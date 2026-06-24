JNE convoca a Rafael López Aliaga y otros ciudadanos para entregar sus credenciales como senadores electos

El candidato presidencial de Perú, Rafael López Aliaga, habla mientras la gente se reúne fuera de la sede electoral de Perú en medio de preocupaciones sobre el proceso de votación durante las elecciones generales del país, en Lima, Perú, 14 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

En medio de sus intentos e insistencia a postular como teniente alcalde de Lima en las próximas Elecciones Regionales y Municipales en octubre de este año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha convocado a Rafael López Aliaga a la ceremonia donde debería recibir sus credenciales como senador electo para el Congreso durante el periodo 2026-2031.

Luego de su derrota en primera vuelta de la elección presidencial el pasado 12 de abril, el líder de Renovación Popular anunció públicamente que no deseaba asumir su cargo como senador debido a las irregularidades durante la jornada electoral que acusó como “fraude” sin presentar evidencia de ello. Sin embargo, luego de la segunda vuelta, anunció su intención de postular como teniente alcalde en octubre de este año a pesar de haber sido candidato presidencial y al senado en abril.

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La intención del líder de Renovación Popular por no asumir como senador lo llevó a enviar una carta notarial al JNE para comunicar su desistimiento irrevocable a ser proclamado y asumir el cargo de senador de la República. Esto pese a que recibió más de 290 mil votos y que fue el tercer candidato al senado con más votos de todo el país.

La imagen muestra la carta donde Rafael López Aliaga comunica al Jurado Nacional de Elecciones su desistimiento a asumir el cargo de Senador de la República por Perú.

Sin embargo, el presidente del JNE, Roberto Burneo, respondió públicamente a la decisión de López Aliaga y afirmó que no le compete al JNE confirmar o no si un senador electo asume su cargo, pues su función es la de proclamar a los nuevos funcionarios, que luego deberán jurar ante el Congreso.

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“Si un senador, un diputado o un representante al Parlamento Andino no quisiera seguir en esa representación, (...) tiene que, luego de (la proclamación de) los resultados, luego de (la entrega de) las credenciales, juramentar. La juramentación se hace ante el Congreso de la República, ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones. Nuestra competencia se circunscribe hasta la entrega de credenciales en cuanto a esta elección de senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino y cualquier otra incidencia que sea antes de la juramentación”, declaró Burneo.

Candidatura de López Aliaga dependerá del JNE

Según el experto en temas electorales, José Naupari, el caso depende de cómo interprete la autoridad electoral el momento exacto en que nace el impedimento. Para las elecciones municipales, dijo para Latina, la duda es si la restricción alcanza al solo hecho de haber sido elegido o si corre recién desde la juramentación o la asunción del cargo.

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Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, se pronuncia ante el anuncio de Rafael López Aliaga de no asumir como senador. Video: JNE

Sobre la respuesta que podría presentar la agrupación, Naupari remarcó que el margen es estrecho. “Asumo que adjuntará el cargo de recibo de la carta mediante la cual él pide que no se le proclame; ya se le proclamó, así que ya no hay vuelta que dar”, indicó.

En esa misma línea Naupari afirmó cuál es el problema práctico para la defensa de la candidatura. “Un documento donde diga: ‘Yo ya perdí el estatus de congresista’, no lo va a tener”.

Por su parte, Alexandra Marayano, exsecretaria general del Jurado Nacional de Elecciones, indicó que “estamos en la etapa de calificación de listas. En este tramo le corresponde al JEE determinar cuál es la situación del candidato. Supongamos que no acepta los argumentos de Renovación Popular. El partido puede apelar al pleno del JNE, que tendrá que resolver en segunda y definitiva instancia”, afirmó a Latina.

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El candidato ultraconservador por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, habla en una rueda de prensa este domingo, en Lima (Perú).EFE/ John Reyes Mejia

¿Quiénes son los senadores invitados por el JNE?

Según los resultados electorales al 100 % de actas contabilizadas por la ONPE, los senadores que deberán asumir su cargo en julio de este año son:

Fuerza Popular:

Miguel Ángel Torres (340.275 votos) Martha Chávez (127.677 votos) Marco Enrique Miyashiro (98.171 votos) Fernando Rospigliosi (67.293 votos) Patricia Juarez (33.016 votos) Martha Moyano (27 205 votos) César Astudillo (26.638 votos) Alejandro Aguinaga (25.642 votos) Karla Schaefer (24.531 votos) Jorge Velásquez (18. 906 votos) Víctor Seferino Flores (16.575 votos) Víctor Manuel Noriega (12.263 votos) Jacques Salomon Rodrich (12.157 votos) Nilza Merly Chacon (11.670 votos) Juan Carlos del Aguila (11.660 votos) David Julio Jiménez (11.378 votos) Elard Galo Melgar (10.960 votos) Rafael Gustavo Yamashiro (10.327 votos) Carlos Tubino (10.155 votos) Segundo Leocadio Tapia (6.797 votos) José Arista (4.631 votos) Héctor Ventura (4.204 votos)

Juntos por el Perú:

José Castillo Terrones (332.141votos) Silvana Robles (187.378 votos) Jaime Quito (101.134 votos) Saul Andrés Armacanqui (37.774 votos) José Moises Chipana (33.986 votos) Iber Antenor Maravi (32.159 votos) Wilfredo Verano (18.964 votos) Joaquín Yauri (16.377 votos) Andrés Avelino Ramos (14.336 votos) Humberto Morales (13.458 votos) Serafin Andrés (13.297 votos) Percy Osorio (3.645 votos) Hugo Isaac Ccahuana (2.895 votos) Víctor Cutipa (2.233 votos)

Buen Gobierno:

Flavio Figallo (200.378 votos) Patricia Milagros Iturregui (184.520 votos) Susana Matute (144.700 votos) Nora Bonifaz (81.575 votos) Carlos David Caballero (48.572 votos) Juver Nilson Flores (25.026 votos) Luz Elena Foronda Merino (15.863 votos)

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

Renovación Popular:

Rafael López Aliaga (289.027 votos) Alejandro Muñante (215.987 votos) Katherine Ampuero (189.419 votos) Lourdes Alcorta (135.077 votos) Francisco Calisto (134.062 votos) Estanislao Mancha (80.184 votos) María Jauregui (68.179 votos) Miguel Ángel Velásquez (8.085 votos)

OBRAS

Daniel Barragán Coloma (223.754 votos) Agripina Flores Córdova (88.009 votos) Francisco Rodríguez (36.012 votos) Roger Astucuri Laura (18.127 votos) Juana Ticona Cohaila (3.800 votos)

Ahora Nación

Alfonso López Chau (233.585 votos) Jaime Ricardo Delgado (169.704 votos) Ruth Luque (116.894 votos) Mirtha Vásquez (105.625 votos)