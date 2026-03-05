Comité Electoral del CAL rechaza anular elecciones y proclamará a Gunther Gonzales como su representante en el JNE

Gunther Gonzales Barrón obtuvo más de 10 mil votos.

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) rechazó el pedido de nulidad parcial de las elecciones para su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y confirmó que Gunther Gonzales Barrón será proclamado como nuevo representante de la orden ante dicho organismo, en reemplazo de Willy Ramírez Chávarry, aunque se le impuso una sanción económica por infracción al reglamento electoral.

Como se recuerda, la candidata Tammy Quintanilla, quien quedó en cuarto lugar, pidió la nulidad parcial de la elección del 15 de febrero de 2026. Específicamente requería que se dejen sin efecto los votos de los postulantes que la superaron Gonzales Barrón, Willy Ramírez Chávarry y Pedro Martínez Letona porque supuestamente incurrieron en graves infracciones al Reglamento Electoral, por supuestos actos de propaganda en el local de votación.

Según la resolución del Comité Electoral, se acordó tramitar la solicitud. Sin embargo, tras analizar los fundamentos del pedido y celebrar una audiencia pública donde se escucharon a las partes y se visualizaron las supuestas pruebas de las faltas, el órgano electoral determinó que la solicitud de nulidad “no se encuentra fundada en alguna de las causales específicas establecidas en el Reglamento”.

Y es que el Reglamento de Elecciones del CAL solamente habilita la nulidad en casos de fraude, violencia, intimidación, soborno u obstrucción grave al derecho al voto. En este caso, la impugnación se sustentó únicamente en una supuesta vulneración de la prohibición de propaganda.

Además, el Comité concluyó que, tras la fiscalización general, no se identificó coacción alguna a los votantes. Asimismo, dice el fallo, la mayoría de mesas tuvieron personeros y se resolvieron incidencias menores, “lo que demuestra el respeto al derecho al voto”.

Resolución del Comité Electoral del CAL.

Gunther Gonzales sancionado

Si bien el Comité reconoció que Gunther Gonzales Barrón incurrió en una infracción al ingresar a la sala de escrutinio vistiendo un polo con propaganda electoral después del cierre de la votación, se determinó que su conducta no anulaba su candidatura ni afectó el acto electoral.

Por ello, solo se optó por sancionar al candidato con una multa de una UIT, es decir, 5.500 soles.

Así, el Comité Electoral procederá a proclamar a Gonzales Barron como magistrado del JNE en representación del Colegio de Abogados de Lima, debiendo oficial al presidente de la institución, Roberto Burneo, para que el nuevo miembro del Pleno sea incorporado oficialmente.

La segunda elección del Comité Electoral

El Comité Electoral tiene pendiente llevar a cabo una segunda elección. Se trata de la segunda vuelta por la decanatura del CAL entre la exfiscal de la Nación Delia Espinoza y el abogado penalista Humberto Abanto el sábado 14 de marzo.

Se tenían dudas de si la actual conformación del Comité Electoral —Tania Paliza Toscano (presidenta) ,Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz— estaría a cargo de la segunda vuelta. Pero al retirarse la propuesta de separación en la Asamblea de Delegados del miércoles 4, se confirmó su participación.

Inicialmente, la Junta de Vigilancia del CAL pidió remover a los miembros del Comité Electoral, pero en plena Asamblea modificó su pedido.