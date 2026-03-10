Rafael López Aliaga señala sin pruebas que encuestadoras integran una red criminal: “Parece que el resultado está comprado”

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, acusó sin fundamentos a las encuestadoras de manipulación y las vinculó con una supuesta red criminal, luego de que Datum Internacional lo ubicara con 10% de respaldo, por debajo de Keiko Fujimori

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó este martes acusaciones sin fundamento contra las encuestadoras, poco después de que un estudio de Datum Internacional lo colocara con un 10,0% de respaldo, por debajo de la dirigente de Fuerza Popular, Keiko Fujimori (10,07%).

Desde el distrito de Pichanaqui, en Junín, vinculó a las empresas que realizan estas mediciones de las preferencias electorales con una presunta red criminal que manipula los comicios, aunque no presentó pruebas para respaldar sus declaraciones.

“Es una campaña bien rara. Ningún candidato hace nada. No trabajan, realmente me extraña. Es una campaña bien atípica. Parece que tuvieran comprado ya el resultado final, como la vez pasada, (cuando) nos robaron la elección”, afirmó.

López Aliaga insistió sin evidencia en la existencia de un fraude electoral durante las últimas elecciones presidenciales, en las que se negó a reconocer a Pedro Castillo como presidente legítimo.

“Yo sí hice campaña dura, vine tres veces, acuérdense, pero al final, cero votos. Esta vez ya no va a pasar, porque ya Renovación creció. Renovación ya está en todo el Perú, ya está en todo Junín, en todos los distritos, provincias, está en todos lados Renovación, porque justamente Lima ya demostró lo que es un gobierno decente, honrado”, expresó.

Mencionó que, durante su gestión como alcalde de Lima, observó que en el Estado se otorgan órdenes de servicio a familiares y allegados para satisfacer “intereses personales”, y que mientras algunos funcionarios destinan recursos a mejorar la imagen de autoridades, persisten necesidades no atendidas en salud, educación y servicios básicos, por lo que rechazó propuestas para invertir en imagen institucional.

“Quiero decirles eso porque allí yo aprendí mucho, aquí ha habido gente que sí ha pagado esa locura. Y están, pues, las encuestas, que no le creo nada, como repito. Ya los conozco de memoria”, sostuvo.

“Son el mismo círculo mafioso que nos robaron las elecciones. Son la misma vaina de un circuito, una banda criminal. No me interesan las encuestas. Donde voy, lleno plazas, lleno caravanas, (...) me da hasta risa porque todos ya me conocen como Porky. En todo el Perú, Porky, Porky, Porky”, agregó.

Movimientos

Según el sondeo de Datum para Cuarto Poder, el tercer puesto de las preferencias se muestra bastante reñido entre tres aspirantes. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, llega a 5,2%, y Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, suma 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

Otros candidatos suman 9,6%, mientras que el voto blanco, viciado o ninguno alcanza 23,0%, y un 15,5% de los encuestados aún no sabe por quién votar.

La gerenta general de la encuestadora, Urpi Torrado, explicó al dominical que el apoyo a la destitución del exmandatario José Jerí y los enfrentamientos previos con sus rivales políticos han contribuido a que el exalcalde pierda posiciones en las preferencias electorales, una tendencia que se acentúa tras la pérdida de respaldo en Lima y Callao, donde se concentra un tercio del electorado, así como en el sur del país.