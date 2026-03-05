Perú

JEE detecta que Rafael López Aliaga habría presentado información falsa: no declaró ser socio de inmobiliaria

El informe recomienda solicitar explicaciones al personero legal de Renovación Popular para esclarecer la presunta inconsistencia detectada durante el proceso de fiscalización de candidatos

JEE advierte presunta omisión de López Aliaga en su hoja de vida por participación en empresa inmobiliaria. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JNE)

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 (JEE Lima Centro 1) detectó una presunta inconsistencia en la Declaración Jurada de Hoja de Vida presentada por el candidato presidencial Rafael López Aliaga, representante de la organización política Renovación Popular, en el marco de las Elecciones Generales de Perú 2026. Según un informe de fiscalización, el aspirante al cargo de presidente de la República habría omitido declarar su condición de socio fundador de una empresa inmobiliaria registrada en el país.

El documento, elaborado por la fiscalizadora de hoja de vida del organismo electoral, señala que durante la revisión de la información consignada por el candidato en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) se encontró una diferencia entre los datos declarados y los registros oficiales consultados en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

López Aliaga suma nuevos episodios de agresión contra periodistas

Revisión de la hoja de vida del candidato

La fiscalización se realizó como parte de las funciones que cumplen los Jurados Electorales Especiales para verificar la veracidad de la información presentada por los candidatos durante el proceso electoral. En este caso, el análisis se centró en el rubro referido a ingresos, bienes y participación en empresas consignado en la hoja de vida del postulante.

De acuerdo con el informe, el candidato declaró tener participación en varias empresas nacionales y extranjeras, entre ellas Perú Hotel Corp S.A., Acres Investments Perú S.A., Perú Hotel Holding S.A., Perú Hotel Aguas Calientes S.A., Perú Hotel y Servicios S.A., así como Peruvian Trains & Railways S.A., entre otras sociedades vinculadas a sus actividades empresariales.

Contraste con registros públicos

Como parte del procedimiento de verificación, el JEE Lima Centro 1 solicitó información a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos para confirmar la titularidad de acciones y participaciones de los candidatos que participan en las elecciones generales.

En respuesta al requerimiento, la entidad remitió información registral que indica que Rafael López Aliaga figura como socio fundador de la empresa Perú Desarrollos Inmobiliarios S.A. – PEDEIN S.A., inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de Lima. Según el certificado literal de la partida registral correspondiente, el candidato suscribió una acción en dicha compañía al momento de su constitución.

Según la información presentada ante el JNE, Mesías Guevara no cuenta con sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos. Foto: JNE

Presunta omisión en la declaración jurada

El informe señala que esta participación empresarial no fue consignada por el candidato en el apartado de titularidad de acciones y participaciones de su Declaración Jurada de Hoja de Vida, pese a que en el formulario indicó que sí tenía información que declarar en ese rubro.

Tras el contraste entre la información presentada por el postulante y la verificación realizada en el sistema registral de SUNARP, el documento concluye que existiría una presunta declaración de información falsa o incompleta en la hoja de vida presentada ante la autoridad electoral.

Fiscalización de candidatos

La revisión de las declaraciones juradas de los postulantes se realiza conforme a lo establecido en la Ley de Organizaciones Políticas y en el reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones para las elecciones generales de 2026.

Estas normas establecen que los candidatos deben consignar información veraz y completa sobre su trayectoria, patrimonio y participación en empresas. Asimismo, indican que los Jurados Electorales Especiales tienen la facultad de solicitar información a entidades públicas o privadas para verificar los datos presentados en las hojas de vida.

Posibles consecuencias del hallazgo

El reglamento vigente establece que, si se confirma la existencia de información falsa en la declaración jurada de un candidato, pueden aplicarse diversas medidas administrativas. Entre ellas se contempla la corrección de la declaración, la imposición de una multa que puede ir de una a diez unidades impositivas tributarias (UIT), así como la remisión del caso al Ministerio Público para las acciones que correspondan.

En sus conclusiones, el informe del JEE Lima Centro 1 indica que habría información falsa en la declaración jurada de Rafael López Aliaga respecto a la titularidad de acciones empresariales. Por ello, se recomienda solicitar información adicional al personero legal de Renovación Popular con el objetivo de esclarecer los hechos detectados durante el proceso de fiscalización.

