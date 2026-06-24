Janet Barboza arremete contra Magaly Medina por criticar el programa de Edson Dávila: “Desubicada, ella en horario estelar hace 4 puntos”

Janet Barboza arremete contra Magaly Medina

La disputa mediática entre figuras de la televisión peruana sumó un nuevo episodio tras los comentarios críticos de Magaly Medina sobre el programa de Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’. La conductora de ‘América Hoy’, Janet Barboza, salió al paso y defendió a su compañero, cuestionando la solidez de los argumentos de la presentadora de espectáculos.

El reciente cruce se originó cuando Magaly Medina, figura estelar de ATV, cuestionó la escenografía y la producción de ‘Edson pa’ qué más’. Según la periodista, el set y los recursos del espacio de Dávila dejan mucho que desear y no cumplen con los estándares de la televisión en horario central. Medina calificó el programa como “bien barato” y señaló que la escenografía no era adecuada para la franja en la que se emite.

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Defiende a su compañero

Frente a esta crítica, Janet Barboza defendió de manera enfática a su compañero en el programa matutino de América Televisión. “Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson y de su programa ‘Edson pa’ qué más’, cuando ella en un horario estelar, de las 9 de la noche, hace 4 puntos con toda la inversión de la tierra”, afirmó la conductora.

Asimismo, añadió que, en contraste, el éxito de Dávila se basa en su talento y carisma, a pesar de contar con recursos limitados: “En cambio tú (Edson) arrasas con un sol y es tu talento el que brilla. Así que, por favor, hay que ser más ubicados cuando se hable del rating y del éxito de otras personas”, declaró durante la emisión de ‘América Hoy’.

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La confrontación entre ambas figuras no es nueva, aunque en esta ocasión la defensa de Barboza se centró en la medición de audiencias y la inversión en producción. Medina, quien lidera ‘Magaly TV: La Firme’, ha sido reconocida por mantener altos niveles de sintonía en el horario nocturno, pero Barboza señaló que los resultados de rating no siempre corresponden a la inversión realizada.

Magaly Medina y Edson Dávila, presentadores de televisión, protagonizan un montaje que ilustra la controversia sobre el set del programa y el liderazgo de audiencia.

La crítica de Magaly Medina a Edson

La conductora de espectáculos Magaly Medina lanzó una crítica directa al escenario del programa “Edson Pa qué más”, emitido en el horario estelar de los sábados por América TV. Durante la última edición de su espacio, la periodista calificó de precario el set donde se desarrolla el programa del popular ‘Giselo’, generando un nuevo cruce mediático.

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Medina señaló que el fondo del escenario parecía armado con “maderitas mal puestas” y materiales reciclados de otros proyectos. La periodista puso en duda la calidad de la producción y sugirió que el canal no habría asignado un presupuesto suficiente para el desarrollo del espacio. “Una persona que se respeta y respeta su trabajo dice no me fastidies”, afirmó Medina en su programa, cuestionando la decisión de producir el show con pocos recursos.

El presentador Edson Dávila posa junto a una invitada en el estudio de su programa de televisión, objeto de recientes comentarios por su diseño.

A lo largo de su intervención, Magaly Medina también dejó entrever que la emisora priorizó otros proyectos y optó por Edson Dávila por su disposición a aceptar el reto con limitaciones presupuestarias. “Este programa es bien barato”, remarcó la presentadora.

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La respuesta de Edson Dávila no tardó en llegar. Durante la edición del 23 de junio de “América Hoy”, el conductor tomó la palabra y respondió con ironía: “Gracias a Dios y con un sol. Como cuando empecé en mi casita. Ojo, líder en mi horario ah, por si acaso. Gracias, besitos”.

Edson Dávila, conocido como 'Giselo', celebra el esperado debut de su nuevo programa 'Edson pa' qué más' en América TV rodeado de sus invitados en un vibrante escenario.