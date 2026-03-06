Paul Michael habla sin filtros sobre la relación de Christian Cueva y Pamela López: “Son trece años de relación”

Paul Michael, vocalista de La Combinación de la Habana, responde sin tapujos si se presentaría en un evento donde esté Christian Cueva, expareja de Pamela López. Video: Instagram Radio Panamericana

Paul Michael, integrante de la orquesta Combinación de La Habana, brindó una entrevista donde se sinceró sobre la relación que mantuvo su actual pareja, Pamela López, con el futbolista Christian Cueva. El cantante no solo se ha dejado ver en público junto a los hijos de Pamela y Cueva, sino que también ha hablado abiertamente sobre la historia de amor, las heridas y las nuevas dinámicas familiares que dejó una separación tras más de una década de relación.

En una entrevista para el programa ‘Mesa Caliente’, Paul Michael fue consultado sobre lo que implica convivir con los recuerdos y el peso de los 13 años de relación que unieron a Christian Cueva y Pamela López. El cantante fue enfático: “No sé, pues, son 13 años. Son 13 años de que han tenido relación. No podemos tapar el sol con un dedo”, señaló. Con estas palabras, dejó entrever que, pese a los intentos de ambos por rehacer sus vidas, el pasado y los sentimientos compartidos no se borran de la noche a la mañana.

Michael añadió que la ruptura entre Cueva y López no ocurrió hace tanto tiempo y que es natural que el futbolista siga recordando esa etapa: “Toma su tiempo, recién tiene dos años (de separados). No te voy a decir que de la noche a la mañana va a borrar todos sus recuerdos, ni que tuviera Alzheimer, ¿no? O ni que se hubiera golpeado la cabeza, siempre hay un sentimiento”, reflexionó, remarcando que el proceso de cerrar un capítulo tan largo y significativo lleva tiempo y maduración.

“Amo a sus hijos, algún día tendrá que conocerme”: la convivencia y los nuevos vínculos

Más allá de la historia entre Pamela López y Christian Cueva, Paul Michael sorprendió al confesar el profundo cariño que ha construido con los hijos de la empresaria y el futbolista. “Es el papá de los hijos de Pamela (López) y yo, a ellos, los amo mucho”, declaró el cantante, quien en los últimos meses se ha mostrado cercano a los niños en viajes y actividades familiares.

El cantante Paul Michael fue consultado sobre su relación con Christian Cueva, y no dudó en afirmar que estaría dispuesto a tomarse unas 'chelitas' con él por el bien de los hijos de Pamela López, a quienes quiere mucho. Video: Panamericana TV / Préndete

Michael subrayó que no tiene problemas con Cueva y que, en algún momento, inevitablemente tendrán que encontrarse por el bienestar de los menores: “En algún momento ellos van a solucionar sus problemas, en algún momento, él tendrá que conocerme, verme, porque yo voy a estar con ella (Pamela López). Con él no tengo problemas”.

El salsero ha sido claro en que su llegada a la vida de Pamela ocurrió después de la separación con Cueva, por lo que no existen motivos de conflicto. “Yo he llegado en un momento en el que ellos ya no estaban. Nunca me he metido en problemas entre ellos porque yo llegué en otro tiempo. Ella pasó su proceso, Paul Michael llegó y barrió con todo”, comentó entre risas.

En otra entrevista para el programa ‘Préndete’, Michael no descartó la posibilidad de compartir un momento amistoso con Christian Cueva en el futuro: “Eso no lo descarto porque él es el papá de los hijos de Pamela y yo a sus hijos los amo mucho. En algún momento, van a arreglar sus problemas, en algún momento va a tener que conocerme, va a tener que verme porque yo voy a estar ahí con ella. Hablándote maduramente, me lo voy a cruzar”, sentenció.

Pamela López, Christian Cueva y Pamela Franco: una nueva familia ensamblada

Mientras Christian Cueva ha oficializado su relación con la cantante Pamela Franco y habla abiertamente de planes de matrimonio, Pamela López no ha dudado en lanzar ironías y comentarios sobre la nueva etapa de su expareja. Consultada sobre la posibilidad de que Cueva y Franco se casen, la empresaria comentó.

Paul Michael destaca los 13 años de relación entre Christian Cueva y Pamela López como clave en su proceso de transición familiar.

“Me encantaría que la señora clandestina, hoy oficializada, ocupe mi lugar. Solamente así va a saber lo que yo sentí. Así va a experimentar lo que yo sentí. Ella sabrá si es una bendición o no”, expresó, evidenciando que las heridas aún no terminan de cerrarse y que el tiempo será el encargado de poner cada cosa en su sitio.

Pamela López también ha compartido en sus redes sociales momentos de felicidad junto a Paul Michael y sus hijos, mostrando la cercanía y el respaldo que le brinda el cantante en esta nueva etapa. “Amo como vivimos cada logro de cada uno de los nuestros. Mi combi completa”, escribió en una publicación reciente, donde se la ve celebrando el ingreso de Paul Michael a Combinación de La Habana y el lanzamiento del videoclip ‘Perdóname’, en el que el salsero asume el rol protagónico.

El regreso de Paul Michael a Combinación de La Habana ha sido celebrado por los fans de la agrupación. El cantante, que se había alejado para emprender su carrera como solista, ahora vuelve a compartir escena con Joseph Buitrón, Freddy Armas, Pedro Madruga y Jhavy Cantero, bajo la dirección de Gerson Valdés y Eugenio Rodríguez.

Pamela López sorprende a Paul Michael con una lujosa fiesta privada por su cumpleaños número 28 en un club exclusivo.

“Vamos por la revancha (…) La combi”, celebró Michael en sus redes, mientras que la orquesta anunció su retorno con entusiasmo: “La Combi se renueva y la delantera se enciende. Prepárense porque esto recién comienza”. El videoclip ‘Perdóname’ ya circula en plataformas digitales y representa el inicio de una nueva etapa en la carrera musical del cantante.