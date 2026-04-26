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El Gobierno del Perú condena el ataque ocurrido en la cena anual de la Casa Blanca

Autoridades peruanas manifiestan solidaridad con la administración estadounidense y confirman que los principales asistentes al evento diplomático permanecen a salvo tras el incidente

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Hoy Donald Trump sufrío un atentado en plena celebración de la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.
Hoy Donald Trump sufrío un atentado en plena celebración de la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C.

La noche de este sábado, el Gobierno del Perú expresó una enérgica condena por el acto de violencia registrado durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington D.C. El evento, uno de los más relevantes para la prensa en Estados Unidos, contó con la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump, la primera dama y miembros del gabinete, quienes, según la comunicación oficial peruana, permanecen fuera de peligro.

Comunicado de Cancillería ante atentado contra Donald Trump

Cancillería Peruana emitió un comunicado poco después del incidente, en el que manifestó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos. El texto subrayó la importancia de mantener la seguridad en este tipo de encuentros, reiterando el apoyo de Perú a la democracia y la libertad de prensa.

“El Gobierno del Perú condena categóricamente todo acto violento que ponga en riesgo la integridad de autoridades y ciudadanos en eventos internacionales”, señaló la Cancillería peruana a través de su cuenta oficial. Según el comunicado, “los asistentes, entre los que se encontraban el presidente de Estados Unidos, la primera dama y miembros del gabinete, se encuentran a salvo y bajo resguardo”.

El atentado ya ha sido controlado

De acuerdo con información difundida por CNN, la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) reúne cada año a periodistas, funcionarios gubernamentales y figuras destacadas de la política estadounidense. En esta ocasión, el acto de violencia interrumpió el desarrollo de la gala, lo que generó una reacción inmediata de las autoridades de distintos países, entre ellos Perú.

La noticia del incidente circuló con rapidez en medios internacionales. CNN reportó que la seguridad de la Casa Blanca y los servicios de emergencia respondieron de manera inmediata, evacuando a los asistentes y controlando la situación en cuestión de minutos. No se reportaron víctimas fatales ni heridos graves, de acuerdo con los primeros informes oficiales.

¿Qué pasó durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca?

Washington D.C. se convirtió en el epicentro de la atención internacional. Diversas embajadas y gobiernos de la región expresaron mensajes de solidaridad, mientras que la Casa Blanca agradeció la colaboración de los servicios de seguridad y la pronta respuesta de los equipos de emergencia. Fuentes oficiales estadounidenses indicaron que la investigación para esclarecer las causas y los responsables del hecho continúa en curso.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca lamentó lo sucedido y aseguró que seguirá trabajando para garantizar espacios seguros para la labor periodística. “La libertad de prensa es un pilar fundamental de toda democracia”, afirmó la organización en una nota oficial compartida con los medios, entre ellos The New York Times.

Donald Trump y su reacción

Donald Trump, quien se encontraba en el lugar junto a su esposa, mantuvo la agenda oficial prevista tras confirmarse el resguardo de los asistentes. La portavoz de la Casa Blanca agradeció la preocupación de gobiernos aliados y confirmó que la administración estadounidense coordina con las entidades responsables para reforzar la seguridad en futuras ediciones de la cena.

Mientras tanto, el Gobierno del Perú insistió en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y prevención de riesgos en eventos multilaterales. “La diplomacia y el respeto a la libertad de prensa son esenciales para la convivencia entre naciones”, concluyó la Cancillería en su declaración pública.

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