César Acuña a Rafael López Aliaga: “Ninguno que ha encabezado las encuestas gana, y eso se va a repetir”

Acuña afirmó que los candidatos que encabezan los sondeos suelen perder fuerza antes de los comicios, y vaticinó que esta tendencia se repetirá en la actual campaña

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se dirigió este jueves al también aspirante presidencial Rafael López Aliaga, con quien mantiene un enfrentamiento mediático en plena campaña electoral.

Durante un evento partidario, el exgobernador afirmó que su contrincante político está “preocupado” por aparecer en la cima de los sondeos, aunque advirtió que esa posición no suele traducirse en victoria el día de las elecciones.

“Rafael no tiene propuestas, lo único que hace es hablar de César Acuña. Creo que debe estar preocupado, porque él sabe que hasta hoy, que yo me acuerde, ninguno que ha encabezado las encuestas gana. Y eso se va a repetir, igualito”, declaró.

Acuña sostuvo que quien lidera las encuestas suele quedarse atrás a puertas de los comicios y que “el de abajo vuelve a subir y ya se acabó”, sentenció.

Solo unas horas antes, desde Cajamarca, López Aliaga había aparecido con un látigo utilizado por ronderos y aseguró que lo empleará como símbolo en los debates presidenciales. “Me da asco ir a ese debate porque tengo gente que está veinte años, veinte años sin hacer nada, pero tengo que hacerlo”, manifestó.

Pidió que “las universidades, esas que ganan plata como cancha, paguen” sus impuestos, en alusión a la frase que el líder de APP emplea en sus intervenciones públicas.

“¿Por qué tienen corona? ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué se callan la boca? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que darles una cárcel de lujo a esta gente? No, a la selva nomás”, agregó al reiterar su propuesta de trasladar la cárcel de Barbadillo a la Amazonía en caso de llegar al gobierno.

La última encuesta nacional urbano-rural de Ipsos para Perú21 indica que el exalcalde capitalino baja de 12% a 10%. Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, sube de 8% a 9%. El tercer puesto lo comparten Acuña y Alfonso López Chau, de Ahora, Nación, ambos con 4%. Carlos Álvarez (País Para Todos), George Forsyth (Somos Perú) y José Williams (Avanza País) figuran con 3%.

Anteriormente, López Aliaga denunció reparto de cuotas y presiones políticas para la designación de titulares afines al partido de Acuña en el gabinete que encabeza la economista Denisse Miralles.

Ocho ministerios están bajo la influencia directa de APP, entre ellos la Presidencia del Consejo de Ministros y los ministerios de Economía, Trabajo, Transportes, Producción, Salud, Vivienda y Ambiente.