Fernando Rospigliosi acusa a Roberto Sánchez de intentar “desestabilizar” el gobierno de Keiko Fujimori

El presidente del Congreso y senador electo para el periodo 2026-2031, Fernando Rospigliosi, acusó a Roberto Sánchez de intentar desestabilizar el próximo gobierno de Keiko Fujimori al cuestionar el resultado de las Elecciones 2026 incluso antes de que se proclame a la lideresa de Fuerza Popular como la ganadora.

El parlamentario fujimorista indicó en RPP que “sin duda todo esto es parte de una maniobra para desestabilizar el gobierno que se iniciará el 28 de julio” y afirmó que Sánchez tratará de “generar un ambiente de caos y de inestabilidad en el Perú tratando de hacer que el próximo gobierno fracase. No es un comportamiento democrático”

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Durante una entrevista con el medio radial, agregó que ese “uno gana o pierde las elecciones y no trata de tumbar al siguiente gobierno de manera inmediata”. Rospigliosi también señaló que el comportamiento del candidato de Juntos por el Perú confirmaba las dudas que existían sobre él. Señaló que esos temores habían surgido cuando Sánchez se alió con Antauro Humala y con “varios integrantes del Movadef”, al que definió como “la fachada de Sendero Luminoso”.

En ese mismo tramo, también lo comparó con el expresidente Pedro Castillo y recordó el 7 de diciembre de 2022 como antecedente de una ruptura democrática. Según dijo, la posición actual de Sánchez confirma que esas objeciones sobre su talante democrático “se han confirmado”.

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Peru's presidential candidate Roberto Sanchez poses during a meeting with the media as Peru's electoral board reviews contested ballots from the June 7 runoff election between Sanchez and candidate Keiko Fujimori, in Lima, Peru June 18, 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Rospigliosi dijo: “Yo espero que el señor Sánchez recapacite y rectifique este comportamiento que está fuera de lugar en este momento”.

El congresista fujimorista también habló sobre los retos más importantes del próximo gobierno y aseguró que el país también enfrentará una emergencia asociada al fenómeno climático, y que este factor, en combinación con una crisis social, podría volver más complejo el arranque de la próxima gestión.

Rospigliosi defendió ley de impunidad para policías

El presidente del Congreso respondió por la ley que precisa la aplicación del fuero militar policial para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que cometan “delitos de función”.

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Sobre el contenido de la norma, afirmó que uno de los proyectos que integró el dictamen fue presentado por él hace más de dos años y negó que se hubiera impulsado a último momento. También rechazó la comparación con sistemas judiciales de Cuba o Venezuela y respondió con una referencia constitucional: “El fuero militar siempre existió”.

Fernando Rospigliosi en la actividad por el 29° aniversario de la operación Chavín de Huántar

Rospigliosi citó el artículo 173 de la Constitución para sostener que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía están sometidos a esa jurisdicción cuando se trata de delitos de función. Según su lectura, lo que hizo la ley fue restituir una aplicación que, a su juicio, no venía ejecutándose como correspondía.

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El congresista dijo quesi un militar o un policía asalta un banco, roba una billetera o, como en el caso de un capitán del Ejército es capturado extorsionando en Pataz, se trata de un delito común y el caso va a la justicia ordinaria. En cambio, planteó que si un policía se enfrenta a un delincuente durante el servicio con su arma reglamentaria y luego se le acusa de haberlo matado ilegalmente, eso constituye un delito de función y debe pasar al tribunal militar.