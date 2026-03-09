Perú

Servir advierte a entidades públicas: iniciará supervisiones por incumplir el teletrabajo obligatorio en Lima y Callao

En un comunicado, la entidad anunció que las Oficinas de Recursos Humanos o las áreas que cumplan esa función en cada institución deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar que los servidores civiles cumplan con la modalidad remota

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) anunció que iniciará acciones de supervisión en las entidades públicas de Lima Metropolitana y el Callao para garantizar el cumplimiento del teletrabajo obligatorio dispuesto durante la actual emergencia por el suministro de gas natural. La advertencia se produce luego de que la institución detectara un aumento de denuncias por presuntos incumplimientos en la aplicación de esta modalidad laboral en distintas oficinas del Estado.

A través del Comunicado N.º 004-2026, la entidad recordó que la medida fue establecida mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 040-2026-SERVIR-PE, la cual ordena la implementación excepcional y temporal del teletrabajo entre el 9 y el 14 de marzo de 2026. Esta disposición alcanza a todas las entidades del sector público ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, como parte de las acciones adoptadas por el Gobierno para enfrentar la crisis vinculada al abastecimiento de gas natural.

SERVIR, la Autoridad Nacional del Servicio Civil de Perú, anuncia supervisión para garantizar el cumplimiento del teletrabajo obligatorio en entidades públicas debido a una emergencia temporal del 9 al 14 de marzo de 2026. (X / Servir)

Según Servir, las Oficinas de Recursos Humanos o las áreas que cumplan esa función en cada institución deberán adoptar de inmediato las medidas necesarias para garantizar que los servidores civiles cumplan con la modalidad remota. Al mismo tiempo, las entidades deberán asegurar la continuidad de los servicios públicos a la ciudadanía, definiendo qué funciones podrán desarrollarse a distancia y cuáles deberán mantenerse bajo modalidad presencial o mixta, siempre que resulte estrictamente necesario.

El organismo rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos advirtió que, ante las denuncias recibidas, se ha dispuesto iniciar procesos de supervisión para verificar el cumplimiento de la norma en las entidades públicas. En caso de detectarse irregularidades, el incumplimiento del teletrabajo obligatorio podría derivar en la recomendación de iniciar investigaciones administrativas disciplinarias, de acuerdo con el marco legal vigente del servicio civil. Estas acciones podrían concluir con sanciones contempladas en el régimen disciplinario, dependiendo de la gravedad de las faltas detectadas.

Noticia en desarrollo.

