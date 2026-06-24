Corte de agua para este viernes 26 de junio: ¿Dónde y qué zonas son las afectadas?

Sedapal programó un corte de agua para este viernes 26 de junio - Créditos: Magnific.

Sedapal comunicó una suspensión programada del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima Metropolitana, medida que alcanzará a viviendas y establecimientos comerciales. La empresa estatal señaló que la restricción temporal se debe a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución.

La entidad explicó que la paralización se aplicará por etapas, de modo que la afectación variará según el cronograma definido. También indicó que los usuarios de los distritos incluidos recibieron avisos con las fechas previstas y el detalle de los sectores donde regirá la medida.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Huaycán zona R

A. H. Huaycán zona V

A. H. Huaycán zona X

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

A. H. La Estrella

A. H. Javier Heraud I y II etapa

A. H. Los Progresistas de Ate zona A y C

A. H. San Pedro de Ate

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

San Juan de Lurigancho

Urb. Las Flores de Lima (afecta al sector 406)

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Sedapal detalló que la suspensión se ejecutará en fases, por lo que el alcance del impacto dependerá del calendario establecido - Créditos: Magnific.

San Luis

Urb. El Pino

Av. Las Torres - Av. Mariscal Nieto

Av. Mariscal Nieto - Eloy Ureta

Av. Mariscal Nieto - Av. Circunvalación

Hora: 9 a. m. - 8 p. m.

Puente Piedra

A. H. La Alborada 1ra etapa

A. H. Los Vencedores

A. H. Villa Canaán

A. H. Vista Alegre de Zapallal

Asoc. Viv. Ind. Virgen de las Nieves

Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste

Asoc. Viv. Leoncio Prado

Asoc. Viv. Lecona

Asoc. Viv. Oasis

Asoc. Prop. Lotización Semi Rústica Leoncio Prado

Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal

C. P. Las Brisas del Norte

Urb. Las Dalmacias

A. H. La Alborada

A. H. Los Andes del Perú

A. H. Antonio Raymondi

A. H. Miriam Schemoe

A. H. Juan Valer

APV Las Delicias

Asoc. Los Alisos

Asoc. Micaela Bastidas

Asoc. El Caliche

Asoc. César Vallejo

C.P.R. Los Ángeles

C.P.R. El Caliche

C.P.R. Las Higueras

Coop. Víctor A. Belaúnde

P. J. Los Gramadales

A. H. La Alborada I y II etapa

A. H. Santa Rosa

A. H. Santísima Cruz de Motupe

A. H. Tiwinza

Agrup. Pobladores Señor de los Milagros

APV San Agustín

APV Vicentelo

Asoc. Agraviados

Asoc. Viv. Vicentelo

Asoc. Pobl. Micaela Bastidas de Zapallal

Asoc. Pobl. La Unión Zapallal

Asoc. Posesionarios César Vallejo

Asoc. Posesionarios Manuel Zelaya

Asoc. Prop. Av. Tarapacá

Asoc. Prop. Las Gardenias

Asoc. Prop. 1ro de Mayo Parcela 1

Asoc. Prop. Dios Proveerá

Asoc. Prop. El Paraíso

Asoc. Prop. Santa Clara

Asoc. Viv. San Miguel

Asoc. Viv. Señor de los Milagros sector El Caliche

Asoc. Viv. El Remanso de Zapallal

Asoc. Viv. Juan Valer Sandoval

Asoc. Viv. Los Alisos

Asoc. Semi Rústica Dalmacia

Urb. Zapallal

P.V. Resid. Las Delicias

Hora: 12 m - 8 p. m.

Miraflores

Urb. Miraflores

Cuadrante:

Av. Ricardo Palma, av. Pase de la República, av. 28 de julio y av. José Larco

Hora: 12 m - 11 p. m.

Sedapal anunció que los residentes de Lima deben tomar sus precuaciones - Créditos: Andina.

Pucusana

Cercado

Cuadrante:

Av. Malecón San Martín

Calle Bolognesi

Av. Lima

Av. Grau

Hora: 10:24 p. m. - 2 p. m.

La empresa habilitó el Aquafono, en el (01) 317-8000, con el fin de absolver consultas y recibir reportes sobre incidentes relacionados con los problemas ocasionados por la interrupción del suministro de agua potable.

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Sedapal también señaló que comunicará con anticipación los avances en la restitución del servicio y aconsejó a la ciudadanía informarse solo a través de sus canales oficiales para acceder a información confirmada.