Perú

Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

El líder de Renovación Popular arremetió contra las encuestadoras, luego de que un sondeo lo ubicara por debajo de Keiko Fujimori en intención de voto. “Son el mismo círculo mafioso que nos robaron las elecciones”, dijo

Guardar
Rafael López Aliaga, líder de
Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, acusó sin fundamentos a las encuestadoras de manipulación y las vinculó con una supuesta red criminal, luego de que Datum Internacional lo ubicara con 10% de respaldo, por debajo de Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó este martes acusaciones sin fundamento contra las encuestadoras, poco después de que un estudio de Datum Internacional lo colocara con un 10,0% de respaldo, por debajo de la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (10,07%).

Desde el distrito de Pichanaqui, en Junín, vinculó a las empresas que realizan estas mediciones de las preferencias electorales con una presunta red criminal que manipula los comicios, aunque no presentó pruebas para respaldar sus declaraciones.

Es una campaña bien rara. Ningún candidato hace nada. No trabajan, realmente me extraña. Es una campaña bien atípica. Parece que tuvieran comprado ya el resultado final, como la vez pasada, (cuando) nos robaron la elección”, afirmó.

López Aliaga insistió sin evidencia en la existencia de un fraude electoral durante las últimas elecciones presidenciales, en las que se negó a reconocer a Pedro Castillo como presidente legítimo.

López Aliaga sostuvo, nuevamente
López Aliaga sostuvo, nuevamente sin evidencias, que existió fraude en las últimas elecciones presidenciales, reiterando que le “robaron la elección”

“Yo sí hice campaña dura, vine tres veces, acuérdense, pero al final, cero votos. Esta vez ya no va a pasar, porque ya Renovación creció. Renovación ya está en todo el Perú, ya está en todo Junín, en todos los distritos, provincias, está en todos lados Renovación, porque justamente Lima ya demostró lo que es un gobierno decente, honrado”, expresó.

Mencionó que, durante su gestión como alcalde de Lima, observó que en el Estado se otorgan órdenes de servicio a familiares y allegados para satisfacer “intereses personales”, y que mientras algunos funcionarios destinan recursos a mejorar la imagen de autoridades, persisten necesidades no atendidas en salud, educación y servicios básicos, por lo que rechazó propuestas para invertir en imagen institucional.

“Quiero decirles eso porque allí yo aprendí mucho, aquí ha habido gente que sí ha pagado esa locura. Y están, pues, las encuestas, que no le creo nada, como repito. Ya los conozco de memoria”, sostuvo.

“Son el mismo círculo mafioso que nos robaron las elecciones. Son la misma vaina de un circuito, una banda criminal. No me interesan las encuestas. Donde voy, lleno plazas, lleno caravanas, (...) me da hasta risa porque todos ya me conocen como Porky. En todo el Perú, Porky, Porky, Porky”, agregó.

López Aliaga afirmó no creer
López Aliaga afirmó no creer en las encuestas y calificó a las empresas encuestadoras y a sus rivales como parte de un “círculo mafioso”

Movimientos

Según el sondeo de Datum para Cuarto Poder, el tercer puesto de las preferencias se muestra bastante reñido entre tres aspirantes. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, llega a 5,2%, y Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, suma 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

Otros candidatos suman 9,6%, mientras que el voto blanco, viciado o ninguno alcanza 23,0%, y un 15,5% de los encuestados aún no sabe por quién votar.

La gerenta general de la encuestadoraUrpi Torradoexplicó al dominical que el apoyo a la destitución del exmandatario José Jerí y los enfrentamientos previos con sus rivales políticos han contribuido a que el exalcalde pierda posiciones en las preferencias electorales, una tendencia que se acentúa tras la pérdida de respaldo en Lima y Callao, donde se concentra un tercio del electorado, así como en el sur del país.

Temas Relacionados

Rafael López Aliagaperu-politicaKeiko FujimoriElecciones 2026Renovación Popular

Más Noticias

Chiclayo: pronóstico del clima y las temperaturas del miércoles 11 de marzo

Conocida como “la ciudad de la amistad”, Chiclayo de caracteriza por un clima árido común en el norte del Perú

Chiclayo: pronóstico del clima y

Clima en Tarapoto: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana

Tarapoto es una de las ciudades más visitadas de Perú por sus múltiples atractivos turísticos naturales

Clima en Tarapoto: probabilidad de

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Conoce el pronóstico del tiempo

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

La lideresa de Fuerza Popular lidera el último sondeo de Datum con 10,7% de intención de voto y supera por estrecho margen a Rafael López Aliaga, quien obtiene 10,0%

Keiko Fujimori supera a Rafael

Tiktoker peruano conocido como “Fake” es detenido por presunta estafa con venta de celulares y suplantación de identidad

Durante el operativo, la policía incautó chips, celulares, un lector biométrico y otros equipos que habrían sido usados en un esquema de fraude digital

Tiktoker peruano conocido como “Fake”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori supera a Rafael

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Congreso impulsa la creación de la ‘Bancada rosa’, conformada solo por mujeres: ¿de qué se trata y quiénes la integran?

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Esterilizaciones forzadas: Corte Suprema inaplica la ley de lesa humanidad vía control de convencionalidad tras fallo del TC

Congreso: Eduardo Salhuana confirma contratación de la influencer Suheyn Cipriani con sueldo de S/4.500 para “fines sociales”

ENTRETENIMIENTO

Murió Alfredo Bryce Echenique: la

Murió Alfredo Bryce Echenique: la última entrevista del escritor antes de morir a los 87 años

Super Mario Galaxy en Perú: Fans se unen a la fiebre con un impresionante mural frente al Estadio Nacional

Shirley Arica tilda de ‘hipócrita’ a Patricio Parodi por ignorarla en ‘Esto es Guerra’: “Hemos juergueado juntos y no me saluda”

Todo sobre ‘La Granja VIP’: quiénes participan, cuándo empieza y cómo será el reality de Panamericana TV

Murió Alfredo Bryce Echenique: ‘Un mundo para Julius’, su obra cumbre que llegó al cine

DEPORTES

A qué hora juega Sporting

A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo: partido en Matute por fase 3 vuelta de la Copa Libertadores 2026

Manisha Kalyan, refuerzo estelar de Alianza Lima, se despide de la Copa Asiática 2026 con un golazo de tiro libre ante China Taipéi

Alfredo Bryce Echenique: el día en que el célebre escritor fue arquero de Universitario de Deportes

Bryan Reyna jugará en Universitario: ¿Javier Rabanal cambiará el sistema de juego con su llegada?

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”