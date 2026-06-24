EsSalud: alertan que nueva reestructuración en compras de medicamentos generaría sobrecostos y presuntos favores políticos

Un informe periodístico difundido en el programa Contra Corriente de Willax ha encendido las alertas sobre presuntas irregularidades en la gestión del Seguro Social de Salud (EsSalud), en medio de cuestionamientos por la compra de medicamentos, la fragmentación de procesos y la posible influencia política en decisiones clave de la institución.
Según el reportaje, la entidad habría implementado un nuevo esquema de adquisiciones que centraliza y a la vez fragmenta la compra de hasta 580 bienes estratégicos del rubro farmacéutico, bajo el argumento de cubrir únicamente “cantidades necesarias”. Esta modificación, advierten especialistas, podría debilitar los controles de la Contraloría y encarecer las adquisiciones.
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Denuncias de posibles sobrecostos y decisiones políticas
La expresidenta del Tribunal del OSCE, Mónica Yaya, cuestionó el nuevo esquema de adquisiciones aprobado mediante la Resolución N.° 000056-CEABE-ESSALUD-2026 que establece disposiciones para la compra de bienes estratégicos, entre ellos productos farmacéuticos, bajo la administración de la Central de Abastecimiento de EsSalud (CEABE).
Según Yaya, este tipo de mecanismos de adquisición podrían generar sobrecostos al fragmentar las compras. “Fraccionar de esa manera la compra hace que cada compra sea más cara. Cuando se compra en mayor volumen, el precio por unidad siempre es más bajo”, explicó.
En la misma línea, el exministro de Trabajo, Juan Sheput, sostuvo que la reestructuración del sistema de compras debe ser investigada de manera urgente. “Aprobar la delegación para la compra local de 580 bienes estratégicos del rubro farmacéutico es un cambio de gran impacto que requiere control inmediato”, afirmó.
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Sindicatos alertan sobre “captura institucional”
Desde el propio interior del sistema, la secretaria general de la Federación CUT de EsSalud, Hualter Saavedra, advirtió que la institución estaría siendo objeto de decisiones concentradas en la alta dirección, con escasos mecanismos de control.
“Nosotros no queremos aprendices de gerentes. Hay funcionarios que no están preparados para asumir cargos de gestión pública. El presidente ejecutivo tiene un poder casi absoluto”, señaló.
La dirigente sindical afirmó además que existen cuestionamientos sobre el uso de cargos públicos sin la debida idoneidad técnica, lo que —según dijo— también constituiría una forma de corrupción administrativa.
Nombramientos bajo la lupa
El informe también puso en cuestión el ascenso de funcionarios vinculados a la gestión logística de EsSalud. Uno de los casos mencionados es el del gerente general de la institución, Aldón Carmelo Ildefonso Cifuentes, quien habría aprobado decisiones clave de compra antes de su designación formal en el cargo.
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Para Mónica Yaya, estos ascensos generan preocupación por los antecedentes del funcionario y las investigaciones fiscales que enfrentaría. Por su parte, Juan Sheput cuestionó que personas con responsabilidades en presuntos problemas de abastecimiento sean posteriormente promovidas dentro de la institución.
Posibles vínculos con el Ejecutivo
El reportaje también señala posibles vínculos entre exfuncionarios de EsSalud y dependencias del Ejecutivo, lo que, según el informe, levantaría alertas sobre la concentración de decisiones en círculos administrativos cercanos al poder.
Asimismo, se cuestiona una adjudicación internacional de medicamentos, entre ellos hemoglobina humana, realizada bajo un proceso que habría tomado apenas horas y en el que, según las denuncias recogidas, se habrían dejado de lado ofertas más económicas.
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