Distinguen a Leoncio Bueno Barrantes, poeta y periodista afroperuano de 106 años, con la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura

El poeta y periodista afroperuano Leoncio Bueno Barrantes, de 103 años, posa para un retrato tras recibir el reconocimiento Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana. (Foto: Casa de la Literatura Peruana)

El poeta y periodista afroperuano Leoncio Bueno Barrantes, una de las voces más representativas de la literatura social peruana y reconocido por una obra marcada por la reflexión sobre la justicia social, la dignidad humana y la lucha contra el racismo, fue distinguido por el Estado con la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana.

Se trata de uno de los máximos galardones otorgados por el Estado en materia cultural, en mérito a una vida dedicada tanto a la literatura como al periodismo, así como a la defensa de los derechos de los sectores populares y la promoción de la identidad afroperuana.

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La condecoración fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 007-2026-MC, publicada este martes en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Creada en 2024, la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana reconoce el aporte de creadores, artistas y organizaciones que contribuyen a preservar y transmitir el patrimonio cultural del país. En el caso de Bueno Barrantes, el reconocimiento fue otorgado en la subcategoría “Promoción de los derechos de los pueblos indígenas u originarios y del pueblo afroperuano”.

De acuerdo con la Agencia Andina, la entrega de la distinción fue recomendada por unanimidad por un comité evaluador del Ministerio de Cultura, que destacó la trayectoria del escritor nacido en Chocope, La Libertad. La resolución, refrendada por el presidente José María Balcázar y la ministra de Cultura, Fátima Soraya Altabás Kajatt, reconoce el legado de una figura cuya obra ha contribuido a visibilizar las demandas sociales y fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural peruana.

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El poeta y periodista afroperuano Leoncio Bueno Barrantes, distinguido con la Orden de los Grandes Maestros de la Cultura Peruana, observa su jardín. (Foto: Perú 21)

Leoncio Bueno Barrantes: una vida dedicada a la poesía y la lucha social

Leoncio Bueno Barrantes nació en 1920 en la hacienda La Constancia, en el distrito de Chocope, provincia de Ascope, región La Libertad. Vinculado desde niño a las labores agrícolas, encontró en la literatura una forma de expresar las experiencias y luchas de los sectores populares. A los 19 años migró a Lima, donde trabajó en los rubros de construcción y textil mientras iniciaba una trayectoria que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más representativas de la poesía social peruana.

Su compromiso con las causas obreras y populares marcó buena parte de su producción intelectual. Fundó el Grupo Intelectual ‘Primero de Mayo’, espacio dedicado a la difusión de la poesía de inspiración proletaria mediante recitales y publicaciones. Asimismo, participó en las invasiones de Las Pampas de Comas en 1957, experiencia que inspiró “Wayno de Comas”, uno de sus poemas más conocidos. Paralelamente, desarrolló labores periodísticas en diversos medios locales y mantuvo su taller de baterías El Túngar, en Breña.

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La portada del libro "La guerra de los Runas" del poeta Leoncio Bueno exhibe una ilustración en tonos oscuros de figuras estilizadas con atuendos inspirados en motivos precolombinos. (Foto: ABC Color)

A lo largo de más de siete décadas de creación literaria publicó obras como Al pie del yunque (1966), Pastor de truenos (1968), Invasión poderosa (1970), Rebuzno propio (1976), La dicha de los dinamiteros (1976), La guerra de los runas (1980) y Cantos al sol de Cieneguilla (2014). También produjo más de veinte libros en ediciones artesanales, entre ellos Los últimos días de la ira y su autobiografía Hijo de golondrino. En 2014, el volumen Memorias de mi desnudez, editado por Renato Sandoval, reunió la primera parte de su obra completa.

Su trayectoria ha sido reconocida dentro y fuera del país. En 1975 obtuvo una mención honrosa en el Premio Casa de las Américas de Cuba y, en 2016, recibió el Premio Casa de la Literatura Peruana. En 2023 fue homenajeado durante la Feria del Libro de San Borja en reconocimiento a una obra que ha contribuido a visibilizar las luchas sociales, la identidad afroperuana y la diversidad cultural del Perú.

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El aporte de Leoncio Bueno a la cultura y la inclusión social

La distinción a Leoncio Bueno Barrantes responde a una trayectoria literaria y periodística orientada a visibilizar las demandas de los sectores populares y a una labor constante en favor de la justicia social y la identidad afroperuana.

El poeta y periodista afroperuano Leoncio Bueno Barrantes posa con el cerro de Comas al fondo, lugar ligado a su trayectoria y obra literaria. (Foto: El Peruano)

Según la resolución oficial, la condecoración reconoce su “destacada trayectoria literaria y periodística orientada a visibilizar las demandas de los sectores populares, así como por su permanente lucha por la justicia social y su contribución a la reafirmación y valoración de la identidad afroperuana”.

El comité evaluador del Ministerio de Cultura resaltó que la obra de Bueno Barrantes está estrechamente ligada a los movimientos sociales y la resistencia sindical, y ha sido fundamental para dar voz a las experiencias y aspiraciones de los trabajadores. Su trabajo periodístico y literario ha permitido visibilizar las problemáticas de la diversidad cultural peruana y la lucha contra la discriminación racial, contribuyendo al reconocimiento de la identidad afroperuana y a la transmisión de los valores de dignidad y justicia social.

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