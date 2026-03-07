Perú

¿Exportas o pides productos por mar? Prepárate para tiempos de envío más largos y mayor costo

Plataformas en línea como Temu, por ejemplo, envían sus productos por mar. El conflicto del Medio Oriente no solo empujó el dólar, sino también los fletes

Plataformas como Temu envían sus
Plataformas como Temu envían sus productos por mar. Pero por el conflicto del Medio Oriente, esto podría afectar los precios y tiempos de espero de envíos. ¿Cómo?

La crisis del gas natural no es la única que está afectando al Perú. El conflicto de Medio Oriente ha impactado al precio del dólar y al comercio exterior peruano.

“Las recientes tensiones en Medio Oriente y el riesgo de interrupciones en rutas marítimas estratégicas están comenzando a generar presiones en la logística internacional, lo que podría traducirse en mayores costos de transporte para las operaciones de comercio exterior del Perú”, advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL), a través de su Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (IDEXCAM).

¿Que podría pasar con esto? Pues que los costos de transporte impacte en lo que tienen que pagar los exportadores peruanos, o inclusive los consumidores que piden productos desde afuera (plataformas como Temu usan la vía marítima para sus envíos), encareciendo los precios.

También el precio del dólar
También el precio del dólar sube en Perú por conflcito en Medio Oriente y complejiza el panorama frente a la crisis del gas natural. - Crédito Andina

Impacto del conflicto de Medio Oriente

Según el análisis del IDEXCAM, la situación geopolítica en la región de Medio Oriente está provocando ajustes en la programación de las navieras, desvíos de rutas y una menor disponibilidad de contenedores en algunos mercados. Estos son factores que impactan el funcionamiento del sistema marítimo global y terminan repercutiendo en otras regiones, incluida Sudamérica, y el Perú.

“En ese contexto, se vienen registrando incrementos en las tarifas de transporte marítimo. Las cotizaciones para contenedores de 40 pies hacia Asia, que semanas atrás se ubicaban entre aproximadamente US$ 950 y US$ 1.150, actualmente se sitúan en rangos cercanos a US$ 2.150 y US$ 2.450, debido a recargos extraordinarios aplicados por las navieras”, resaltan sobre los cambios en los costos.

Además, el incremento del precio internacional del petróleo y los desvíos de rutas para evitar zonas de riesgo —como el tránsito por el Mar Rojo— están elevando los costos operativos del transporte marítimo y prolongando los tiempos de tránsito en algunas rutas comerciales. Esto se traduciría en mayor tiempos de esperar para productos que se pidan en plataformas como Temu, por ejemplo.

Comercio exterior y usuarios podrían
Comercio exterior y usuarios podrían ser impactados mientra se mantenga el conflicto en Medio Oriente. - Composición Infobae/Marlon Carrasco/Andina

Impacto en el comercio exterior

Así, para la CCL, si bien el Perú no se encuentra directamente involucrado en estas tensiones geopolíticas, la alta interconexión del comercio marítimo global hace que este tipo de eventos pueda generar efectos indirectos en los costos logísticos, especialmente en sectores exportadores sensibles a los tiempos de transporte.

Frente a este escenario, la institución señaló que continuará monitoreando la evolución de la situación internacional y sus posibles impactos sobre el comercio exterior peruano, con el objetivo de brindar información oportuna a las empresas y contribuir a la toma de decisiones en materia logística y comercial.

Mientras, los precios del transporte de petróleo y gas a nivel global siguen subiendo, a la par de los ataques a barcos que transitan por el estrecho de Ormuz. Se espera que el pase por esta ruta siga detenida. Como se sabe, por esta vía transita cerca del 20% del petróleo consumido a nivel global y grandes volúmenes de gas natural licuado.

Como se recuerda, esta paralización se produjo después de que embarcaciones en la región fueran atacadas en represalia por Irán tras los ataques realizados por Estados Unidos e Israel.

Dónde ver Max Holloway vs

Adiós a la 'luca' en

Resultados de la fecha 6

Sporting Cristal vs Alianza Atlético

Evelyn Inga y Kimberly García
Nueva encuesta de CPI confirma

La Granja VIP con Ethel

Dónde ver Max Holloway vs

