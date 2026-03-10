Rafael López Aliaga ratifica su plan de trasladar la capital y los ministerios a Junín: “Me critican porque no saben geopolítica”

Rafael López Aliaga reafirmó su iniciativa de mudar la capital del Perú a la región de Junín

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reafirmó este lunes su propuesta de trasladar la capital del Perú a la región de Junín, destino al que arribó como parte de su campaña electoral de cara a las elecciones de abril próximo.

“En mi plan de gobierno está mudar la capital del Perú a Junín, la mejor zona está acá. (...) En esta zona veo el valle anchísimo, amplio, no hay problema de altura y falta nomás conectarla, conectarla con la ingeniería militar”, señaló durante un mitin en la provincia de Satipo.

El exalcalde de Lima explicó que, según su planteamiento, la iniciativa demandará una participación relevante de las fuerzas armadas y policiales: “Tenemos que tener tropa. Ingeniería policial, tropa, pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces. Vamos a poner puentes. Expediente técnico es la forma de robar que tienen los caviares”, afirmó.

López Aliaga, quien ya había presentado la propuesta meses atrás y generado polémica, anticipó respuestas a las críticas. “Yo creo que la zona es por acá, estoy mirando todo Junín. Aquí hay bastante área que no es cara, que es fácil de implementar, que los ministerios se muden para acá”, sostuvo.

López Aliaga sostiene que el cambio responde a razones geopolíticas, señalando la necesidad de que los gobernantes estén cerca de los problemas y oportunidades

“Mucha gente me critica porque no sabe qué es geopolítica, porque tiene que estar el gobernante cerca del problema y cerca de la oportunidad. Así de claro. Si no, se acostumbran a Lima; se acostumbran a estar en una zona de confort”, añadió, al plantear que un legislador debe recibir el mismo salario que tenía antes de asumir el cargo.

El candidato presidencial, integrante del Opus Dei y opositor a cualquier flexibilización sobre el aborto, ha generado controversia con algunas de sus propuestas de campaña, como otorgar un documento nacional de identidad (DNI) a niños en gestación y enviar a los delincuentes a campamentos en la selva rodeados de serpientes venenosas.

“Vamos a lo que más me preocupa: los niños. Desde el vientre de su madre son ciudadanos. DNI para el niño desde el vientre de su madre. Derecho del niño por nacer. Vamos a pelear esa ley”, declaró durante un acto electoral pasado en Arequipa.

Perú figura entre los países con legislación más restrictiva respecto al aborto, al prohibirlo en cualquier circunstancia salvo riesgo de vida para la madre. Esta situación favorece la proliferación de clínicas clandestinas donde se practican abortos sin condiciones ni garantías de seguridad.

Según el último sondeo de Datum Internacional, López Aliaga ocupa el segundo lugar en intención de voto con 10,0%, superado por Keiko Fujimori

Movidas

López Aliaga fue superado en las preferencias electorales por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de acuerdo con el último estudio de Datum Internacional difundido por Cuarto Poder. El informe señala que la política registra 10,7% de intención de voto, mientras que el exalcalde de Lima se estanca con 10,0%.

El tercer puesto se muestra bastante reñido entre tres aspirantes. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, llega a 5,2%, y Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, suma 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.