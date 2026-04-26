Minsa alerta sobre la ciática: principales causas, síntomas y recomendaciones para prevenir el dolor lumbar

Ilustración detallada que muestra una hernia discal en la región lumbar de la columna vertebral. Se observa el disco intervertebral desplazado presionando las raíces nerviosas, destacando el impacto sobre el nervio ciático y elementos anatómicos circundantes. Esta imagen educativa es clave para comprender las causas del dolor lumbar y ciático en pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor que se origina en la parte baja de la espalda y se irradia hacia la pierna, conocido como ciática, es una de las consultas más frecuentes en los servicios de traumatología. Ante ello, el Ministerio de Salud del Perú (Minsa) emitió recomendaciones para prevenir y tratar este problema que afecta la movilidad y calidad de vida de miles de personas.

El jefe del servicio de Traumatología del Hospital María Auxiliadora del Minsa, el Dr. Ludwing Mora Tasayco, explicó que la ciática no debe considerarse una molestia pasajera, sino un síntoma que requiere atención médica. “El 90 % de los pacientes con problemas de ciática se recuperan con un tratamiento médico adecuado y terapia física”, precisó, al indicar que la mayoría de casos se presenta en varones de entre 30 y 40 años.

El especialista advirtió además que muchas personas tienden a subestimar este dolor, lo que retrasa el diagnóstico y puede agravar el cuadro clínico. Por ello, insistió en la importancia de acudir a un profesional ante las primeras señales de malestar.

Ministerio de Salud - MINSA

¿Qué es la ciática?

La ciática es un dolor que se origina en la región lumbar y se extiende a lo largo del nervio ciático, llegando en muchos casos hasta la pierna. Este problema puede variar en intensidad y duración, afectando la capacidad de movimiento y el desempeño de actividades cotidianas.

El Minsa advierte que no debe tratarse únicamente como una molestia leve, ya que puede estar asociado a lesiones en la columna vertebral. Por ello, se recomienda acudir a un especialista cuando el dolor es persistente o limita las actividades diarias.

En muchos casos, este dolor puede confundirse con cansancio muscular, lo que lleva a un manejo inadecuado del problema y a una progresión de la lesión si no se trata correctamente.

Ciática: Minsa advierte sobre causas, síntomas y riesgos de automedicarse ante el dolor lumbar. (Foto: Difusión)

Principales causas del dolor

De acuerdo con el especialista del Hospital María Auxiliadora, el sedentarismo es uno de los principales factores que desencadenan la ciática. A ello se suman las malas posturas al sentarse o levantar objetos, así como los esfuerzos físicos mal ejecutados.

También influyen el desgaste de los discos intervertebrales y ciertas condiciones degenerativas propias de la edad o el estilo de vida. Estas causas pueden generar presión sobre el nervio ciático y provocar dolor intenso.

El especialista señaló que los hábitos laborales actuales, como pasar largas horas sentado frente a una computadora, han incrementado la incidencia de este tipo de dolencias en la población.

Sedentarismo y malas posturas impulsan casos de ciática, advierte el Minsa. (Foto: Agencia Andina)

Síntomas y señales de alerta

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor lumbar que se extiende hacia la pierna, sensación de hormigueo, debilidad muscular y dificultad para mantenerse en ciertas posiciones por tiempo prolongado.

El Minsa recomienda prestar atención a estas señales, especialmente cuando el dolor persiste por varias semanas. La automedicación puede enmascarar el problema y retrasar el diagnóstico adecuado. También se advierte que la intensidad del dolor no siempre refleja la gravedad de la lesión, por lo que es importante una evaluación médica oportuna.

Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)

Riesgos de la automedicación

Las autoridades de salud advierten que el uso de analgésicos sin supervisión médica puede aliviar temporalmente el dolor, pero no corrige la causa de la ciática. Esto puede derivar en complicaciones mayores o lesiones crónicas en la columna.

Por ello, se insiste en la importancia de acudir a un profesional de salud para recibir un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, que en muchos casos incluye terapia física. El uso prolongado de medicamentos sin control también puede generar efectos secundarios que afectan la salud general del paciente.

Minsa alerta sobre la ciática y recomienda medidas para prevenir el dolor lumbar en la población. (Foto: Difusión)

Recomendaciones para prevenir

El Minsa recomienda mantener una postura adecuada al sentarse, realizar pausas activas durante el trabajo y evitar cargar peso de forma incorrecta, flexionando las rodillas y manteniendo el objeto cerca del cuerpo.

Asimismo, se sugiere realizar actividad física regular, como caminatas o ejercicios de estiramiento, mantener un peso saludable y utilizar calzado cómodo. En caso de dolor persistente por más de seis semanas, se debe acudir a un especialista para evitar complicaciones mayores.

La adopción de estos hábitos permite reducir significativamente el riesgo de desarrollar ciática y mejorar la calidad de vida de las personas.