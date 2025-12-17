Perú

Temu, Shein y similares no podrán usar ‘patrones oscuros’ para manipular a que peruanos compren

Tiendas digitales en la mira. El Congreso ha delegado facultades para legislar al Poder Ejecutivo, el cual ha resaltado una serie de medidas económicas que aplicará

El gobierno peruano tomará acciones
El gobierno peruano tomará acciones contras los patrones oscuros que manipulan a peruanos a hacer compras impulsivas. - Crédito Captura de Temu

El gobierno de José Jerí pidió facultades para legislar al Congreso de la República y en la Ley que finalmente ha sido promulgada y que otorga esto al Ejecutivo se incluyen una serie de medidas que plantea aplicar la gestión que ya lleva más de dos meses en el poder.

Entre estas medidas, que se plantean en seguridad ciudadana y crecimiento económico responsable, también se incluye una que cambiará el panorama de cómo consumen los peruanos en plataformas digitales no domiciliadas en el país, como Temu, Shein, Amazon, Aliexpress y otras similares.

Así, una de estas medidas plantea modificar la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor para incorporar numerales que establecen que es obligación de los proveedores no domiciliados en el país que tengan un correo electrónico para recibir reclamos de clientes. Pero, además, también se prohibirán prácticas comerciales que manipulen la voluntad y la libertad de elegir del consumidor.

Lo que dice la Ley

La Ley aprobada señala que se modificará Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor en dos extremos:

  • Para incorporar los numerales 24.4 y 24.5 en el artículo 24, a fin de establecer la obligación de los proveedores no domiciliados en el país, de implementar una dirección de correo electrónico para la atención de reclamos
  • Para incorporar el literal h) en el numeral 56.1 del artículo 56, a fin de incluir en la relación de métodos comerciales coercitivos prohibidos aquellas prácticas comerciales en el ámbito del comercio electrónico y/o mediante plataformas en línea, que limitan o manipulan la autonomía de la voluntad o la libertad de elección del consumidor, obligándolo a tomar decisiones de consumo no deseadas o que le resulten desfavorables.

En resumen, por un lado, aplicaciones de tiendas virtuales como Temu, Aliexpress, Amazon, Ebay y otras, tendrán que tener un correo electrónico para atender reclamos de compradores peruanos que estén descontentos con productos que adquieran a través de su plataforma.

Pero por otro lado, también prohibirá que estos aplicativos (así como otros que funcionan con suscripción) usen técnicas manipulativas para incentivar la compra impulsiva de compradores peruanos. En palabras de Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), esto se trataría de ‘patrones oscuros’ (dark patterns) y hasta suscripciones tramposas.

Shein también usaría estos patrones
Shein también usaría estos patrones para motivar compras impulsivas. - Crédito REUTERS/Sarah Meyssonnier/File Photo

¿Qué son los patrones oscuros?

En conversación con Infobae Perú, Crisólogo Cáceres de Aspec, explicó que los ‘dark patterns’ son “técnicas de diseño intencionalmente engañosas en sitios web y apps que manipulan a los usuarios para que tomen acciones contrarias a sus intereses, como suscribirse a servicios no deseados o compartir datos personales”.

“Son peligrosos para el consumidor porque inducen a compras impulsivas, entregas excesivas de datos o suscripciones ocultas, generando sobrecarga informativa o fatiga decisoria que lleva a errores económicos. Pueden violar normativas de protección al consumidor al considerarse prácticas desleales, manipulando el comportamiento y exponiendo a riesgos como robo de identidad. En contextos como el peruano, agravan vulnerabilidades en e-commerce y plataformas digitales”, añade para este medio.

Asimismo, ha revelado que existen acusaciones contra Temu, en el sentido que utiliza ‘dark patterns’, según informes y denuncias de organizaciones de consumidores en la Unión Europea, como temporizadores de urgencia falsa, etiquetas “casi agotado” y elementos gamificados que impulsan compras impulsivas.

Esto es sencillo de ver, tanto Temu como otras plataformas incluyen ofertas con tiempo límite, con costo cero de productos, para lo que los compradores peruanos deben acceder comprando y pagando el precio entero de otros productos. Todo este sistema funciona como un juego; es decir, tal como señala Cáceres, está gamificado para enganchar al consumidor.

