Perú

Comité Electoral del CAL rechaza anular elecciones y proclamará a Gunther Gonzales como su representante en el JNE

Se desestimó recurso de la candidata que quedó en cuarto lugar y se confirmó la validez de los comicios de la orden, aunque sanciona con una UIT al electo magistrado del tribunal electoral

Guardar
Gunther Gonzales Barrón obtuvo más
Gunther Gonzales Barrón obtuvo más de 10 mil votos.

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó el pedido de nulidad parcial de las elecciones para su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y confirmó que Gunther Gonzales Barrón será proclamado como nuevo representante de la orden ante dicho organismo, en reemplazo de Willy Ramírez Chávarry, aunque se le impuso una sanción económica por infracción al reglamento electoral.

Como se recuerda, la candidata Tammy Quintanilla, quien quedó en cuarto lugar, pidió la nulidad parcial de la elección del 15 de febrero de 2026. Específicamente requería que se dejen sin efecto los votos de los postulantes que la superaron Gonzales Barrón, Willy Ramírez Chávarry y Pedro Martínez Letona porque supuestamente incurrieron en graves infracciones al Reglamento Electoral, por supuestos actos de propaganda en el local de votación.

Según la resolución del Comité Electoral, se acordó tramitar la solicitud. Sin embargo, tras analizar los fundamentos del pedido y celebrar una audiencia pública donde se escucharon a las partes y se visualizaron las supuestas pruebas de las faltas, el órgano electoral determinó que la solicitud de nulidad “no se encuentra fundada en alguna de las causales específicas establecidas en el Reglamento”.

Y es que el Reglamento de Elecciones del CAL solamente habilita la nulidad en casos de fraude, violencia, intimidación, soborno u obstrucción grave al derecho al voto. En este caso, la impugnación se sustentó únicamente en una supuesta vulneración de la prohibición de propaganda.

Además, el Comité concluyó que, tras la fiscalización general, no se identificó coacción alguna a los votantes. Asimismo, dice el fallo, la mayoría de mesas tuvieron personeros y se resolvieron incidencias menores, “lo que demuestra el respeto al derecho al voto”.

Resolución del Comité Electoral del
Resolución del Comité Electoral del CAL.

Gunther Gonzales sancionado

Si bien el Comité reconoció que Gunther Gonzales Barrón incurrió en una infracción al ingresar a la sala de escrutinio vistiendo un polo con propaganda electoral después del cierre de la votación, se determinó que su conducta no anulaba su candidatura ni afectó el acto electoral.

Por ello, solo se optó por sancionar al candidato con una multa de una UIT, es decir, 5.500 soles.

Así, el Comité Electoral procederá a proclamar a Gonzales Barron como magistrado del JNE en representación del Colegio de Abogados de Lima, debiendo oficial al presidente de la institución, Roberto Burneo, para que el nuevo miembro del Pleno sea incorporado oficialmente.

La segunda elección del Comité Electoral

El Comité Electoral tiene pendiente llevar a cabo una segunda elección. Se trata de la segunda vuelta por la decanatura del CAL entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el abogado penalista Humberto Abanto el sábado 14 de marzo.

Se tenían dudas de si la actual conformación del Comité Electoral —Tania Paliza Toscano (presidenta) ,Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz— estaría a cargo de la segunda vuelta. Pero al retirarse la propuesta de separación en la Asamblea de Delegados del miércoles 4, se confirmó su participación.

Inicialmente, la Junta de Vigilancia del CAL pidió remover a los miembros del Comité Electoral, pero en plena Asamblea modificó su pedido.

Temas Relacionados

Gunther Gonzales BarronJNEColegio de Abogados de LimaCALperu-politica

Más Noticias

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Edición especial del ‘clásico del sur’ en la ciudad del Cusco. El ganador accederá a la Fase de Grupos. Ale Hohberg comandará la zona ofensiva; Pablo Erustes conformará tridente de ataque

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Tres denunciantes acusan al sacerdote Marco Agüero Vidal de abuso sexual en San Borja, un caso por el que sería suspendido

Infobae ha conocido que en el acta policial figuran al menos tres denuncias contra el diocesano por abusos en la parroquia Nuestra Señora de la Alegría. El caso ya es investigado tanto por la policía como por autoridades eclesiásticas

Tres denunciantes acusan al sacerdote

Dólar llega a su precio más alto en Perú en cinco meses y se acerca a los S/3,50

El tipo de cambio ya está a medio camino del precio que tenía en septiembre de 2025. El conflicto en Medio Oriente hizo retrocede la tendencia a la baja de la moneda

Dólar llega a su precio

Gobierno estima 14 días para reparar ducto de gas, aunque lluvias podrían retrasar labores

Las tareas para restablecer el servicio de gas tras el incidente en la selva peruana avanzan, pero el plazo de 14 días anunciado por la empresa encargada está condicionado por las emergencias climáticas de la región.

Gobierno estima 14 días para

Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

El cantante de cumbia explicó que sí estuvo cerca a su primogénita, quien asistió al cumpleaños de su hermana menor

Christian Domínguez se pronuncia tras
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC programa audiencia exprés para

TC programa audiencia exprés para revisar la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

Espectáculo en el CAL: Exigían remover al Comité Electoral, pero retiran pedido en plena Asamblea

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez se pronuncia tras

Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

El contundente mensaje de Ana Paula tras confirmar separación de Paolo Guerrero: “No tienes que moldearte para encajar”

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

Gisela Valcárcel revela que su programa no se emitirá desde Panamericana Televisión: “Tenemos que hacerlo desde otro lugar”

Entradas para Gorillaz en Lima: precios y preventa en Ticketmaster de su primer concierto en Perú

DEPORTES

Cienciano vs Melgar EN VIVO

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín