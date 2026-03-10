Perú

Rafael López Aliaga ratifica su plan de trasladar la capital y los ministerios a Junín: “Me critican porque no saben geopolítica”

El líder de Renovación Popular reiteró su intención de trasladar la capital del Perú a Junín, región que considera estratégica, y explicó que el proyecto también incluye mudar los principales portafolios ministeriales

Guardar
Rafael López Aliaga reafirmó su
Rafael López Aliaga reafirmó su iniciativa de mudar la capital del Perú a la región de Junín

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reafirmó este lunes su propuesta de trasladar la capital del Perú a la región de Junín, destino al que arribó como parte de su campaña electoral de cara a las elecciones de abril próximo.

“En mi plan de gobierno está mudar la capital del Perú a Junín, la mejor zona está acá. (...) En esta zona veo el valle anchísimo, amplio, no hay problema de altura y falta nomás conectarla, conectarla con la ingeniería militar”, señaló durante un mitin en la provincia de Satipo.

El exalcalde de Lima explicó que, según su planteamiento, la iniciativa demandará una participación relevante de las fuerzas armadas y policiales: “Tenemos que tener tropa. Ingeniería policial, tropa, pero no estar en los cuarteles haciendo estupideces. Vamos a poner puentes. Expediente técnico es la forma de robar que tienen los caviares”, afirmó.

López Aliaga, quien ya había presentado la propuesta meses atrás y generado polémica, anticipó respuestas a las críticas. “Yo creo que la zona es por acá, estoy mirando todo Junín. Aquí hay bastante área que no es cara, que es fácil de implementar, que los ministerios se muden para acá”, sostuvo.

López Aliaga sostiene que el
López Aliaga sostiene que el cambio responde a razones geopolíticas, señalando la necesidad de que los gobernantes estén cerca de los problemas y oportunidades

“Mucha gente me critica porque no sabe qué es geopolítica, porque tiene que estar el gobernante cerca del problema y cerca de la oportunidad. Así de claro. Si no, se acostumbran a Lima; se acostumbran a estar en una zona de confort”, añadió, al plantear que un legislador debe recibir el mismo salario que tenía antes de asumir el cargo.

El candidato presidencial, integrante del Opus Dei y opositor a cualquier flexibilización sobre el aborto, ha generado controversia con algunas de sus propuestas de campaña, como otorgar un documento nacional de identidad (DNI) a niños en gestación y enviar a los delincuentes a campamentos en la selva rodeados de serpientes venenosas.

“Vamos a lo que más me preocupa: los niños. Desde el vientre de su madre son ciudadanos. DNI para el niño desde el vientre de su madre. Derecho del niño por nacer. Vamos a pelear esa ley”, declaró durante un acto electoral pasado en Arequipa.

Perú figura entre los países con legislación más restrictiva respecto al aborto, al prohibirlo en cualquier circunstancia salvo riesgo de vida para la madre. Esta situación favorece la proliferación de clínicas clandestinas donde se practican abortos sin condiciones ni garantías de seguridad.

Según el último sondeo de
Según el último sondeo de Datum Internacional, López Aliaga ocupa el segundo lugar en intención de voto con 10,0%, superado por Keiko Fujimori

Movidas

López Aliaga fue superado en las preferencias electorales por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de acuerdo con el último estudio de Datum Internacional difundido por Cuarto Poder. El informe señala que la política registra 10,7% de intención de voto, mientras que el exalcalde de Lima se estanca con 10,0%.

El tercer puesto se muestra bastante reñido entre tres aspirantes. Alfonso López Chau, de Ahora Nación, obtiene 5,5% de apoyo. César Acuña, representante de Alianza para el Progreso, llega a 5,2%, y Carlos Álvarez, postulante de País para Todos, suma 5,0%.

En las posiciones siguientes aparece Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, con 4,2%. Más abajo figuran Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,6%; Martín Vizcarra, de Perú Primero, con 2,3%; Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 1,9%; George Forsyth, de Somos Perú, con 1,8%; Ricardo Belmont, del Partido Cívico OBRAS, con 1,4%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,3%.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaJunínperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

¿Cuándo iniciarán las clases en colegios estatales por la crisis del gas y qué medidas aplicó el Gobierno en el sector educativo?

Las autoridades buscan reducir el consumo de combustible mientras continúan los trabajos vinculados al ducto de Camisea. La educación presencial en colegios estatales no se modificará

¿Cuándo iniciarán las clases en

Consulta en este link el precio de la gasolina más barata y cara en Lima, hoy, 9 de marzo

El costo de los combustibles se modifica todos los días en la ciudad peruana

Consulta en este link el

Gabinete de Denisse Miralles a pocos días de pedir el voto de confianza, ¿tiene el respaldo necesario para continuar?

Entre acusaciones de “repartija” y el condicionamiento del fujimorismo, la premier hizo un llamado a las bancadas a no adelantar un rechazo antes de escuchar el plan de trabajo que se presentará ante el Congreso este miércoles 18 de marzo

Gabinete de Denisse Miralles a

Alianza Lima 1-0 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Pablo Guede debe aprovechar la oportunidad de oro que se le ha presentado. Una nueva confirmación de superioridad en el score le permitiría a los suyos fijarse como líderes incontestables del Apertura 2026

Alianza Lima 1-0 Melgar EN

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

El longevo artillero, de 42 años, estuvo muy concentrado para capitalizar un mal despeje del portero Carlos Cáceda. Ya son tres goles del atacante peruano en la temporada

Gol de Paolo Guerrero para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gabinete de Denisse Miralles a

Gabinete de Denisse Miralles a pocos días de pedir el voto de confianza, ¿tiene el respaldo necesario para continuar?

Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

Keiko Fujimori defiende inscripción de 28 candidatos con sentencias firmes en Fuerza Popular: “Ya están rehabilitados”

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Rosario Fernández admite que postula a la Presidencia para ‘autovacarse’ y entregar el poder a su hermano: “Él es el líder”

ENTRETENIMIENTO

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo captados nuevamente juntos en viaje: de Paracas hasta el Aeropuerto Jorge Chávez

Marco Antonio Solís vuelve al Perú: fecha, lugar, precios de entrada, preventa y más del concierto

Hablando Huevadas incorpora lengua de señas a su show: “Las risas no necesitan volumen”

Patricia Barreto denuncia públicamente que le colocaron 3 papeletas en Magdalena sin notificarle: “Basta de tanto abuso”

Suheyn Cipriani recuerda que hace un año no tenía donde vivir y comparte emotiva reflexión: “Terminé en la calle”

DEPORTES

Alianza Lima 1-1 Melgar EN

Alianza Lima 1-1 Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Gol de Paolo Guerrero para el 1-0 de Alianza Lima ante Melgar por Liga 1 2026

Atlético Grau anunció la incorporación del argentino Gerardo Ameli como nuevo director técnico del primer equipo

Álvaro Barco advierte tras la derrota de Universitario ante Los Chankas por Liga 1 2026: “El fútbol siempre da revanchas”

Bryan Reyna es el último elegido para reforzar Universitario en Liga 1 2026: llega en condición de préstamo de Belgrano