gobierno de Alberto Fujimori

Según la resolución, el Estado peruano fue responsable de la esterilización forzada de Celia Ramos Durand. La Corte determinó que también incumplió con investigar los hechos de manera diligente y oportuna. El fallo subraya las graves afectaciones sufridas por las hijas, el esposo y la madre de la víctima

Corte IDH condena a Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña a Rafael López

César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

José María Balcázar pide suspender juicio por difamación hasta culminar su mandato: audiencia estaba programada para mañana, viernes 6 de marzo

Ministro de Energía actúa con “cero sensibilidad” y “desatino” ante emergencia en ducto de Camisea, señala Keiko Fujimori

Fernando Rospigliosi no se arrepiente de calificativos a Delia Espinoza y asegura que querella es una venganza: “La he desenmascarado”

Corte IDH condena a Perú por muerte de Celia Ramos, víctima de esterilización forzada en el régimen de Alberto Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo González y Gigi Mitre

Rodrigo González y Gigi Mitre ya no creen en la separación de Ana Paula y Paolo Guerrero: “La otra semana regresan”

Así fue la reacción del niño Alfredito al ver a Laura Huarcayo y ‘Bienvenida la tarde’ en Esto Es Guerra

Valentina Valiente’ vs. ‘Esto es Guerra’: ¿Quién ganó en rating el día del estreno de la novela de Latina?

Hernán Hinostroza asegura que se quiere casar con Masiel Málaga pero que la boda será “cuando ella lo decida”

Janet Barboza acusa con dureza a Marisel Linares por su reacción en el caso Lizeth Marzano: "Eres indolente y sin corazón"

DEPORTES

Cienciano 1-0 Melgar EN VIVO

Cienciano 1-0 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Equipo peruano de esgrima conquista histórica medalla de bronce en el Panamericano de damas por equipos disputado en Bogotá

Facundo Morando despierta el interés de Fluminense y podría dejar Alianza Lima para dirigir en la Superliga Brasileña

Jaime de la Pava aprueba la incorporación de Carlos Zambrano y Miguel Trauco al Sport Boys: “Nos aportarán muchísimo”

Mohamed Salah: el hito histórico que intentará alcanzar con Egipto en su posible último Mundial