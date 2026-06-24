Pamela López organiza fiesta con sus fans: entrada cuesta S/100 e incluirá foto con la trujillana

Pamela López posa en dos retratos para la promoción de un encuentro con sus seguidores en Trujillo, Perú.

Pamela López, exparticipante de La Granja VIP, anunció el lanzamiento de un evento exclusivo para sus seguidores tras finalizar su participación en el reality de convivencia. La trujillana organizará una celebración junto a su club de fans, Team Kitty Pam, con entradas a 100 soles. Esta cifra ha generado debate entre los usuarios y la comunidad en redes sociales, donde el costo del acceso se ha convertido en uno de los principales temas de conversación.

La iniciativa de Pamela López surgió durante su estancia en el programa, donde expresó su deseo de encontrarse con quienes la acompañaron y respaldaron durante la competencia. Aunque la propuesta original contemplaba una reunión inmediata al término del reality, López optó por dedicar los primeros días fuera del programa a su entorno familiar antes de concretar el encuentro.

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La celebración llamada “Celebración de Pamela López y Team Kitty Pam” se llevará a cabo el 28 de junio, según confirmaron los organizadores a través de sus canales oficiales.

La exparticipante de ‘La Granja VIP’ decidió hacer un encuentro con su público tras el fin del reality de convivencia. El precio ha dado de qué hablar | Instagram / Team Pamela López

El acceso al evento tiene un costo único de 100 soles, lo que incluye transporte, comida, bocaditos, show, bebidas, seguridad, recuerdos y una fotografía con la protagonista, uno de los elementos más valorados por quienes planean asistir. El encuentro está dirigido a personas mayores de 15 años y cuenta con cupos limitados para garantizar una experiencia controlada y segura.

Consultada sobre la organización y la inspiración del evento, Pamela López negó que se trate de una réplica de iniciativas previas impulsadas por otros participantes de La Granja VIP, como la celebrada por Samahara Lobatón. “Esto ya lo tenía planeado desde antes, solo no había configurado la fecha”, subrayó la trujillana, marcando distancia con propuestas similares.

La estructura del evento y el precio de la entrada han generado opiniones divididas. Algunos seguidores han valorado la oportunidad de compartir un espacio con la figura televisiva, mientras que otros han manifestado su sorpresa por el monto exigido, considerando los antecedentes de otros encuentros con figuras públicas del medio. En respuesta, el club de fans y la propia Pamela López han defendido el valor del paquete y la logística implementada para ofrecer un ambiente seguro y organizado.

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Un afiche promociona la celebración "Team Kitty Pam" de Pamela López en La Molina, Perú, el 28 de junio, con un costo de entrada de S/100.

Pamela López se defiende de críticas por peleas con Paul Michael

La aparición de Pamela López en el programa digital conducido por Carlos Cacho marcó su primera entrevista tras salir de La Granja VIP y oficializar su separación del cantante Paul Michael. Durante la conversación, López relató su experiencia de reencuentro con sus hijos luego de regresar de un viaje a Cusco, tras tres meses de ausencia por su estancia en el reality.

La atención mediática se ha centrado en el final de la relación entre la empresaria y el cantante, tanto por la exposición pública como por la rapidez con la que ambos retomaron actividades separadas. En la entrevista, el conductor recordó los episodios de tensión registrados por las cámaras entre López y Paul Michael, situaciones que alimentaron debates en redes sociales y llevaron a que parte de la audiencia la identificara como “villana”.

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La trujillana aseguró que ya lloró lo suficiente durante su relación con Paul Michael y ahora está tranquila en soltería | YouTube

Ante los comentarios sobre su rol en el reality, Pamela López respondió con ironía aludiendo a la narrativa del programa: “¿Cómo es esa frase de un cuento mal contado? ¿En una historia mal contada?”, en referencia a la expresión “una villana en una historia mal contada”. La empresaria reconoció el impacto emocional del proceso de separación: “Ya no tengo ganas de llorar, ya lloré suficiente, ya lloré 3 meses en la granja”, aseguró durante la transmisión.

El testimonio de Pamela López ha dado pie a análisis sobre el manejo de la imagen pública y la exposición de conflictos personales en formatos televisivos. La figura trujillana ha optado por enfocar esta nueva etapa en proyectos personales, entre ellos el evento que reunirá a sus seguidores, y ha reiterado que su prioridad actual es mantener una relación cordial con el padre de sus hijos.

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