Rafael López Aliaga reitera su plan de construir 18 aeropuertos usando ingeniería militar: “El primero es el de Oxapampa”

El líder de Renovación Popular reiteró su propuesta y planteó utilizar la ingeniería militar para ejecutarla. La iniciativa partiría desde la provincia de Pasco

El proyecto se realizaría mediante
El proyecto se realizaría mediante ingeniería militar para reducir tiempos y trámites

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, insistió este sábado en su inédito plan de construir 18 aeropuertos internacionales en el país con apoyo de ingeniería militar y con un eventual punto de partida en la provincia de Oxapampa, una zona boscosa ubicada en la región central de Pasco.

“Lo he dicho fuerte y claro, y creo que he sido el único candidato que lo ha dicho desde hace varios meses. Conozco Pasco, conozco toda la selva central, he venido varias veces acá, conozco turismo mundial, he estado en más de quinientas ferias de turismo mundial y falta ahí el stand, justamente Pasco-Oxapampa”, afirmó durante una rueda de prensa en su visita a la región.

“Yo ratifico que de los 18 aeropuertos internacionales que son vitales para que haya turismo en Perú, el primero es el de acá, que justamente es de Oxapampa”, añadió.

El exalcalde de Lima explicó que, según sus proyecciones, la edificación de los aeropuertos se efectuaría mediante ingeniería militar, un sistema que, según indicó, “ahorra muchísimo tiempo, mucho expediente técnico y mucha forma que tiene el Estado actualmente, porque todavía estamos bajo reglas absurdas de hacer la obra pública”.

El plan contempla fortalecer el
El plan contempla fortalecer el servicio militar voluntario, donde jóvenes recibirían remuneración y acceso a becas a cambio de su participación en la construcción de aeropuertos y vías de conectividad

Sostuvo que el proceso también contempla el fortalecimiento del servicio militar voluntario, donde jóvenes recibirían un pago mínimo vital y acceso a becas como parte de un esquema similar al de “Estados Unidos u otro país normal, donde se paga a quien quiere servir a la patria y quiere hacer una carrera, ya sea policial o militar, o después quiere engancharse a una carrera técnica o universitaria”.

López Aliaga detalló que, de acuerdo con su planificación, este contingente juvenil se encargaría de la construcción de las pistas aeroportuarias y de las obras de conectividad vial. “Es el que va a realizar no solamente las pistas del aeropuerto, no solamente eso, también va a realizar la conectividad que a gritos hace falta acá”, señaló.

Al referirse a los retrasos e interrupciones frecuentes en las obras públicas, el candidato criticó la gestión estatal y denunció prácticas de corrupción y mala administración. “Eso le digo es por corrupción, es para este tema claro de que no hay plata para hacer obra pública y sí para pagar planillas. Es lo que decía ayer”, manifestó.

Rafael López Aliaga plantea construir
Rafael López Aliaga plantea construir 18 aeropuertos internacionales en Perú, iniciando en Oxapampa, región Pasco

En octubre pasado, el exburgomaestre había señalado que en una eventual presidencia podría impulsar la construcción de 14 aeropuertos internacionales. Consultado sobre la viabilidad de ejecutar estos proyectos en cinco años de gestión, afirmó que “es muy fácil de hacerlo”, ya que su perspectiva proviene del “sector privado, donde las cosas son más rápidas”.

Añadió que, durante su administración en la Municipalidad Metropolitana de Lima, recibió opiniones que descartaban la viabilidad de ciertas obras, aunque logró ejecutarlas.

“¿Saben que he encontrado yo dentro de la estructura legal? Hay una, hay una modalidad que se llama concurso de oferta (...) Dije: ‘¿Cómo rompemos este círculo vicioso?’ Concurso oferta. Vamos haciendo la obra, vamos destrabando todas las interferencias que son el inicio de una obra importante. Y vamos construyendo. Por eso hemos sido tan rápidos. Pero el mecanismo existe, nadie lo ha usado", expresó.

