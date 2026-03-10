Designan a exmagistrado del JNE Willy Ramírez Chávarry en cargo dentro del Ministerio de Justicia

Exmiembro del JNE Willy Ramírez Chávarry. Foto: JNE

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra, designó al exmagistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry, como nuevo director de la Dirección General de Derechos Humanos.

Así lo dispone la resolución ministerial 110-2026-JUS publicada este martes en el diario oficial El Peruano. Se trata de un cargo de confianza en la cartera de Justicia.

De acuerdo con el sector, la Dirección General de Derechos Humanos se encarga de “diseñar, formular, evaluar, supervisar, difundir y ejecutar las políticas, planes y programas, así como de la adecuación legislativa para la protección y promoción de los derechos humanos, con autoridad técnico-normativa a nivel nacional”.

Designan a Willy Ramírez Chávarry en un cargo de confianza en el Gobierno

Es el primer cargo público de Willy Ramírez Chávarry tras dejar oficialmente el Pleno del JNE a inicios de marzo, al vencerse su periodo de 4 años.

Cabe precisar que intentó reelegirse, pero los agremiados del Colegio de Abogados de Lima (CAL) le dieron la victoria a Gunther Gonzales Barrón. Chávarry obtuvo el segundo lugar, por lo que ahora tiene la condición de suplente y será llamado si es que el miembro titular no puede continuar en el JNE o si se vence su periodo de 4 años sin que la orden haya elegido a su sucesor.

Sucesor de Willy Ramírez Chávarry

El Comité Electoral del CAL proclamó a Gunther Gonzales Barrón como nuevo magistrado del JNE, luego de semanas de disputas internas y recursos legales que dilataron el proceso. Esta decisión, confirmada el 6 de marzo de 2026, pone fin a un periodo de controversia y permite la incorporación inmediata de Gonzales Barrón al máximo organismo electoral del país en reemplazo de Willy Ramírez Chávarry.

Comité Electoral del CAL entregó credencial a Gunther Gonzales Barron. Foto: X/Delia Muñoz

El camino hacia esta proclamación estuvo marcado por intentos de anular más de 20 mil votos y por una serie de postergaciones en el acto oficial. El Comité Electoral del CAL, presidido por Tania Paliza Toscano, desestimó de forma unánime una solicitud que pretendía invalidar 21.679 votos, cifra suficiente como para alterar el resultado y modificar la representación gremial ante el JNE.

La elección tuvo lugar el 15 de febrero de 2026. Gunther Gonzales Barrón recibió 10.392 votos, frente a 6.435 obtenidos por Willy Ramírez Chávarry y 4.852 de Pedro Martínez Letona. La abogada Tammy Lorena Quintanilla Zapata quedó cuarta con 4.371 apoyos, pero fue quien presentó el recurso de nulidad, alegando que los tres candidatos con mayor votación habrían infringido la prohibición de realizar propaganda electoral en las inmediaciones del centro de votación.

El pedido apuntaba a la anulación de 21.679 votos. Sin embargo, tras una audiencia pública celebrada el 24 de febrero, el Comité determinó que la denuncia no encajaba en ninguna de las figuras de nulidad previstas por el reglamento —como fraude, violencia, intimidación, soborno u obstrucción grave al voto—.

El único señalamiento aceptado fue que Gonzales Barrón ingresó a la sala de escrutinio llevando propaganda luego de cerrada la votación, lo que el Comité consideró una falta. Se le impuso una multa equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (5.500 soles), enfatizando en que “esta conducta no anulaba su candidatura ni afectó el acto electoral”.