Torre Trecca para EsSalud empieza a remodelarse este abril y generará 14 mil empleos

Más de 14 mil trabajos generaría la Torre Trecca cuando inicie operaciones. Sin embargo, aún para 2028 estaría operativa. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Entre junio y julio de 2028, la Torre Trecca debería estar remodelada y habilitada para operar para EsSalud, el Seguro Social de Salud que se encuentra en situación crítica desde hace años, sin poder abastecerse para la cantidad de peruanos asegurados.

El proyecto empezará este abril de 2026 (máximo este primer trimestre) y tomará cerca de 26 meses. Con el tamaño del proyecto, además, el Gobierno actual ha detallado que este generaría 14 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos.

“La puesta en marcha de la remodelación y equipamiento de la Torre Treca es la prueba tangible de que cuando existe voluntad política y articulación técnica, los grandes proyectos se hacen realidad”, subrayó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, sobre el proyecto que lleva 50 años esperando.

PROINVERSIÓN destrabó proyecto Torre Trecca que ampliará atención médica para millones de asegurados. (Foto: Agencia Andina)

Torre Trecca y los empleos

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fernández Cáceres, señaló que la Torre Trecca al servicio de los asegurados de EsSalud generará 14 mil empleos la fase de operación.

Esto lo manifestó durante su participación en la presentación de la adenda que permitirá la puesta en ejecución de las obras de remodelación y reforzamiento de la infraestructura, equipamiento y modernización de los servicios de salud en la Torre Trecca, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Arenales.

Como se recuerda, este mismo ministro, a inicios de marzo, señaló que el impacto laboral sería de hasta 8.800 empleos directos.

Se calculan que se generarán 1.800 puestos de trabajo durante la etapa de construcción

Durante la fase operativa, se generarían más de 7.000 empleos formales, entre los profesionales de la salud, técnicos especializados, personal administrativo y servicios auxiliares necesitados

El resto serían de trabajos indirectos que se propiciarían.

El proyecto va 50 años en espera y contempla la instalación de tres resonadores magnéticos de alta tecnología. - Crédito EsSalud

El impacto en los asegurados

Asimismo, el ministro indicó que este proyecto tendrá un impacto directo en la vida de más de 5.7 millones de asegurados de las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal.

“La puesta en marcha de la remodelación y equipamiento de la Torre Treca es la prueba tangible de que cuando existe voluntad política y articulación técnica, los grandes proyectos se hacen realidad”, subrayó Fernández Cáceres.

“Desde el sector Trabajo vemos en EsSalud el pilar fundamental del bienestar de nuestra fuerza laboral. Una atención de salud oportuna y moderna es directamente proporcional a la productividad y competitividad de nuestra Nación”, agregó.

Torre Trecca llega 50 años tarde, pero igual ayudará a resolver parte del problema de EsSalud. - Crédito Difusión

Acerca del beneficio de estas obras en el aspecto netamente de salud, el titular del MTPE señaló que reducirá la hospitalización y fortalecerá el despistaje temprano de enfermedades como el cáncer, lo cual es vital para mantener la estabilidad del ingreso familiar, especialmente en nuestra población femenina activa. “Es lo que llamamos la reactivación económica con rostro humano”, enfatizó.

¿Cuáles serán las obras?

La adenda del proyecto detalla de qué se tratarían las obras que se realizarían. Dado que la Torre Trecca está construida, no se habla de una construcción de todo el edificio per se, sino de una remodelación.

“Las obras remodelarán y reforzarán íntegramente la Torre de tal forma que la convertirá en un complejo de 58,900 m² de área, equipado con 110 consultorios y 300 equipos clínicos de última generación, incluyendo 3 resonadores magnéticos, 4 tomógrafos, 4 mamógrafos y equipos de diagnóstico de alta precisión”, resalta el Gobierno.