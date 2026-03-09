Perú

Congreso dispone teletrabajo parcial por crisis de gas: Estas son las áreas que pasan a la virtualidad hasta el 13 de marzo

Debido a la emergencia energética por la rotura del ducto en Cusco, el Parlamento migró sus principales unidades técnicas y administrativas a la modalidad remota. Se exhortó a los congresistas a priorizar el trabajo a distancia de sus asesores o el adelanto de vacaciones

Congreso dispone teletrabajo en distintas áreas. | Congreso/ Gemini

El Congreso de la República dispuso el teletrabajo en varias unidades administrativas y técnicas, como respuesta a la crisis energética que afecta al país tras la rotura de un ducto de gas en Cusco. Esta medida, alineada con la estrategia nacional para racionalizar los recursos energéticos, se anuncia tras la resolución de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), la cual estableció la obligatoriedad del teletrabajo en el sector público durante el periodo de emergencia, desde el 1 hasta el 14 de marzo.

En cumplimiento de esta disposición nacional, generada tras la deflagración en el ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP) que provocó la interrupción del suministro de gas natural, afectando el transporte, la industria y los servicios esenciales, el Parlamento comunicó que diversas unidades orgánicas dejarán de ser presenciales hasta el viernes 13 de marzo.

¿Qué áreas dejarán de ser presenciales en el Congreso?

El comunicado oficial del Congreso detalla que las siguientes áreas realizarán teletrabajo durante el periodo de emergencia: el Departamento de Investigación Parlamentaria, el Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, la Biblioteca, la Oficina de Cooperación Internacional, la Oficina Legal y Constitucional, el Área de Servicios de Investigación y Seguimiento Presupuestal, el Área de Planeamiento, el Área de Modernización, el Área de Asesoría Jurídica y el Área de Asuntos Interparlamentarios.

También trabajarán de forma remota la Unidad Ejecutora Implementación del Modelo de la Infraestructura y Funcionamiento de la Bicameralidad del Poder Legislativo; la Oficina de Asesoría Jurídica; la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Unidad de Recursos Humanos; la Unidad de Asuntos Financieros y la Unidad de Logística. Estas unidades concentran tareas de análisis, asesoría, planeamiento y soporte administrativo que pueden desarrollarse fuera de la sede legislativa.

Comunicado del Congreso de la República.

“Debido a la naturaleza de las actividades y por necesidad de servicio, las demás unidades orgánicas del servicio parlamentario, previa coordinación con las direcciones generales a su cargo y la Oficialía Mayor, deben considerar un listado de personal mínimo indispensable que realizarán las labores presenciales”, precisa el documento.

Prioricen el teletrabajo o adelantar vacaciones

En el comunicado también se exhorta a los voceros de los grupos parlamentarios, los presidentes de comisiones y los congresistas a priorizar el teletrabajo entre los trabajadores de la organización parlamentaria, así como a considerar alternativas como el otorgamiento de vacaciones pendientes.

“La Dirección General de Administración y el Departamento de Recursos Humanos deben adoptar las medidas reguladas por el marco legal vigente, sin que ello implique afectar los derechos fundamentales de los trabajadores”, sentencia.

Oficialía mayor pidió a las bancadas elaborar un listado de personal mínimo requerido. | Congreso

¿Por qué el Ejecutivo exige teletrabajo?

El Ejecutivo exige el teletrabajo en el sector público como respuesta inmediata a la crisis energética provocada por la deflagración del ducto de gas de Camisea, que interrumpió el suministro de gas natural en Lima y otras regiones.

Según la resolución emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), el objetivo principal consiste en racionalizar el uso de los recursos energéticos y garantizar la continuidad de los servicios básicos y la operatividad del Estado. La reducción de la movilidad laboral disminuye la demanda de combustibles y permite que el gas disponible se destine prioritariamente al transporte público, los hogares y las empresas esenciales.

