Perú

Cabotaje en el Perú: estrategia frente al Fenómeno El Niño

El cabotaje es una capacidad probada, que podría replicarse y ampliarse si existiera inversión en infraestructura y protocolos logísticos permanentes

Guardar
contenedor - exportaciones
contenedor - exportaciones

Perú es un país eminentemente marítimo. Su costa se extiende por 3.080 kilómetros y a lo largo de ella se concentran centros productivos pesqueros, puertos y desembarcaderos que, correctamente articulados, podrían constituir una red logística de gran eficiencia no solo para actividades comerciales, sino también para enfrentar emergencias climáticas como el Fenómeno de El Niño.

El cabotaje, entendido como el traslado de carga y pasajeros por vía marítima entre puertos nacionales, constituye una alternativa más económica, rápida y sostenible frente al transporte terrestre, particularmente en regiones donde las carreteras son vulnerables o se ven interrumpidas por lluvias, inundaciones o desbordes. Durante los eventos extremos de El Niño Costero en años anteriores, la experiencia práctica confirmó esta capacidad.

En el 2016, cuando las carreteras del norte colapsaron —especialmente en Piura y Tumbes—, el transporte marítimo se convirtió en la única alternativa real junto con el aéreo. Los muelles del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y otros puntos de embarque se transformaron en centros de acopio de víveres: agua embotellada, enlatados, medicinas, entre otros. Las embarcaciones pesqueras, realizaron en aproximadamente dos meses cerca de 48 viajes, transportando hasta 120 toneladas por lancha, casi cuatro veces la capacidad de un avión Hércules.

Esta experiencia demostró que el cabotaje no es teoría. Es una capacidad probada, que podría replicarse y ampliarse si existiera inversión en infraestructura y protocolos logísticos permanentes. Sin embargo, los cuellos de botella persisten. Muchos muelles no cuentan con calado suficiente, carecen de grúas y de personal capacitado para descargar rápidamente, lo que limita la eficiencia y la continuidad operativa. El caso del atún, cuya descarga podría haberse realizado en Perú pero terminó realizándose en Manta, Ecuador, ilustra cómo la falta de infraestructura concreta representa oportunidades económicas perdidas.

Actualmente, el FONDEPES administra 19 Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPAs) y 6 centros de acuicultura, según su Memoria Anual 2023. Esta infraestructura, además de servir a la pesca artesanal, puede integrarse en una estrategia de cabotaje de emergencia, conectando puertos secundarios con hubs mayores como el Callao o el recientemente inaugurado puerto de Chancay. Incorporar estos muelles dentro de un plan nacional de cabotaje preventivo permitiría movilizar víveres, insumos y mercancías críticas sin depender exclusivamente del transporte terrestre.

La reciente Ley de Cabotaje abre nuevas posibilidades al permitir que tanto empresas nacionales como extranjeras participen en el transporte de carga entre puertos peruanos. Esta normativa no solo elimina barreras de participación, sino que genera incentivos para la modernización de la infraestructura portuaria, la innovación tecnológica y la competitividad logística. Además, favorece a más de 6.000 mypes regionales con vocación exportadora, al ofrecerles alternativas más económicas y sostenibles frente al transporte terrestre tradicional.

No obstante, la normativa por sí sola no basta. Es imprescindible complementar la Ley con inversión en profundización y mantenimiento de muelles, protocolos claros de descarga y coordinación entre autoridades, así como articulación con la industria privada. La combinación de experiencia operativa, infraestructura existente y nuevas reglas de cabotaje puede transformar la costa peruana en una red marítima interna eficiente, capaz de garantizar abastecimiento en emergencias y potenciar el comercio regional.

En un país expuesto a fenómenos climáticos extremos, el cabotaje deja de ser una mera alternativa logística y se convierte en una herramienta estratégica de integración territorial, eficiencia y resiliencia económica. Si queremos que la respuesta ante el próximo Niño Costero no dependa de la improvisación, debemos invertir en infraestructura, consolidar la red de muelles y convertir el cabotaje en un pilar real de la logística nacional. Solo así, en lugar de vernos limitados por carreteras interrumpidas, podremos aprovechar plenamente nuestro litoral y asegurar la continuidad de la actividad económica, el comercio exterior y la atención a las poblaciones más vulnerables.

Temas Relacionados

Cabotaje marítimoFenómeno El NiñoPesca PerúInfraestructuraperu-noticiasOpinión

Más Noticias

Rotura del gasoducto de Camisea no fue por atentado: Osinergmin atribuye el incidente a fallas durante trabajos de mantenimiento

El presidente interino de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales tras la rotura del gasoducto. Señaló que las tareas de reparación podrían finalizar el 14 de marzo, siempre que las condiciones climáticas sean favorables

Rotura del gasoducto de Camisea

Flavia Lopez no supera q Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se hayan besado: “se nota que tenían ganas”

El reto de actuación de Esto es Guerra protagonizado por Patricio Parodi y Rosángela Espinoza generó tensión en el set, mientras la reacción de Flavia López se volvió el centro de comentarios y análisis en redes sociales

Flavia Lopez no supera q

Paro de transportistas y marcha de taxistas EN VIVO hoy jueves 5 de marzo: choferes se movilizan por ley antiextorsión y escasez de GNV

Gremios de transporte público anunciaron una medida de protesta ante la prometida ley antiextorsiones que aún no es reglamentada. Mientras que los taxistas también llamaron a plantón

Paro de transportistas y marcha

¿Se acaba el calor extremo? El fenómeno inesperado que enfriaría el mar peruano en pleno Niño Costero, según Enfen

Especialistas alertaron que una onda Kelvin fría podría llegar a la costa peruana en la segunda quincena de marzo y reducir temporalmente la temperatura del océano que actualmente favorece lluvias en el norte

¿Se acaba el calor extremo?

San Juan de Miraflores: niña de 13 años desaparece tras contacto con hombre mayor que conoció en videojuego Roblox

La familia rastreó el celular de la menor y detectó su última ubicación en el Centro de Lima. Especialistas advierten sobre riesgos de grooming en plataformas digitales

San Juan de Miraflores: niña
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comité Electoral del CAL rechaza

Comité Electoral del CAL rechaza anular elecciones y proclamará a Gunther Gonzales como su representante en el JNE

TC programa audiencia exprés para revisar la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

ENTRETENIMIENTO

Flavia Lopez no supera q

Flavia Lopez no supera q Patricio Parodi y Rosángela Espinoza se hayan besado: “se nota que tenían ganas”

Irma Maury, ‘Doña Nelly’ de AFHS, relata el grave accidente doméstico que vivió: “Fue un proceso traumático para mí”

Ana Paula Consorte confirma ruptura con Paolo Guerrero: “No estamos juntos hace un buen tiempo”

Christian Domínguez se pronuncia tras reencuentro con su hija mayor en cumpleaños de su pequeña con Pamela Franco

El contundente mensaje de Ana Paula tras confirmar separación de Paolo Guerrero: “No tienes que moldearte para encajar”

DEPORTES

Cristiano pide calma pese a

Cristiano pide calma pese a notable victoria de Sporting Cristal ante Carabobo por fase 3 ida de Copa Libertadores 2026: “La ventaja es peligrosa”

Cienciano vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Jean Deza fichó por Sport Boys y le dedicó emotiva publicación a su madre fallecida: “Me dijiste que los sueños se cumplen”

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026