Gerente de TGP explica qué causó la deflagración de gas natural en Camisea: “Estábamos haciendo un mantenimiento preventivo”

Tomás Delgado, gerente de Transportadora de Gas del Perú, confirmó que la intervención al ducto afectado se hizo sin que previamente haya existido una falla en la infraestructura

Gerente de TGP explica qué causó la deflagración de gas natural en Camisea: “Estábamos haciendo un mantenimiento preventivo”. (Video: Panorama/Panamericana)

Más de una semana luego de la deflagración de gas en un ducto de Camisea en la localidad de Megantoni, en la región Cusco, finalmente el gerente de Transportadora de Gas del Perú (TGP), Tomás Delgado, explicó que ocurrió el pasado 1 de marzo, cuando la tubería que proveía gas natural a la región Lima se vio afectada por una explosión que ha causado una crisis energética y de acceso al GNV para el transporte urbano.

Al ser consultado por Panorama sobre los motivos de la deflagración, Delgado afirmó que el incidente se produjo durante una operación de mantenimiento en el ducto de gas y que al momento de la deflagración la infraestructura no tenía ninguna observación.

“Efectivamente, nosotros ese día estábamos haciendo una operación de mantenimiento preventivo. ¿Qué significa eso? Que esa válvula no tenía ninguna observación. Había una cuadrilla de trabajadores haciendo un mantenimiento absolutamente rutinario, que lo hacemos muchísimas veces al año en todas las válvulas del sistema. Eso es lo que sabemos”, aseguró el gerente de TGP.

Gas de Camisea - gas
Gas de Camisea - gas natural - TGP

Trabajadores de TGP se salvaron de morir en la deflagración

El día del incidente, dos trabajadores de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) salvaron la vida luego de la explosión registrada en la estación de válvulas del kilómetro 43 (KP 43), en el sector Saringabeni, distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco. El hecho ocurrió el domingo 1 de marzo, alrededor de las 11 de la mañana.

La información fue difundida por el consultor y analista en seguridad integral y gestión de riesgos Pedro Yaranga, quien a través de sus redes sociales señaló que “dos trabajadores de TGP se salvaron de morir al momento de la explosión de estación de válvula”. De acuerdo con los sobrevivientes, primero se registró una fuga de gas y luego una deflagración, es decir, una combustión rápida con llamaradas intensas.

El estruendo fue descrito como masivo. Ambos trabajadores indicaron que fueron lanzados por los aires. El fuerte olor a gas y la combustión provocaron síntomas en ellos y en una pequeña población cercana: mareos, náuseas, dolor de cabeza y ojos enrojecidos. Según su versión, el hecho descarta que se tratara de un deslizamiento por lluvias.

El Ministerio Público inició investigación preliminar por presuntos delitos ambientales y contra la seguridad en el trabajo. Cusco en Portada

Solo hay GNV para 6.000 buses: Metropolitano, Corredores y Aerodirecto

La crisis de acceso al GNV obligó al Ministerio de Transportes a restringir la venta de Gas Natural Vehicular a vehículos menores como taxis, autos particulares, motocicletas o mototaxis. Esto debido a que el poco gas disponible será destinado únicamente al uso doméstico y a vehículos de transporte urbano masivo.

Según el titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, esto permitirá la operación de aproximadamente 6.000 buses del sistema de transporte público.

Según precisó el titular del sector, la provisión de combustible alcanza a buses del Metropolitano, los corredores complementarios, el servicio AeroDirecto que conecta con el aeropuerto y una parte del transporte convencional. “Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, señaló durante una conferencia de prensa.

