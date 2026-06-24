Perú

Accidente fatal en la avenida Tacna: bus del Corredor Azul atropella a trabajadora de la ATU

La víctima fue identificada como Ana Castro Garay, quien realizaba labores en la zona exclusiva para buses cuando sucedió el siniestro vial

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Fiscalizadora de la ATU murió atropellada por bus en el Cercado de Lima. Canal N

Una trabajadora de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), identificada como Ana Castro Garay, falleció este miércoles 24 de junio tras ser atropellada por un bus del Corredor Azul en los cruces de la avenida Tacna con avenida Uruguay y Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

Según información preliminar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 10:40 de la mañana, mientras la víctima cumplía labores de orientación y control en el carril exclusivo del sistema de buses.

Ana Castro Garay era responsable de colocar y retirar los conos que delimitan el carril exclusivo del Corredor Azul. La trabajadora había retirado uno de estos conos para dar paso a un bus en la intersección mencionada, como parte de sus tareas habituales.

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En circunstancias que aún no han sido esclarecidas, el conductor del bus retrocedió el vehículo y golpeó a la trabajadora, quien perdió el equilibrio y cayó al suelo, reportó Canal N. El bus terminó arrollando a Castro Garay, quien falleció en el acto.

Orientadora de la ATU muere tras ser atropellada por el Corredor Azul en la avenida Tacna
Orientadora de la ATU muere tras ser atropellada por el Corredor Azul en la avenida Tacna | Canal N

El conductor del vehículo quedó en el lugar y fue intervenido por la policía poco después del accidente. Entre los presentes, trabajadores de la ATU manifestaron su consternación y se acercaron al sitio del suceso.

Varias compañeras de la víctima se comunicaron con sus empleadores y familiares tras enterarse de la noticia. Cabe precisar que este trabajo se realiza en diversos puntos, debido a que autos informales o colectivos toman esta parte para estacionarse e impiden el pase de los corredores.

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La policía y personal de serenazgo iniciaron la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para determinar la mecánica exacta del accidente y definir las responsabilidades. El tránsito en la zona se vio restringido durante las primeras horas posteriores al hecho, mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Canales de emergencia

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es la primera línea de respuesta en accidentes y emergencias viales en la capital. Ante cualquier siniestro en la vía pública, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato marcando el 116, línea gratuita disponible las 24 horas.El

Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) ofrece atención médica prehospitalaria en situaciones de accidentes de tránsito y emergencias de salud en Lima. Para solicitar auxilio médico especializado y traslado de heridos, el número de contacto es el 106, activo todos los días.

La Policía Nacional del Perú (PNP) coordina la seguridad, controla el tránsito y realiza las primeras diligencias en escenarios de accidentes de tráfico. En caso de requerir presencia policial o reportar un hecho vial, la línea directa es el 105, habilitada para emergencias en todo el país.

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