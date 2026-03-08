Perú

Transportistas de Ica evalúan un paro regional por alza de combustibles y escasez de GNV

Los gremios de transporte en la región sur también han experimentado el incremento de precios y aseguran que ahora deben invertir el doble para sus actividades diarias

Guardar

Los transportistas de Ica analizan convocar un paro regional a raíz del aumento de los precios de combustibles y la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV) luego de la deflagración registrada en la localidad de Megantoni, en la región Cusco.

Los gremios de transportistas de la región Ica evalúan esta medida de protesta debido a que la escasez de combustible ha afectado la economía de sus familias y los ha obligado a incrementar sus precios en el transporte público. Esto sumado a que el resto de opciones como el Gas Licuado de Petróleo (GLP), la gasolina y el diésel también han incrementado su precio en las estaciones de servicio.

Según Correo, los principales gremios de transportistas de la región indicaron el gasto promedio en combustibles por unidad de transporte público, que antes oscilaba entre 40 y 45 soles diarios, ahora supera los 70 soles. Este incremento responde tanto al alza de precios como a la escasez de insumos, y ha llevado a implementar restricciones en la venta de GLP, limitando la recarga a 15 o 20 soles por unidad en varios establecimientos.

Los gremios de transporte en
Los gremios de transporte en la región sur también han experimentado el incremento de precios y aseguran que ahora deben invertir el doble para sus actividades diarias. (Foto: Agencia Andina)

Representantes de taxis, colectivos, sistemas de transporte masivo y mototaxistas han sido convocados a reuniones programadas para el domingo y el lunes próximos, con el objetivo de debatir acciones ante el incremento de precios y la escasez de combustibles.

La decisión final podría ser la realización de un paro regional como intento de exigir que se garantice el abastecimiento y la continuidad del transporte público en Ica.

Precio del transporte público aumenta en Lima

En Lima, los precios en los buses de transporte público han incrementado, sobre todo en aquellos que circulan en distritos como Villa María del Triunfo, San Miguel, San Juan de Lurigancho y Miraflores, que incrementaron sus pasajes en al menos S/ 0.50

Los buses de la empresa de transporte EVIFASAm con ruta 2305 que van hasta San Juan de Lurigancho ya informó que sus precios subirán en S/ 0.50 en todas sus tarifas

Ante la crisis de gas natural, el Gobierno anuncia un plan de contingencia que asegura combustible para buses del Metropolitano y corredores. Se pide la comprensión de taxistas y transportistas de combis y cústers. | TV Perú

Solo hay GNV para 6.000 buses, incluidos Metropolitano, Corredores y Aerodirecto

Por su parte, el ministro de Transportes indicó que el GNV durante el periodo de emergencia está garantizado para los buses de transporte público: 6 mil unidades del Metropolitano, además de corredores complementarios y el servicio de AeroDirecto que conecta con el aeropuerto Jorge Chávez. “Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses”, señaló durante una conferencia de prensa.

La autoridad explicó que la decisión busca priorizar el funcionamiento de los sistemas que transportan a mayor cantidad de usuarios. Además, indicó que las medidas adoptadas también están orientadas a proteger el suministro de gas natural destinado a los hogares.

“Estas medidas principalmente están orientadas a proteger a más de dos millones de hogares que cuentan con el servicio de gas natural”, afirmó. En ese sentido, remarcó que garantizar la continuidad del transporte público masivo es parte de las acciones adoptadas frente a la emergencia en el sistema energético.

El ministro también aclaró que el abastecimiento priorizado no incluye a taxis, combis ni cústers. De acuerdo con lo explicado, estos vehículos cuentan con sistemas duales que les permiten utilizar otros combustibles mientras se mantiene la restricción en el uso de GNV.

Temas Relacionados

IcaGNVGas Naturalperu-noticias

Más Noticias

Cusco: familiares solicitan ayuda para continuar búsqueda de director desaparecido hace una semana tras naufragio

El docente viajaba en un peque peque cuando el motor de la nave presentó una falla y comenzó a hundirse en el sector de Pankariato

Cusco: familiares solicitan ayuda para

¿Qué es y qué no es un transgénico? Perú aprueba ordenamiento que podría cambiar el destino de los OVM hasta 2035

Actualmente, la ley prohíbe el ingreso y producción de organismos vivos modificados con fines de cultivo o crianza, incluidos acuáticos, que puedan liberarse en el ambiente

¿Qué es y qué no

¿Perú a un paso de la estanflación? El otro efecto de la rotura de Camisea que se alista para golpear la economía

El corte de gas impacta sectores clave como transporte, manufactura, comercio y servicios alimenticios, con pérdidas que superarían el 2% del PBI en marzo

¿Perú a un paso de

A Perú se le acaba el tiempo para impedir el ingreso masivo de cierres chinos: Indecopi impone fecha límite para examen antidumping

El organismo peruano corre contra el reloj para demostrar el daño de las cremalleras provenientes de China, responsables del 88% de las importaciones

A Perú se le acaba

Jubilación anticipada 2026: requisitos, trámites y guía completa para acceder antes de los 65 años

La jubilación anticipada permite acceder a una pensión antes de la edad legal, siempre que cumplan condiciones específicas y completen el trámite ante la ONP o su AFP

Jubilación anticipada 2026: requisitos, trámites
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfredo Banechea cuestiona al JNE

Alfredo Banechea cuestiona al JNE y pide que AP regrese al proceso electoral

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

De guerrera a conductora: Micheille Soifer confiesa que le cuesta abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente'

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: así marchan los equipos en la fecha 9 de la Fase 2

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs San Martín 0-3: resumen y jugadas del contudente triunfo ‘santo’ en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026