Cálidda anuncia aumento del gas disponible en Lima y Callao: estos sectores tendrán prioridad en plena crisis de Camisea

El pasado domingo 1 de marzo empezó una nueva crisis en el Perú por el desabastecimiento de combustible ante una falla aún no controlada en el ducto de Camisea, en Cusco. (Foto: El Sol del Cusco)

La emergencia en el sistema de transporte de gas natural que abastece a Lima y Callao continúa generando ajustes en el suministro y nuevas medidas para garantizar el acceso a este recurso en medio de la contingencia energética. Ocho días después de la deflagración registrada en la infraestructura operada por Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, las autoridades y empresas del sector informaron sobre cambios en la distribución del combustible que impactan a distintos sectores de la economía.

En este escenario, Cálidda, principal distribuidora de gas natural en Lima y Callao, anunció que el volumen disponible durante la emergencia ha sido incrementado y que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) actualizó el orden de prioridad para el suministro del recurso. La medida busca asegurar el abastecimiento a servicios esenciales, transporte clave y determinadas industrias, mientras continúan los trabajos técnicos para restablecer la capacidad habitual del sistema tras la deflagración registrada en el gasoducto.

Aumenta el volumen de gas natural disponible durante la emergencia

Comunicado de Calidda informando sobre medidas respecto a la crisis de gas natural - 9 marzo

Según informó Cálidda a través de un comunicado oficial, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) elevó el volumen de gas natural disponible durante la etapa de emergencia. La disponibilidad pasó de 70 millones a 80 millones de pies cúbicos diarios, un incremento que permitirá ampliar gradualmente el suministro para algunos sectores priorizados.

Este ajuste se produce en el marco de la crisis energética provocada por el ducto afectado en Camisea, que obligó a restringir temporalmente el flujo de gas hacia la costa y generó medidas de racionamiento para proteger el abastecimiento esencial. Como parte de esta reorganización, el Minem emitió la Resolución Directoral N.º 026-2026-MINEM-DGH, mediante la cual actualizó el orden de prioridad para la distribución del recurso.

De acuerdo con la nueva disposición, el primer nivel de prioridad lo mantienen los hogares y comercios, especialmente aquellos vinculados a servicios esenciales como hospitales, clínicas, comedores populares y otros establecimientos que dependen del gas natural para su funcionamiento.

En el segundo nivel se ubican las unidades de transporte que operan exclusivamente con Gas Natural Vehicular (GNV). Esto significa vehículos cuyo motor está diseñado únicamente para utilizar este combustible y no puede emplear gasolina, diésel o GLP.

Dentro de esta categoría se incluyen principalmente:

Transporte público de pasajeros que funciona únicamente con GNV (excluye taxis, combis, coasters o mototaxis).

Camiones de carga que transportan alimentos o materiales.

Cisternas que distribuyen combustibles .

Camiones compactadores de basura utilizados en la gestión de residuos.

El tercer nivel de prioridad corresponde a industrias con un consumo menor a 20.000 metros cúbicos diarios que estén vinculadas a actividades estratégicas como salud pública y producción de alimentos, así como sectores asociados a la fabricación de vidrio, plásticos, papel, cartón y productos farmacéuticos.

Finalmente, el cuarto grupo priorizado incluye a empresas generadoras de electricidad que no forman parte del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), las cuales podrán acceder al suministro solo previa autorización del Comité de Operación Económica del Sistema (COES).

Activación de chips GNV y reconexión gradual de industrias priorizadas

calidda - gas natural

Dentro de las medidas adoptadas durante la contingencia energética, Cálidda también informó sobre el procedimiento que permitirá habilitar el abastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) para los vehículos pesados que operan exclusivamente con este combustible.

Para que estas unidades puedan cargar GNV, es necesario que el sistema INFOGAS active los chips correspondientes. Por ese motivo, la empresa solicitó a los propietarios de vehículos pesados incluidos en el grupo priorizado que registren la información de sus unidades.

Los datos requeridos incluyen:

Número de placa

Tipo de vehículo

Tipo de carrocería

Tipo de producto que transporta

Esta información debe enviarse al correo transportepesadognv@calidda.com.pe o registrarse mediante el enlace habilitado por la compañía. Posteriormente, los datos serán remitidos a INFOGAS para su revisión y eventual activación de los chips que permitirán abastecerse en los grifos de GNV.

La distribuidora también precisó que iniciará el proceso de reconexión del servicio de gas natural para las industrias priorizadas entre el 9 y 10 de marzo, siguiendo el listado aprobado por el Ministerio de Energía y Minas. Estas reconexiones se realizarán de manera progresiva para garantizar que el sistema mantenga estabilidad mientras se normaliza el flujo de gas desde la zona de Camisea.

La contingencia energética se originó tras la deflagración registrada en una estación de válvulas del sistema de transporte de gas en Megantoni, incidente que obligó a reducir el volumen de gas enviado hacia la costa y motivó la declaración de estado de emergencia en el sector energético.

Desde el inicio de la crisis, las autoridades han implementado medidas temporales para administrar el recurso, incluyendo la priorización del suministro para servicios esenciales y el uso de combustibles alternativos como diésel o GLP en algunas industrias.

En su pronunciamiento, Cálidda reiteró el llamado a sus usuarios a mantener un uso prudente y responsable del gas natural mientras continúan los trabajos técnicos en el sistema de transporte y se recupera gradualmente la capacidad habitual de abastecimiento hacia Lima y Callao.