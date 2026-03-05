Perú

Cálidda llama a la responsabilidad: pide a clientes residenciales y comerciales moderar consumo de gas natural en medio de emergencia

La distribuidora exhorta a ajustar su uso de gas natural por las restricciones derivadas del incidente ocurrido en Camisea, mientras el Gobierno acelera medidas para garantizar el suministro esencial

(Foto: Agencia Andina)
(Foto: Agencia Andina)

Una emergencia en la estación de válvulas ubicada en el kilómetro KP 43, en MegantoniCusco, provocó que Cálidda, principal distribuidora de gas natural en Lima y Callao, solicite a sus clientes residenciales y comerciales un “uso responsable” de este recurso.

De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa este miércoles 4 de marzo, la interrupción del suministro tiene origen en un incidente reportado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), concesionaria del sistema de transporte, que experimentó una deflagración en sus instalaciones, lo que forzó una reducción inmediata del abastecimiento.

La situación llevó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a declarar el Estado de Emergencia a través de la Resolución Viceministerial N° 004-2026-MINEM/VMH, en busca de acelerar los trabajos técnicos que permitan restablecer el flujo habitual de gas natural para los usuarios.

El comunicado de Cálidda subraya que, pese a no ser responsable del incidente, mantiene una coordinación continua con TGP y las autoridades competentes para mitigar el impacto en los consumidores.

La prioridad institucional se centra en asegurar el suministro a hogares y comercios, además del transporte público masivo que opera únicamente con GNV. La medida, respaldada por la Resolución Directoral N° 020-2026-MINEM/DGH, excluye de la prioridad a vehículos de carga, taxis y otros servicios ligeros que emplean gas natural.

Promovemos un uso responsable y moderado del gas natural, procurando que los consumos se mantengan dentro de los niveles habituales para contribuir a la estabilidad del sistema de distribución mientras se culminan los trabajos en Camisea”, señala el pronunciamiento de Cálidda.

Deflagración en Megantoni: 500 personas
Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica.

Acciones para asegurar el suministro de energía

Mientras Cálidda implementa acciones internas, el Gobierno peruano anunció la movilización de recursos logísticos y humanos para apoyar las labores en el punto afectado, según informó la presidenta del Consejo de MinistrosDenisse Miralles.

La funcionaria detalló que la respuesta incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas, operadores privados y el uso ampliado de helicópteros para trasladar equipos, materiales y personal especializado hacia Megantoni.

La estrategia oficial incorpora la aprobación de un decreto supremo que habilita a empresas e industrias el uso de combustibles alternativos, como diésel y GLP, durante el periodo de contingencia, con el objetivo de liberar el gas natural prioritariamente para hogares y transporte público.

La supervisión recae en Osinergmin, entidad que ha emitido regulaciones transitorias para facilitar la adopción de estas alternativas y ha reforzado la fiscalización en grifos para evitar irregularidades en el precio y garantizar el abastecimiento adecuado.

El Gobierno también dispuso la suspensión temporal de ciertas acciones de fiscalización por parte de OEFA para empresas que adopten combustibles alternativos, promoviendo la flexibilidad requerida ante la emergencia.

“El objetivo es garantizar el suministro esencial de gas natural para la población y los activos críticos del país”, afirmó Miralles durante una conferencia de prensa.

A la par de estas medidas, brigadas médicas del Ministerio de Salud se encuentran en Quitaparay y Megantoni para resguardar la salud de los trabajadores y habitantes cercanos ante cualquier eventualidad.

El tiempo estimado para la restitución total del servicio, inicialmente calculado en 14 días, podría acortarse, dado que los equipos técnicos ya han accedido al punto de la emergencia.

