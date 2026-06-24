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Pamela López se defiende de críticas por peleas con Paul Michael en ‘La Granja VIP’: “Villana de una historia mal contada”

La trujillana aseguró que ya lloró lo suficiente durante su relación con Paul Michael y ahora está tranquila en soltería

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La trujillana aseguró que ya lloró lo suficiente durante su relación con Paul Michael y ahora está tranquila en soltería | YouTube

La aparición de Pamela López en el programa digital conducido por Carlos Cacho marcó su primera entrevista tras su salida de La Granja VIP y la confirmación de su separación de Paul Michael. La empresaria y figura televisiva de Trujillo relató su experiencia luego de regresar de un breve viaje a Cusco con sus hijos, reencuentro que se produjo después de permanecer tres meses alejada de su familia durante su participación en el reality.

La conversación giró en torno al final de la relación entre López y el cantante Paul Michael, asunto que ocupó la atención tanto por el contexto mediático como por la rapidez con la que ambos comenzaron a rehacer sus vidas públicas.

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El programa abordó la controversia generada por los coqueteos de Paul Michael con Raysa Ortiz en televisión, justo tras su ingreso a Esto es Guerra. Carlos Cacho sugirió que, por respeto a la relación, la separación merecía un periodo de duelo más prolongado, pero Pamela López desestimó esa idea. “Yo creo que estamos bien, él está bien”, respondió la empresaria.

Mujer y hombre en un set de televisión con micrófonos. Sobre la mesa se ven zapatillas, tarjetas y muñecos. Un banner inferior contiene códigos QR y texto
Pamela López participa en una entrevista en el programa de televisión digital 'Show.pe', donde se abordó su defensa ante críticas.

Durante la entrevista, el conductor recordó los episodios de tensión que protagonizaron López y Paul Michael en La Granja VIP, donde las cámaras registraron los conflictos de pareja y, según algunos televidentes, dejaron a Pamela López con la etiqueta de “villana”.

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Ante esta observación, la entrevistada ironizó: “¿Cómo es esa frase de un cuento mal contado? ¿En una historia mal contada?”, sugiriendo que la narrativa del reality distorsionó los hechos y su imagen y refiriéndose a la frase ‘una villana en una historia mal contada. Aunque se mostró firme, Pamela López reconoció que el proceso de separación fue difícil. “Ya no tengo ganas de llorar, ya lloré suficiente, ya lloré 3 meses en la granja”, expresó en la transmisión.

Mujer en chaqueta negra frente a micrófono, junto a un muñeco de felpa. Otra mujer en polera marrón y hombre con gorra azul en interior naranja
Pamela López aparece en una entrevista y en una escena de 'La Granja VIP' defendiéndose de críticas por sus interacciones con Paul Michael en el programa.

Paul Michael descarta reconciliación con Pamela López

El distanciamiento entre Pamela López y Paul Michael también se reflejó en redes sociales. El cantante dejó de seguir a su expareja en Instagram, mientras que la empresaria aún mantiene el vínculo digital en la plataforma.

Los mensajes indirectos entre ambos continuaron en la esfera pública. Durante una emisión de Esto es Guerra, Paul Michael interpretó el tema “Lo pasado, pasado” de José José, lo que fue interpretado como una referencia a la reciente ruptura. Por otro lado, Pamela López fue captada cantando con entusiasmo “Lárgate” de los Hermanos Yaipén durante una salida con amigos, episodio que se viralizó en redes sociales y alimentó la especulación sobre el carácter definitivo de la separación.

Consultado sobre el significado de estas acciones, Paul Michael optó por el humor para responder a las insinuaciones. En el set simuló una escena de llanto antes de afirmar: “Ya me largué, estoy tranquilo y feliz”. La frase provocó risas entre los presentes y se replicó ampliamente en plataformas digitales.

El chico reality Paul Michael asegura que su relación con Pamela López es un 'capítulo cerrado'. En esta entrevista, habla sobre su nueva vida de soltero, más tranquilo y enfocado en su familia y su hija. Video: TikTok @riclatorrez

Fuera del entorno de entretenimiento, el cantante fue abordado por el equipo de Más Espectáculos y descartó de manera categórica cualquier posibilidad de reconciliación. “Estoy enfocadísimo en mí, en mi familia, en mi hija y en crecer”, aseguró el salsero, confirmando que ambos han tomado caminos distintos.

La historia mediática entre Pamela López y Paul Michael sigue generando atención, mientras ambos continúan con sus proyectos personales y profesionales.

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