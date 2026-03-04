Colombia

Ministro de Minas y Energía aclaró si se mantendrá la reducción en el precio de la gasolina a pesar de la guerra en Irán

El titular de la cartera energética, Edwin Palma, explicó que la decisión obedece a la recuperación del fondo estatal encargado de estabilizar los precios, desligando la medida de los recientes incrementos del valor internacional del petróleo

El ministro Edwin Palma justificó
El ministro Edwin Palma justificó la rebaja de $500 por galón asegurando que la decisión de Colombia se respalda en criterios técnicos y sostenibilidad financiera - crédito @PalmaEdwin/X

La reducción en el precio de la gasolina en Colombia, que empezó a regir desde el domingo 1 de marzo, contrasta con la presión alcista sobre los combustibles a escala global, resultado de una escalada de tensiones en Medio Oriente y decisiones de grandes productores que han disparado el valor internacional del petróleo.

En medio de este contexto, el ministro de Minas y Energía Edwin Palma justificó la continuidad de la política de precios vigente, mientras surgen cuestionamientos sobre el momento elegido para aplicar las rebajas en el país.

La semana trajo un aumento inmediato de US$0,11, logrando que el precio promedio internacional de la gasolina alcanzara US$3,11.

Este salto, superior al 20% en un solo día, se originó tras el cierre del estrecho de Ormuz, arteria por la que circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

Este enclave geopolítico bajo control de Irán resulta clave para el comercio energético global, y su bloqueo provocó que la referencia Brent escalara a US$84,07 tras los recientes ataques estadounidenses contra Irán.

La reducción del precio en
La reducción del precio en las estaciones colombianas se habilita tras la recuperación financiera del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, según el ministro de Minas, Edwin Palma - crédito @PalmaEdwin/X

El impacto no se limita al petróleo de Irán. Irak, segundo mayor productor de la Opep redujo su oferta en casi 1,5 millones de barriles diarios, contribuyendo a la inestabilidad en los mercados y presionando los precios internacionales de los combustibles.

Ante las dudas sobre la conveniencia de mantener la disminución del precio de la gasolina en plena volatilidad mundial, Edwin Palma sostuvo, a través de una publicación hecha en su cuenta en X, que la decisión no surge de movimientos puntuales ni reacciones inmediatas: “La política de precios no se define sobre variaciones puntuales de corto plazo, sino sobre tendencias observadas en los mercados internacionales”, señaló en sus redes sociales.

El jefe de la cartera de Minas y Energía argumentó que la reducción de $1.000 en el galón de gasolina aplicada este año se sustenta en la mejora financiera del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc): “La reducción reciente del precio de la gasolina se habilitó técnicamente luego de que el Fepc lograra revertir su saldo tras varios años de déficit acumulado, resultado de un proceso gradual de corrección del diferencial frente al mercado internacional”, explicó el ministro.

Desde la administración del presidente Gustavo Petro, la supervisión constante de variables como el precio Brent, las referencias internacionales de combustibles y la tasa de cambio es clave para valorar el impacto fiscal y macroeconómico de la política de combustibles.

"La política de precios no
"La política de precios no se define sobre variaciones puntuales de corto plazo, sino sobre tendencias observadas en los mercados internacionales", expresó el ministro de Minas Edwin Palma - crédito Europa Press

El ministro destacó que la revisión es continua: “Desde el Gobierno nacional se realiza seguimiento permanente a variables como Brent, referencias internacionales de combustibles y tasa de cambio, con el fin de evaluar de manera continua la política de precios y su impacto fiscal y macroeconómico”, reafirmó el jefe de la cartera de Minas y Energía.

El debate sobre la oportunidad de reducir el precio del combustible mientras los mercados internacionales experimentan alzas y alteraciones por factores imprevisibles sigue abierto, con el Gobierno defendiendo un enfoque basado en sostenibilidad financiera y monitoreo técnico más allá de los sobresaltos coyunturales.

El precio de la gasolina en Colombia enfrenta presión por alza del crudo internacional

La gasolina en Colombia bajó
La gasolina en Colombia bajó $1.000 durante enero y febrero, lo que ayudó a moderar la inflación local, según cifras oficiales - crédito Associated Press

Durante los dos primeros meses del año, la gasolina en Colombia registró una reducción acumulada de $1.000, lo que permitió al Gobierno del presidente Gustavo Petro moderar la presión inflacionaria.

Sin embargo, el escenario podría cambiar bruscamente por el reciente encarecimiento del petróleo Brent, que acumuló un alza superior al 13% en la última semana. Según explicó el Gobierno esta situación amenaza con alterar la tendencia a la baja en el precio de los combustibles debido al impacto directo que tienen los mercados internacionales del crudo sobre las tarifas en el país.

De acuerdo con estimaciones de Bloomberg y JP Morgan, el valor actual del petróleo incluye una prima de riesgo que oscila entre USD 15 y USD 20 por barril por encima de su cotización real de mercado.

La proyección de que el precio alcance los USD 100 por barril intensifica la preocupación del Ejecutivo, particularmente porque Colombia importa entre el 20% y el 25% de la gasolina que consume, lo que expone la economía local a variaciones en los precios internacionales y al comportamiento del tipo de cambio.

La fórmula que determina el precio interno de la gasolina está atada, entre otros elementos, al Ingreso al productor, valor calculado sobre la cotización internacional del crudo. Cuando el precio del petróleo Brent aumenta, automáticamente se incrementan tanto los costos de refinación como de compra, lo que repercute en el precio final del combustible en el mercado nacional.

olombia debe permanecer atenta a la evolución del conflicto en Medio Oriente, a la fortaleza del dólar y a la estabilidad de los flujos de comercio en rutas críticas como el Estrecho de Ormuz. Cualquier alteración adicional podría trasladarse de inmediato a los precios pagados por los consumidores por la gasolina en el país.

