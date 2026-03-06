Perú

Proclaman a Gunther Gonzales como nuevo magistrado del JNE en reemplazo de Willy Ramírez

Tras cesar las disputas internas, el Comité Electoral del CAL procedió a oficializar la victoria del nuevo representante del gremio ante el tribunal electoral

Comité Electoral del CAL entregó
Comité Electoral del CAL entregó credencial a Gunther Gonzales Barron. Foto: X/Delia Muñoz

El Comité Electoral del Colegio de Abogados de Lima (CAL) proclamó al abogado Gunther Gonzales Barrón como el nuevo representante de la orden ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en reemplazo de Willy Ramírez Chávarry.

La proclamación estaba prevista inicialmente para el 18 de febrero pasado, pero el Comité Electoral postergó hasta en dos oportunidades el acto final porque dio trámite a un pedido para anular parcialmente las elecciones y porque se programó una Asamblea de Delegados para evaluar su separación.

El pedido de separación fue retirada en plena Asamblea, realizada el 4 de marzo, mientras que el recurso de nulidad fue finalmente desestimado por unanimidad.

Cabe precisar que, debido a que no se proclamaba al ganador de las elecciones en el CAL, el Pleno del JNE convocó al miembro suplente elegido en 2022, el doctor José Manuel Villalobos Campana.

“He sido convocado por el JNE para asumir temporalmente el cargo de miembro del Pleno, ante la demora del comité electoral del CAL en proclamar al Dr. Ghunter González, quien es el que debe asumir de inmediato, por haber ganado las elecciones”, indicó Villalobos en X (antes Twitter).

Sin embargo, al haberse ya proclamado a Gunther Gonzales como representante del CAL ante el tribunal electoral, será este quien debe incorporarse inmediatamente a la institución.

Gunther Gonzales Barrón obtuvo más
Gunther Gonzales Barrón obtuvo más de 10 mil votos.

La historia de las disputas en el CAL

El Comité Electoral rechazó el recurso que buscaba anular más de 20 mil votos y confirmó así a Gunther Gonzales Barrón como representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Esta decisión puso fin a una controversia en el gremio.

El origen de la polémica se remonta a la elección del 15 de febrero de 2026, cuando Gonzales Barrón obtuvo 10.392 votos, seguido por Willy Ramírez Chávarry con 6.435 y Pedro Martínez Letona con 4.852. La abogada Tammy Lorena Quintanilla Zapata, quien quedó en cuarto lugar con 4.371 apoyos, presentó un recurso para anular únicamente los votos de los tres candidatos que la superaron, alegando que habían infringido la prohibición de realizar publicidad electoral en las inmediaciones del local de votación.

La cantidad de votos cuya anulación se solicitó ascendió a 21.679, una cifra suficiente para modificar el resultado y permitir el acceso de Quintanilla Zapata al cargo. .

El Comité Electoral del CAL, encabezado por Tania Paliza Toscano, y conformado por Carlos Pérez Goicochea y Delia Muñoz Muñoz, tramitó el recurso y realizó una audiencia pública el 24 de febrero para escuchar los argumentos de las partes. Tras la exposición de pruebas, determinó que la nulidad no se apoyaba en ninguna de las causales específicas del Reglamento Electoral como fraude, violencia, intimidación, soborno u obstrucción grave al derecho al voto.

Gunther Gonzales Barrón y Tammy
Gunther Gonzales Barrón y Tammy Quintanilla Zapata. Foto:composición/Colegio de Abogados de Lima

Sin embargo, reconoció que Gonzales Barrón cometió una falta al ingresar a la sala de escrutinio con propaganda después del cierre de votación, pero consideró que esta conducta “no anulaba su candidatura ni afectó el acto electoral”, por lo que solo le impuso una multa de una UIT, equivalente a 5.500 soles.

Tras esta decisión, se autorizó la proclamación de Gonzales Barrón como magistrado del Jurado Nacional de Elecciones en representación del Colegio de Abogados de Lima. Debió notificarse al presidente de la institución, Roberto Burneo, para gestionar la incorporación oficial del nuevo miembro al Pleno del JNE.

La proclamación definitiva se había postergado en varias oportunidades. Inicialmente prevista para el 18 de febrero, la fecha se trasladó al 25 y luego al 6 de marzo, debido al recurso de nulidad presentado por Quintanilla y, posteriormente, a la convocatoria de una asamblea extraordinaria que buscaba la separación de los miembros del comité electoral por presunto incumplimiento de normas. La Junta de Vigilancia, presidida por Dennis Icochea, inició el pedido, pero durante la asamblea del 4 de marzo lo modificó para que la supuesta inconducta fuera derivada a la Dirección de Ética Profesional del CAL en lugar de exigir la destitución del Comité.

