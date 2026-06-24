Sol peruano se deprecia y Bolsa de Valores cae hoy con Fujimori como virtual presidenta electa: ¿Por qué?

Si en su momento se reportaba que el dólar se elevaba y la Bolsa de Valores de Lima caía tras resultados que daban a Sánchez liderando en votos para la presidencia, ahora lo mismo sucede con Keiko Fujimori.
La lideresa de Fuerza Popular es virtualmente la presidenta electa de la segunda vuelta, y en tan solo unas horas el Jurado Nacional de Elecciones daría la proclamación oficial —la distancia de votos entre Fujimori y Sánchez es amplia, y los recursos presentados por el candidato de izquierda para impugnar actas fueron negados—.
Como se recuerda, el mercado reaccionó cuando Sánchez estaba liderando los votos, y cuando Keiko Fujimori lo rebasó bajó el dólar y subieron las acciones en la Bolsa de Valores de Lima. Pero ahora vuelven a bajar, porque a pesar del resultado electoral, el impacto internacional ha sido mayor: el precio de los metales como el oro, la plata y el cobre han caído alrededor de 3,0 %, lo que ha dado gran impulso al dólar llegando a S/3,4234, tras haber caído hace unos días debajo de S/3,40.
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El dólar agarra alza
Según reporte de Kambista, la casa de cambio en línea, el dólar aperturó al alza en S/3,416 frente al cierre previo de S/3,405, “en línea con el fortalecimiento global de la divisa estadounidense, que supera los 101.7 puntos en el índice DXY y alcanza su racha alcista más larga del mes”.
Así, según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, el comportamiento del mercado internacional continúa impulsando la presión sobre el tipo de cambio. “Los metales profundizan su caída por segunda sesión consecutiva, el oro, la plata y el cobre caen alrededor de un 3.0%”, señaló el especialista.
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El experto agregó que este escenario genera una fuerte presión alcista sobre el dólar, mientras que el petróleo también abrió a la baja (-4,15 %) tras el aumento del tránsito por el estrecho de Ormuz. Asimismo, indicó que la caída acumulada del crudo se acerca al 20% en el último mes, reduciendo las presiones inflacionarias a nivel global.
Por el lado del ámbito local, el especialista indicó que el Banco Central de Reserva (BCR) tiene vencimientos de swaps cambiarios venta por S/206 millones durante la sesión, flujo que podría mitigar la presión alcista si se renueva. De lo contrario, advirtió que el mercado podría registrar un cierre al alza acompañado de mayor volatilidad durante la jornada.
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Bolsa de Valores de Lima cae
Tal como ocurrió ayer, otra vez la Bolsa de Valores de Lima (BVL) mostró indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy en un contexto en el cual Wall Street presenta ganancias en medio de volatilidad en la apertura.
Así, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), el más representativo de la bolsa local, cae 0,90 % al pasar de 55,659 a 55,157 puntos.
Mientras, el Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0,25 % al pasar de 1,463 a 1,460 puntos.
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Por otro lado, las bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre. Los principales mercados latinoamericanos muestran índices variados en estos momentos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) presenta indicadores favorables.
Finalmente, el índice industrial Dow Jones de la bolsa neoyorquina sube 0,64 %. El índice Standard & Poor’s avanza 0,69 %, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se aprecia 0,67 %.
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