Perú

Universidad San Marcos destaca su producción académica y cultural en la FILBA 2026 en Argentina

La Decada de América presentó en Buenos Aires una selección de publicaciones en literatura, ciencias sociales y estudios culturales en una de las ferias del libro más importantes del mundo hispanohablante

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Universidad San Marcos presenta su legado académico en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Foto: UNMSM)
Universidad San Marcos presenta su legado académico en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Foto: UNMSM)

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) viene participando en la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA 2026), en Argentina, donde presenta una amplia selección de publicaciones académicas y culturales como parte de las actividades conmemorativas por sus 475 años de fundación. La presencia de la universidad busca visibilizar su aporte intelectual y su trayectoria histórica como una de las instituciones educativas más antiguas de América.

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, destacó que esta participación representa una oportunidad para mostrar la evolución de la universidad en sus distintos ámbitos de producción. “San Marcos está presente reconociendo no solamente su historia, su pasado, sino su presente y también un sueño de futuro”, señaló durante las actividades desarrolladas en el marco del evento internacional.

Universidad Decana de América fortalece su presencia internacional en la FILBA 2026. (Foto: UNMSM)
Universidad Decana de América fortalece su presencia internacional en la FILBA 2026. (Foto: UNMSM)

Presencia académica

La participación de la universidad en la FILBA 2026 se enmarca en la conmemoración por su 475 aniversario, lo que refuerza el valor simbólico de su presencia en una de las ferias editoriales más importantes del mundo hispanohablante. En este contexto, la UNMSM presenta una serie de publicaciones que abarcan diversas disciplinas del conocimiento.

Según detalló la institución, la oferta académica incluye trabajos en literatura, ciencias sociales y estudios culturales, reflejando la diversidad de su producción intelectual. Estas publicaciones forman parte del esfuerzo por consolidar la difusión del conocimiento generado en sus distintas facultades y centros de investigación.

UNMSM impulsa difusión de lenguas originarias y estudios culturales en feria del libro en Argentina. (Foto: Agencia Andina)
UNMSM impulsa difusión de lenguas originarias y estudios culturales en feria del libro en Argentina. (Foto: Agencia Andina)

Integración cultural y relación Perú–Argentina

La rectora también resaltó la importancia de que el Perú sea país invitado de honor en esta edición de la feria, lo que permite fortalecer los vínculos culturales e históricos con Argentina. “Creo que esa unión, esa hermandad que existe entre el Perú y Argentina se tiene que sentir con más fuerza”, afirmó Ramón Ruffner, en referencia a los lazos compartidos entre ambas naciones.

La participación peruana en la FILBA 2026 se traduce en un amplio pabellón que reúne a más de 130 editoriales y cerca de 770 títulos, además de una delegación de 60 representantes culturales. Este espacio busca promover la diversidad cultural del país a través de presentaciones, conversatorios y actividades artísticas.

Universidad San Marcos presenta su legado académico en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Foto: Agencia Andina)
Universidad San Marcos presenta su legado académico en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. (Foto: Agencia Andina)

Difusión de lenguas originarias

Uno de los ejes centrales de la propuesta de la UNMSM es la difusión de publicaciones vinculadas a lenguas originarias y comunidades indígenas. La rectora destacó que este enfoque responde a la necesidad de preservar las raíces culturales del país y fortalecer la identidad nacional.

“Es retomar nuestros orígenes también, porque el Perú milenario nace a raíz de las comunidades y de los pueblos indígenas”, sostuvo la autoridad universitaria, al remarcar la importancia de mantener vivas estas expresiones culturales dentro del ámbito académico.

UNMSM exhibe su producción académica y cultural en la FILBA 2026 en Argentina. (Foto: Agencia Andina)
UNMSM exhibe su producción académica y cultural en la FILBA 2026 en Argentina. (Foto: Agencia Andina)

Aporte a la cultura y ciencia

En su intervención, Ramón Ruffner recordó también el aporte histórico de la UNMSM al desarrollo intelectual del país, destacando la formación de reconocidas figuras de la literatura y las ciencias sociales. Entre ellas mencionó a escritores como Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique, quienes forman parte del legado académico de la institución.

La feria, que se desarrolla en el predio La Rural de Buenos Aires del 23 de abril al 11 de mayo, reúne a escritores, editores y público en general en una de las plataformas culturales más relevantes de la región. En este escenario, la participación de la universidad busca consolidar su presencia internacional y reafirmar su rol en la producción y difusión del conocimiento.

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