Cusco: familiares solicitan ayuda para continuar búsqueda de director desaparecido hace una semana tras naufragio

El docente viajaba en un peque peque cuando el motor de la nave presentó una falla y comenzó a hundirse en el sector de Pankariato

Familiares, brigadas de rescate y pobladores continúan con la intensa búsqueda del profesor Engels Huarany Pinazo Mendoza, quien desapareció tras el hundimiento de una embarcación en el río Picha, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco.

El docente viajaba en un peque peque cuando el motor de la nave presentó una falla y comenzó a hundirse en el sector de Pankariato. El accidente ocurrió el domingo 1 de marzo, cuando el director de la institución educativa José Pereyra Kashiari se trasladaba desde el centro poblado Kirigueti hacia la comunidad de Mayapo, donde laboraba.

En la embarcación viajaban otras tres personas: el conductor, su hijo —un estudiante de la institución— y otra docente de una comunidad cercana. Los tres lograron ponerse a salvo; sin embargo, el profesor fue arrastrado por la corriente del río.

Desde entonces, sus familiares viven días de angustia mientras continúan las labores de búsqueda en la zona. En los operativos participan serenazgo de Megantoni, la Policía Nacional, la Marina de Guerra y pobladores, quienes recorren distintos tramos del río con la esperanza de encontrar al docente.

Las intensas lluvias registradas en los últimos días han dificultado las labores, debido al incremento del caudal del río y a las condiciones del clima.

Familia pide apoyo para continuar con la búsqueda

Ante la difícil situación, los familiares del docente han solicitado apoyo a las autoridades y a la ciudadanía para continuar con las labores de búsqueda, que implican elevados gastos en combustible, alimentos y logística para quienes participan en los operativos.

El cuñado del profesor, César Tovar Vásquez, explicó que la familia ha tenido que asumir costos importantes para mantener las embarcaciones que recorren el río.

Según indicó, incluso han tenido que reunir dinero para adquirir combustible para los botes. “Hemos ya tenido que conseguir una cierta cantidad de 1200 soles para comprar un bidón de gasolina para los botes”, señaló.

Asimismo, precisó que los hermanos del docente se encuentran en la zona realizando coordinaciones con las autoridades y comuneros para continuar con la búsqueda.

“Sus dos hermanos están en el lugar de los hechos”, indicó, al explicar que ellos permanecen en la comunidad coordinando acciones con las brigadas que recorren el río.

La familia también ha iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos que permitan continuar con las labores. Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante Yape al número 951 439 636, a nombre de César Tovar, o mediante una cuenta habilitada en el Banco de la Nación.

Además, se vienen recibiendo aportes solidarios en la puerta de la institución educativa Inmaculada Concepción, en la ciudad de Puno.

Familiar denuncia riesgos que enfrentan docentes

En medio de la búsqueda, un familiar del docente expresó su preocupación por las condiciones en las que muchos maestros deben trasladarse para cumplir su labor en zonas alejadas del país.

A través de una publicación en redes sociales, recordó que el profesor desapareció mientras cumplía con su trabajo como docente.

“Mi tío no estaba de paseo. No estaba en una actividad personal. Estaba trabajando, cumpliendo su vocación de enseñar en una de las zonas más alejadas del país”, señaló.

En el mismo mensaje también cuestionó las condiciones del transporte fluvial en estas zonas, donde muchas embarcaciones no cuentan con equipos de seguridad para los pasajeros.

“Muchas empresas que brindan servicio en los llamados ‘peques peques’ no proporcionan chalecos salvavidas a los pasajeros”, indicó, al advertir que esta situación pone en riesgo a docentes, estudiantes y pobladores que dependen de este medio de transporte.

Asimismo, sostuvo que no se trata de un hecho aislado y pidió que se adopten medidas de seguridad para evitar nuevas tragedias.

“No podemos seguir normalizando que los maestros arriesguen su vida para poder educar”, expresó.

Director de colegio y bombero voluntario

El profesor Engels Huarany Pinazo Mendoza, de 47 años, es natural de la región Puno y se desempeñaba como director de la institución educativa José Pereyra Kashiari, ubicada en la comunidad de Mayapo.

Según su cuñado, el docente había asumido la dirección del colegio desde que fue nombrado en la zona hace aproximadamente dos años.

Además de su labor como educador, también era bombero voluntario, vocación que, según sus familiares, reflejaba su disposición permanente para ayudar a los demás.

“Mi cuñado es bombero y siempre le gustaba ayudar a las personas”, recordó Tovar.

El familiar también destacó que el profesor se dirigía a su centro de labores con el objetivo de iniciar las actividades académicas.

“Quiso cumplir con su función como director y estar el 2 de marzo presente en la institución”, señaló.

Mientras continúan los operativos en el río Picha, la familia mantiene la esperanza de encontrarlo. Su cuñado explicó que lo más importante para ellos es que las labores de búsqueda no se detengan.

“Pedimos a las autoridades que continúen con la búsqueda”, expresó.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a los pobladores de las riberas del río para que puedan colaborar con cualquier información que ayude a ubicar al docente desaparecido.

