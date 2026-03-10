Perú

Designan a exmagistrado del JNE Willy Ramírez Chávarry en cargo dentro del Ministerio de Justicia

Titular del Minjus nombró al exrepresentante del CAL ante el JNE como nuevo director general de Derechos Humanos

Guardar
Exmiembro del JNE Willy Ramírez
Exmiembro del JNE Willy Ramírez Chávarry. Foto: JNE

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, designó al exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, como nuevo director de la Dirección General de Derechos Humanos.

Así lo dispone la resolución ministerial 110-2026-JUS publicada este martes en el diario oficial El Peruano. Se trata de un cargo de confianza en la cartera de Justicia.

De acuerdo con el sector, la Dirección General de Derechos Humanos se encarga de “diseñar, formular, evaluar, supervisar, difundir y ejecutar las políticas, planes y programas, así como de la adecuación legislativa para la protección y promoción de los derechos humanos, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional”.

Designan a Willy Ramírez Chávarry
Designan a Willy Ramírez Chávarry en un cargo de confianza en el Gobierno

Es el primer cargo público de Willy Ramírez Chávarry tras dejar oficialmente el Pleno del JNE a inicios de marzo, al vencerse su periodo de 4 años.

Cabe precisar que intentó reelegirse, pero los agremiados del Colegio de Abogados de Lima (CAL) le dieron la victoria a Gunther Gonzales Barrón. Chávarry obtuvo el segundo lugar, por lo que ahora tiene la condición de suplente y será llamado si es que el miembro titular no puede continuar en el JNE o si se vence su periodo de 4 años sin que la orden haya elegido a su sucesor.

Sucesor de Willy Ramírez Chávarry

El Comité Electoral del CAL proclamó a Gunther Gonzales Barrón como nuevo magistrado del JNE, luego de semanas de disputas internas y recursos legales que dilataron el proceso. Esta decisión, confirmada el 6 de marzo de 2026, pone fin a un periodo de controversia y permite la incorporación inmediata de Gonzales Barrón al máximo organismo electoral del país en reemplazo de Willy Ramírez Chávarry.

Comité Electoral del CAL entregó
Comité Electoral del CAL entregó credencial a Gunther Gonzales Barron. Foto: X/Delia Muñoz

El camino hacia esta proclamación estuvo marcado por intentos de anular más de 20 mil votos y por una serie de postergaciones en el acto oficial. El Comité Electoral del CAL, presidido por Tania Paliza Toscano, desestimó de forma unánime una solicitud que pretendía invalidar 21.679 votos, cifra suficiente como para alterar el resultado y modificar la representación gremial ante el JNE.

La elección tuvo lugar el 15 de febrero de 2026. Gunther Gonzales Barrón recibió 10.392 votos, frente a 6.435 obtenidos por Willy Ramírez Chávarry y 4.852 de Pedro Martínez Letona. La abogada Tammy Lorena Quintanilla Zapata quedó cuarta con 4.371 apoyos, pero fue quien presentó el recurso de nulidad, alegando que los tres candidatos con mayor votación habrían infringido la prohibición de realizar propaganda electoral en las inmediaciones del centro de votación.

El pedido apuntaba a la anulación de 21.679 votos. Sin embargo, tras una audiencia pública celebrada el 24 de febrero, el Comité determinó que la denuncia no encajaba en ninguna de las figuras de nulidad previstas por el reglamento —como fraude, violencia, intimidación, soborno u obstrucción grave al voto—.

El único señalamiento aceptado fue que Gonzales Barrón ingresó a la sala de escrutinio llevando propaganda luego de cerrada la votación, lo que el Comité consideró una falta. Se le impuso una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (5.500 soles), enfatizando en que “esta conducta no anulaba su candidatura ni afectó el acto electoral”.

Temas Relacionados

Willy Ramírez ChávarryJNEMinisterio de Justiciaperu-politica

Más Noticias

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy en Lima? Consulta los precios actualizados

Los precios de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

¿Cuánto cuesta la gasolina hoy

Corte de agua en 10 distritos de Lima del 12 al 18 de marzo: Sedapal aclara si cisternas pararán por falta de combustible

Usuarios de varios distritos deberán tomar previsiones para el almacenamiento de agua durante los días de corte, mientras se ejecutan labores de mantenimiento

Corte de agua en 10

El problema del gas natural podría acabar este 14 de marzo, pero la crisis podría continuar

La reparación del tubo de gas natural de Camisea está a 52% de avance, según detalló el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro. Si bien eso significa que el panorama del GNV mejorará, la crisis de la gasolina no se resolvería aún

El problema del gas natural

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

La ‘Zurda de Oro’, actualmente integrante del Comité Olímpico Internacional, se refirió a la posibilidad de asumir un cargo directivo en el voleibol peruano

Cecilia Tait reveló si la

Ministro de Energía y Minas admite dificultades para enfrentar crisis energética: “Nadie estaba preparado para esto”

Ángelo Alfaro envió un mensaje de calma a la ciudadanía y aseguró que el 14 de marzo todos volverán a tener gas

Ministro de Energía y Minas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministro de Energía y Minas

Ministro de Energía y Minas admite dificultades para enfrentar crisis energética: “Nadie estaba preparado para esto”

JNJ busca suspender al juez Juan Fidel Torres Tasso por otorgar medida cautelar a Delia Espinoza

Denuncian que el TC ya tiene listo el fallo para anular la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

José Luna se burla de aparición de Wolfgang Grozo en encuestas: “¿Alguien sabe qué símbolo tiene? Ya se pasaron de sinvergüenzas"

ENTRETENIMIENTO

Andrea Llosa debuta en Panamericana

Andrea Llosa debuta en Panamericana TV con ‘La Verdad a Prueba’ y la comparan con Laura Bozzo por su público en vivo

Karla Tarazona confesó que Christian Domínguez le pidió volver con él luego de terminar con Isabel Acevedo: “Fue un rotundo no”

Cuarteto de Nos vuelve a Perú: fecha, lugar, entradas y todo sobre el concierto

Marisel Linares rompe su silencio sobre Adrián Villar y explica por qué le regaló la camioneta del caso Lizeth Marzano

El debut de ‘Sábado Súper Star’ vs ‘Yo Soy’: cuánto rating lograron el programa de Ernesto Pimentel y de Latina

DEPORTES

San Martín vs Circolo: día,

San Martín vs Circolo: día, hora y canal TV del partidazo ida por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Cecilia Tait reveló si la llamaron para ser gerenta de Universitario o Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley: “Fue una sorpresa”

Alianza Lima presentará reclamo por polémicos gestos de Juan Reynoso contra hinchada ‘blanquiazul’: “Incitación a la violencia”

Cecilia Tait criticó a voleibolistas por su estado físico y no querer jugar por Perú: “No ganaron nada. No pueden tener 80 kilos”

Pedro García criticó posible fichaje de Carlos Zambrano por Sport Boys: “Sería contratar un problema, viene como del retiro”