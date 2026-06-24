Corte de agua para este viernes 26 de junio: ¿Dónde y qué zonas son las afectadas?

Sedapal comunicó una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, medida que alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales. La empresa estatal señaló que la restricción temporal se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.
La entidad explicó que la paralización se aplicará por etapas, de modo que la afectación variará según el cronograma definido. También indicó que los usuarios de los distritos incluidos recibieron avisos con las fechas previstas y el detalle de los sectores donde regirá la medida.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán zona R
- A. H. Huaycán zona V
- A. H. Huaycán zona X
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
- A. H. La Estrella
- A. H. Javier Heraud I y II etapa
- A. H. Los Progresistas de Ate zona A y C
- A. H. San Pedro de Ate
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
San Juan de Lurigancho
- Urb. Las Flores de Lima (afecta al sector 406)
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
San Luis
- Urb. El Pino
- Av. Las Torres - Av. Mariscal Nieto
- Av. Mariscal Nieto - Eloy Ureta
- Av. Mariscal Nieto - Av. Circunvalación
Hora: 9 a. m. - 8 p. m.
Puente Piedra
- A. H. La Alborada 1ra etapa
- A. H. Los Vencedores
- A. H. Villa Canaán
- A. H. Vista Alegre de Zapallal
- Asoc. Viv. Ind. Virgen de las Nieves
- Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste
- Asoc. Viv. Leoncio Prado
- Asoc. Viv. Lecona
- Asoc. Viv. Oasis
- Asoc. Prop. Lotización Semi Rústica Leoncio Prado
- Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal
- C. P. Las Brisas del Norte
- Urb. Las Dalmacias
- A. H. La Alborada
- A. H. Los Andes del Perú
- A. H. Antonio Raymondi
- A. H. Miriam Schemoe
- A. H. Juan Valer
- APV Las Delicias
- Asoc. Los Alisos
- Asoc. Micaela Bastidas
- Asoc. El Caliche
- Asoc. César Vallejo
- C.P.R. Los Ángeles
- C.P.R. El Caliche
- C.P.R. Las Higueras
- Coop. Víctor A. Belaúnde
- P. J. Los Gramadales
- A. H. La Alborada I y II etapa
- A. H. Santa Rosa
- A. H. Santísima Cruz de Motupe
- A. H. Tiwinza
- Agrup. Pobladores Señor de los Milagros
- APV San Agustín
- APV Vicentelo
- Asoc. Agraviados
- Asoc. Viv. Vicentelo
- Asoc. Pobl. Micaela Bastidas de Zapallal
- Asoc. Pobl. La Unión Zapallal
- Asoc. Posesionarios César Vallejo
- Asoc. Posesionarios Manuel Zelaya
- Asoc. Prop. Av. Tarapacá
- Asoc. Prop. Las Gardenias
- Asoc. Prop. 1ro de Mayo Parcela 1
- Asoc. Prop. Dios Proveerá
- Asoc. Prop. El Paraíso
- Asoc. Prop. Santa Clara
- Asoc. Viv. San Miguel
- Asoc. Viv. Señor de los Milagros sector El Caliche
- Asoc. Viv. El Remanso de Zapallal
- Asoc. Viv. Juan Valer Sandoval
- Asoc. Viv. Los Alisos
- Asoc. Semi Rústica Dalmacia
- Urb. Zapallal
- P.V. Resid. Las Delicias
Hora: 12 m - 8 p. m.
Miraflores
- Urb. Miraflores
- Cuadrante:
- Av. Ricardo Palma, av. Pase de la República, av. 28 de julio y av. José Larco
Hora: 12 m - 11 p. m.
Pucusana
Cercado
Cuadrante:
- Av. Malecón San Martín
- Calle Bolognesi
- Av. Lima
- Av. Grau
Hora: 10:24 p. m. - 2 p. m.
La empresa habilitó el Aquafono, en el (01) 317-8000, con el fin de absolver consultas y recibir reportes sobre incidentes relacionados con los problemas ocasionados por la interrupción del suministro de agua potable.
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Sedapal también señaló que comunicará con anticipación los avances en la restitución del servicio y aconsejó a la ciudadanía informarse solo a través de sus canales oficiales para acceder a información confirmada.
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