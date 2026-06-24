Juntos por el Perú sigue perdiendo: JNE confirma multa de S/176 mil por aportes de origen desconocido

Peru's left-wing presidential candidate Roberto Sanchez holds a hat on a balcony as he leads supporters in a protest after alleging irregularities at the electoral authority, in Lima, Peru, June 19, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Siguen las malas noticias para Juntos por el Perú. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la multa que le impuso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de 33 UIT, equivalente a 176.550 soles, por recibir aportes de origen desconocido en la campaña de las elecciones generales 2021.

Para el tribunal electoral, se encuentra acreditado que Juntos por el Perú recibió 16 aportes que fueron negados expresamente por sus supuestos aportantes, así como un aporte de una mujer, que estaba fallecida en la fecha del supuesto aporte.

“En materia de financiamiento político, recae en la organización política la carga de acreditar el origen lícito de los aportes que recibe, conforme al principio de transparencia y control del financiamiento partidario. Por ello, la falta de acreditación del origen de los aportes, así como su negación por los presuntos aportantes, constituye un indicio suficiente para considerarlos como aportes de fuente prohibida o de origen desconocido”, se lee en la resolución publicada este miércoles en El Peruano.

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú confirma una multa a la organización política Juntos por el Perú por recibir aportes de fuente prohibida en las elecciones de 2021.

Rechazan argumentos de Juntos por el Perú

El partido del fraudista Roberto Sánchez intentó librarse de la sanción alegando una supuesta ilegibilidad de los aportes, buscando que se declare prescrito y cuestionando la capacidad de sancionarlos.

Respecto a la ilegibilidad, Juntos por el Perú alegó que el cuadro con los 17 aportes imputados era ilegible en datos como fechas, nombres, números de recibo y DNI, lo que supuestamente vulneró su derecho de defensa al impedirle conocer con precisión los hechos. Ante esto, el JNE determinó que la organización tuvo un conocimiento efectivo de los cargos, ya que en sus descargos iniciales pudo cuestionar específicamente cada uno de los aportes observados y contó con la información detallada al inicio del procedimiento sancionador.

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Aportantes negaron haber realizado aportes a Juntos por el Perú

En cuanto a la prescripción, el partido sostuvo que los aportes del 17 y 25 de marzo de 2021 ya habían prescrito por ser “infracciones instantáneas” y haber transcurrido más de cuatro años antes del inicio del proceso administrativo. El JNE desestimó este argumento aclarando que se trata de una “infracción continuada” por ser un mismo patrón durante la campaña 2021.

Sobre la culpabilidad, la organización de Sánchez argumentó que no se acreditó su responsabilidad y que la ONPE no podía sancionarlos por la inobservancia de la norma. Al respecto, el JNE señaló que la responsabilidad deriva del incumplimiento de un “deber reforzado de diligencia y control” en el financiamiento partidario, concluyendo que existió conducta culposa ya que el partido no acreditó mecanismos idóneos para verificar el origen de los recursos, permitiendo el registro de aportes de personas que negaron haber entregado dinero o que ya habían fallecido.

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Por todo ello, además de que quedó acreditada la falta, el Pleno del JNE decide declarar infundada la apelación de Juntos por el Perú y confirma la sanción impuesta por la ONPE de multar con 33 UIT al partido de Roberto Sánchez y la pérdida del 10% del financiamiento público directo.

Con este pronunciamiento, a la agrupación no le quedará otra opción que pagar la multa, salvo que busque judicializar el caso.