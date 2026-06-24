Directivo de América de Cali confirma interés por Alex Valera y plantea solución a Universitario: “Si la rompe, lo compramos”

Máximo accionista del club colombiano se refirió al posible fichaje del delantero de Universitario. Créditos: TV Perú Deportes.

Alex Valera podría retornar al fútbol internacional tras consolidarse como goleador de Universitario de Deportes en el tricampeonato. El delantero nacional es el objetivo de América de Cali, club colombiano que recientemente tuvo en sus filas a otro atacante peruano como Luis Ramos.

América de Cali ya presentó dos ofertas formales, actualmente bajo evaluación por parte de Universitario. En ese contexto, Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘diablos rojos’, se refirió al interés por el ‘nueve’ nacional durante una entrevista con TV Perú Deportes.

“La parte deportiva se ha encargado de eso porque yo estoy en el Mundial. Ellos están encargados de eso”, señaló Gómez, dejando en claro que las gestiones avanzan desde el área deportiva del club colombiano.

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El directivo confirmó el interés vigente por Valera, resaltando su desempeño tanto en Universitario como en la selección peruana. “Sí, nos interesa, nos llamó la atención, es un jugador de selección también”, afirmó.

Respecto a las condiciones de la transferencia, el dirigente comentó que la propuesta de América de Cali contempla un préstamo, situación que no sería del total agrado para Universitario ni para el entorno del jugador. La intención del club ‘cafetero’ es sumar a Valera bajo esa modalidad, con una cláusula que permitiría adquirir sus derechos en caso de cumplir con las expectativas.

“Si se adapta, lo compramos. Nosotros vamos con la opción de compra, porque si el jugador la rompe y se adapta, claro, opción de compra”, apuntó.

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Directivo de América de Cali confirma interés por Alex Valera y plantea solución a Universitario para concretar su fichaje.

Las ofertas que hizo América de Cali por Alex Valera

El armado ofensivo de Universitario podría experimentar cambios tras la inusual oferta que América de Cali presentó por Alex Valera. La información, inicialmente divulgada por el periodista Mauricio Loret de Mola y luego ratificada por Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, confirmó que el club colombiano envió a la ‘U’ una carta de intención de oferta, firmada por su presidenta.

La propuesta consistía en un préstamo de seis meses sin pago por la cesión del delantero, con la pretensión de que Universitario asumiera parte del salario del jugador. Tampoco se especificó el monto salarial que América de Cali podría cubrir, aunque se indicó que difícilmente llegaría a la mitad de lo que Valera percibe en el club peruano. Esta oferta fue considerada insuficiente y poco seria tanto por la directiva ‘crema’ como por el entorno del futbolista.

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El periodista Gustavo Peralta habló de la chance de que el delantero peruano llegue al cuadro colombiano. (Video: Modo Fútbol)

Tras conocer la propuesta, Valera y su representante se prepararon para una reunión con el conjunto de Ate con el fin de evaluar la formalidad y los detalles de la oferta. Desde un principio, la dirigencia del club descartó la propuesta por no considerarla beneficiosa ni para la institución ni para el jugador. Mientras tanto, el delantero y su entorno continuaron explorando otras alternativas en mercados que ofrecen mejores condiciones económicas, considerando que su contrato con la ‘U’ vence en diciembre.

En las horas siguientes, una segunda oferta de América de Cali salió a la luz, según reportaron Loret de Mola y Julio Capera. El club colombiano expresó su intención de mejorar las condiciones iniciales, reconociendo la necesidad de ofrecer una compensación económica ajustada al tiempo de contrato restante de Valera, que concluye en diciembre de 2026. Esta nueva propuesta introdujo una cláusula de compensación inédita en la negociación, aunque la decisión final depende de la evaluación de Universitario y del propio Valera.

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