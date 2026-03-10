Keiko Fujimori ve con cautela su ligera ventaja sobre Rafael López Aliaga y señala que no responderá insultos

La candidata de Fuerza Popular pide centrar la campaña en propuestas y evitar enfrentamientos

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó este lunes que observa con cautela su reciente ventaja en las encuestas sobre el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien por primera vez muestra una tendencia descendente.

“Quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que nos reciben con los brazos abiertos, que están escuchando nuestras propuestas”, declaró a la prensa al ser consultada sobre el estudio de Datum Internacional difundido por Cuarto Poder, que la ubica 0,7% por encima del líder de Renovación Popular, quien permanece en 10,0% de intención de voto.

“Yo creo que esta subida y esta tendencia, que es poco a poco, es el esfuerzo de muchísimas personas que nos ayudan a transmitir nuestro mensaje, el trabajo conjunto, por supuesto, del equipo técnico y de los candidatos de Fuerza Popular”, agregó.

La aspirante presidencial remarcó la importancia de mantener una campaña basada en propuestas y reiteró su llamado a evitar enfrentamientos. “He hecho también la recomendación (...), que no pisemos el palito, que hagamos esta campaña de propuestas, no responder a los insultos y ofrecer a los ciudadanos aquello que podamos cumplir. Estas ofertas que ustedes han escuchado el día de hoy las vamos a poder hacer cuando lleguemos a ser gobierno”, expresó.

Rafael López Aliaga rechaza la validez de las encuestas y sostiene que su partido lidera la preferencia popular en todo el país

Por su parte, López Aliaga sostuvo que no reconoce los resultados de las encuestas y aseguró que “la ola celeste”, en referencia a los colores de su partido, “está barriendo” en cada lugar visitado durante su campaña electoral.

“Yo sí trabajo, por si acaso. Me saco el ancho. Acabo de llegar de Oxapampa y el amor en todo el Perú es unánime. Estamos barriendo en todos lados, no le crean encuestas mentirosas. No pagamos nada a las encuestadoras. No les creo nada, ni lo que comen. Estamos primeros y lejos”, manifestó al inicio de su discurso.

“Tenemos que demostrarle a todas esas encuestas la verdad. Y que no nos roben las elecciones como la vez pasada. Aquí tenemos un ejército enorme de personeros y tenemos gente con camiseta para estar en la mesa de votación temprano (...), pero que no nos vuelvan a robar”, añadió.

El exalcalde pidió proteger el voto y resaltó que estos comicios definirán “los próximos 50 años del Perú”, tras una crisis política que llevó a que el país tuviera ocho presidentes en la última década.

Keiko Fujimori aventaja a Rafael López Aliaga en la encuesta de Datum

Otros resultados

El tercer puesto en el sondeo de Datum se disputa entre tres candidatos: Alfonso López Chau, de Ahora Nación, con 5,5% de apoyo; César Acuña, de Alianza para el Progreso, con 5,2%; y Carlos Álvarez, de País para Todos, con 5,0%.

En los siguientes lugares aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo continúan Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

Otros aspirantes suman 9,6%, mientras que el voto blanco, viciado o ninguno llega a 23,0%. Además, un 15,5% de los encuestados aún no decide su preferencia electoral.