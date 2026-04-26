Perú

Minsa alerta sobre la ciática: principales causas, síntomas y recomendaciones para prevenir el dolor lumbar

La mayoría de pacientes con ciática puede recuperarse con tratamiento médico oportuno y terapia física, según especialistas del sector salud

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ilustración detallada que muestra una hernia discal en la región lumbar de la columna vertebral. Se observa el disco intervertebral desplazado presionando las raíces nerviosas, destacando el impacto sobre el nervio ciático y elementos anatómicos circundantes. Esta imagen educativa es clave para comprender las causas del dolor lumbar y ciático en pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor que se origina en la parte baja de la espalda y se irradia hacia la pierna, conocido como ciática, es una de las consultas más frecuentes en los servicios de traumatología. Ante ello, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) emitió recomendaciones para prevenir y tratar este problema que afecta la movilidad y calidad de vida de miles de personas.

El jefe del servicio de Traumatología del Hospital María Auxiliadora del Minsa, el Dr. Ludwing Mora Tasayco, explicó que la ciática no debe considerarse una molestia pasajera, sino un síntoma que requiere atención médica. “El 90 % de los pacientes con problemas de ciática se recuperan con un tratamiento médico adecuado y terapia física”, precisó, al indicar que la mayoría de casos se presenta en varones de entre 30 y 40 años.

El especialista advirtió además que muchas personas tienden a subestimar este dolor, lo que retrasa el diagnóstico y puede agravar el cuadro clínico. Por ello, insistió en la importancia de acudir a un profesional ante las primeras señales de malestar.

Ministerio de Salud - MINSA
Ministerio de Salud - MINSA

¿Qué es la ciática?

La ciática es un dolor que se origina en la región lumbar y se extiende a lo largo del nervio ciático, llegando en muchos casos hasta la pierna. Este problema puede variar en intensidad y duración, afectando la capacidad de movimiento y el desempeño de actividades cotidianas.

El Minsa advierte que no debe tratarse únicamente como una molestia leve, ya que puede estar asociado a lesiones en la columna vertebral. Por ello, se recomienda acudir a un especialista cuando el dolor es persistente o limita las actividades diarias.

En muchos casos, este dolor puede confundirse con cansancio muscular, lo que lleva a un manejo inadecuado del problema y a una progresión de la lesión si no se trata correctamente.

Ciática: Minsa advierte sobre causas, síntomas y riesgos de automedicarse ante el dolor lumbar. (Foto: Difusión)
Ciática: Minsa advierte sobre causas, síntomas y riesgos de automedicarse ante el dolor lumbar. (Foto: Difusión)

Principales causas del dolor

De acuerdo con el especialista del Hospital María Auxiliadora, el sedentarismo es uno de los principales factores que desencadenan la ciática. A ello se suman las malas posturas al sentarse o levantar objetos, así como los esfuerzos físicos mal ejecutados.

También influyen el desgaste de los discos intervertebrales y ciertas condiciones degenerativas propias de la edad o el estilo de vida. Estas causas pueden generar presión sobre el nervio ciático y provocar dolor intenso.

El especialista señaló que los hábitos laborales actuales, como pasar largas horas sentado frente a una computadora, han incrementado la incidencia de este tipo de dolencias en la población.

Sedentarismo y malas posturas impulsan casos de ciática, advierte el Minsa. (Foto: Agencia Andina)
Sedentarismo y malas posturas impulsan casos de ciática, advierte el Minsa. (Foto: Agencia Andina)

Síntomas y señales de alerta

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor lumbar que se extiende hacia la pierna, sensación de hormigueo, debilidad muscular y dificultad para mantenerse en ciertas posiciones por tiempo prolongado.

El Minsa recomienda prestar atención a estas señales, especialmente cuando el dolor persiste por varias semanas. La automedicación puede enmascarar el problema y retrasar el diagnóstico adecuado. También se advierte que la intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la lesión, por lo que es importante una evaluación médica oportuna.

Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)
Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)

Riesgos de la automedicación

Las autoridades de salud advierten que el uso de analgésicos sin supervisión médica puede aliviar temporalmente el dolor, pero no corrige la causa de la ciática. Esto puede derivar en complicaciones mayores o lesiones crónicas en la columna.

Por ello, se insiste en la importancia de acudir a un profesional de salud para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, que en muchos casos incluye terapia física. El uso prolongado de medicamentos sin control también puede generar efectos secundarios que afectan la salud general del paciente.

Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)
Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)

Recomendaciones para prevenir

El Minsa recomienda mantener una postura adecuada al sentarse, realizar pausas activas durante el trabajo y evitar cargar peso de forma incorrecta, flexionando las rodillas y manteniendo el objeto cerca del cuerpo.

Asimismo, se sugiere realizar actividad física regular, como caminatas o ejercicios de estiramiento, mantener un peso saludable y utilizar calzado cómodo. En caso de dolor persistente por más de seis semanas, se debe acudir a un especialista para evitar complicaciones mayores.

Imagen LT33E7ZQWVBGJNP6TE7DUAHV54

La adopción de estos hábitos permite reducir significativamente el riesgo de desarrollar ciática y mejorar la calidad de vida de las personas.

Temas Relacionados

MinsaColumnaCiáticaMinisterio de Saludperu-noticias

Más Noticias

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

La central brasileña ofreció declaraciones que sonaron a despedida. ¿Será que no continuará en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley?

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

“Me trataron muy mal”: Carmen ‘La Gata’ García apuntó contra Natalia Málaga y Cenaida Uribe

La exvoleibolista recordó el mal momento que vivió cuando fue despedida de Latino Amisa

“Me trataron muy mal”: Carmen ‘La Gata’ García apuntó contra Natalia Málaga y Cenaida Uribe

Resultados del Gana Diario de este sábado 25 de abril de 2026: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana celebra un sorteo al día a las 20:30 horas. Averigüe si se rompió el pozo millonario

Resultados del Gana Diario de este sábado 25 de abril de 2026: todos los números ganadores del último sorteo

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

El exfutbolista y la influencer protagonizaron una noche de insinuaciones, celos y una polémica sugerencia en el reality, encendiendo las redes.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

La exproductora se convierte en la sexta eliminada del reality tras una gala de tensión. Quedan 10 participantes.

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 95.773 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alfonso López Chau se refiere a reportaje sobre cenas con dirigentas en restaurante y afirma que “solo buscan silenciar a voces incómodas”

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez dice que compra de F-16 mostraría que Keiko Fujimori gobierna: “Hay un ministro de Fuerza Popular al mando de las Fuerzas Armadas”

Delia Espinoza pide al JNE evaluar la exclusión de Fernando Rospigliosi por haber sido condenado

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera desatan polémica con propuesta “prohibida” en ‘La Granja VIP’: “¿Apagamos las cámaras?”

Pati Lorena fue eliminada de ‘La Granja VIP Perú’: Samahara Lobatón y Pamela López se salvaron

Esposo de Magaly Medina enternece las redes al usar la azotea de su notaría en apoyo al programa ‘Magaly TV La Firme’

Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

El estado de salud de ‘Pompinchú’ tras su internamiento: “Sus riñones están bien dañados” y su familia pide ayuda

DEPORTES

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

Mara Leão, entre lágrimas, deja emotivo mensaje tras conseguir tercer lugar con Universitario: “Los voy a extrañar, mi corazón está triste”

“Me trataron muy mal”: Carmen ‘La Gata’ García apuntó contra Natalia Málaga y Cenaida Uribe

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Grau: partido en Trujillo por fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Natalia Málaga respondió a los halagos de Gaby Pérez del Solar y reveló si volverá a dirigir la selección peruana de vóley

Brian Arias y Osnar Noronha sufren serias lesiones que los alejarán de la Universidad César Vallejo por siete meses