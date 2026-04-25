Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 25 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada está imperdible: Sporting Cristal visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo, Barcelona se medirá con Getafe por LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario buscará sellar el tercer lugar en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Hoy, sábado 25 de abril, la jornada deportiva estará cargada de partidos emocionantes: Sporting Cristal buscará levantarse frente Comerciantes Unidos en Cutervo, Barcelona hará lo suyo con Getafe por LaLiga, Lionel Messi tendrá acción con Inter Miami, Universitario de Deportes irá con todo ante Deportivo Géminis para asegurar el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más.

Tras la dura derrota frente Atlético Grau, los ‘cerveceros’ se quedaron sin chances en el Torneo Apertura 2026, pero deberá volver al triunfo pensando en la tabla acumulada: se enfrentarán a las ‘águilas’ que tienen mejor presente en su condición de visita.

Partidos de Liga 1

- Deportivo Moquegua vs FC Cajamarca (13:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs Juan Pablo II College (19:00 horas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Partidos de Premier League

- Fulham vs Aston Villa (06:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Liverpool vs Crystal Palace (09:00 horas / Disney+ Premium)

- West Ham United vs Everton (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur (09:00 horas / Disney+ Premium)

- Arsenal vs Newcastle United (11:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de LaLiga

- Deportivo Alavés vs Mallorca (07:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Getafe vs Barcelona (09:15 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Valencia vs Girona (11:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)

- Atlético Madrid vs Athletic Club (14:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

Partidos de Serie A

- Parma vs Pisa (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Bologna vs Roma (11:00 horas / Disney+ Premium)

- Verona vs Lecce (13:45 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburg vs Borussia M’gladbach (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Heidenheim vs St. Pauli (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Augsburg vs Eintracht Frankfurt (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Köln vs Bayer Leverkusen (08:30 horas / Disney+ Premium)

- Mainz 05 vs Bayern München (08:30 horas / ESPN, Disney+ Premium)

- Hamburger SV vs Hoffenheim (11:30 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Ligue 1

- Olympique Lyonnais vs Auxerre (08:00 horas / Disney+ Premium)

- Angers SCO vs PSG (12:00 horas / ESPN2, Disney+ Premium)

- Toulouse vs Monaco (14:05 horas / Disney+ Premium)

Partidos de Primeira Liga

- Tondela vs Nacional (09:30 horas / Disney+ Premium)

- Benfica vs Moreirense (12:00 horas / Disney+ Premium)

- Vitória Guimarães vs Rio Ave (14:30 horas / Disney+ Premium)

Partido de FA Cup

- Manchester City vs Southampton (11:15 horas / ESPN, Disney+ Premium)

Partidos de fútbol argentino

- Estudiantes vs Talleres Córdoba (15:00 horas / TNT Sports)

- Sarmiento vs Tigre (17:15 horas / ESPN Premium)

- River Plate vs Aldosivi (19:30 horas / TNT Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Ñublense vs O’Higgins (14:00 horas / Max chile, TNT SPORTS Premium)

- Universidad Chile vs Universidad Católica (17:00 horas / Max chile, TNT SPORTS Premium)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Bucaramanga vs Jaguares de Córdoba (14:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+)

- Deportivo Pereira vs Atlético Nacional (16:00 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+)

- Deportivo Cali vs América de Cali (18:10 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+)

- Medellín vs Fortaleza CEIF (20:30 horas / RCN Nuestra Tele, Win Sports, Win+)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Mushuc Runa vs Deportivo Cuenca (11:45 horas / Zapping)

- Independiente del Valle vs Leones del Norte (14:10 horas / Zapping)

- Emelec vs LDU Quito (17:00 horas / Zapping)

Partidos de MLS

- Toronto FC vs Atlanta United (12:00 horas / MLS Season Pass)

- CF Montréal vs New York City (13:30 horas / MLS Season Pass)

- Minnesota United vs Los Angeles FC (15:45 horas / MLS Season Pass)

- Columbus Crew vs Philadelphia Union (18:30 horas / MLS Season Pass)

- DC United vs Orlando City SC (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Cincinnati vs New York RB (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Inter Miami vs New England (18:30 horas / MLS Season Pass)

- Austin vs Houston Dynamo (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Chicago Fire vs Sporting KC (19:30 horas / MLS Season Pass)

- Nashville SC vs Charlotte (19:30 horas / MLS Season Pass)

- St. Louis City vs SJ Earthquakes (19:30 horas / MLS Season Pass)

- San Diego vs Portland Timbers (20:30 horas / MLS Season Pass)

- Seattle Sounders FC vs Dallas (21:30 horas / MLS Season Pass)

- Vancouver Whitecaps vs Colorado Rapids (21:30 horas / MLS Season Pass)

