Abastecimiento de alimentos en Lima está garantizado: ingresan más de 11,700 toneladas a mercados mayoristas. (Foto: Agencia Andina)

El abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas de Lima se mantiene garantizado, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tras reportar el ingreso de 11.754 toneladas de productos entre alimentos y frutas durante la jornada. El sector precisó que el suministro continúa con normalidad pese a las lluvias registradas en diversas regiones del país, que en algunos casos han generado dificultades en el transporte de mercancías hacia la capital.

Según el monitoreo diario del Midagri, el volumen registrado corresponde a los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima y del Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria, considerados los principales centros de abastecimiento de alimentos para comerciantes y consumidores de la capital. La información fue recopilada a partir de los registros diarios de ingreso de productos a ambos mercados.

Las autoridades del sector indicaron que el flujo constante de productos agrícolas provenientes de distintas regiones productoras permite mantener la oferta de alimentos en los mercados mayoristas. Este ingreso sostenido contribuye a evitar desabastecimientos y a garantizar la disponibilidad de productos de primera necesidad en Lima.

Mercados mayoristas de Lima reciben más de 11 mil toneladas de productos entre alimentos y frutas. (Foto: Agencia Andina)

Más de 11 mil toneladas ingresan a mercados mayoristas

En el caso del Gran Mercado Mayorista de Lima, se reportó el ingreso de 9.142 toneladas de productos entre legumbres, hortalizas y tubérculos. Esta cifra representa un incremento de 5.9 % en comparación con el promedio registrado durante los últimos cuatro sábados, lo que evidencia un flujo sostenido de abastecimiento hacia este centro de comercio.

Entre los productos con mayor presencia en este mercado destaca la papa, uno de los alimentos de mayor consumo en el país. Durante la jornada ingresaron 2.629 toneladas de este tubérculo en sus distintas variedades, lo que contribuye a garantizar su disponibilidad para comerciantes minoristas y consumidores.

En cuanto a los precios mayoristas de algunos alimentos, el reporte del Midagri señaló que la zanahoria se comercializó a 0.54 soles por kilogramo, mientras que la cebolla cabeza roja se vendió a 1.35 soles. Por su parte, la papa Yungay se ofreció a 1.30 soles por kilogramo, la papa canchan a 1.90 soles y la papa única a 2.08 soles.

Midagri reporta normal abastecimiento de alimentos en Lima pese a lluvias en regiones. (Foto: Agencia Andina)

Precios de hortalizas y tubérculos en el mercado mayorista

Otros productos también registraron precios referenciales en el Gran Mercado Mayorista de Lima. El zapallo macre se comercializó a 1.40 soles por kilogramo, mientras que el camote amarillo alcanzó los 2.18 soles y la yuca amarilla se vendió a 2.85 soles por kilogramo.

Asimismo, el tomate Katia se ofreció a un precio mayorista de 2.78 soles por kilogramo, mientras que el choclo tipo Cusco se vendió a 3.27 soles. En el caso de la arveja verde americana, el precio alcanzó los 14.50 soles por kilogramo, uno de los valores más elevados entre los productos reportados durante la jornada.

El Midagri señaló que estos precios corresponden a las cotizaciones mayoristas registradas durante el día y pueden variar dependiendo del volumen de ingreso de productos, la demanda del mercado y las condiciones de transporte desde las zonas productoras.

Ingreso de alimentos a mercados mayoristas de Lima supera el promedio de las últimas semanas. (Foto: Agencia Andina)

Ingreso y precios de frutas en el mercado de La Victoria

En el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria se registró el ingreso de 2.612 toneladas de frutas, volumen que se mantiene cercano al promedio observado durante las últimas semanas. Este centro de abasto concentra la comercialización mayorista de diversas frutas que posteriormente son distribuidas a mercados minoristas de la capital.

Entre las principales ofertas del día se encuentran la sandía, que se vendió a 0.83 soles por kilogramo, y el melón coquito, cuyo precio fue de 1.35 soles por kilogramo. La manzana corriente se comercializó a 1.36 soles, mientras que la naranja valencia se ofreció a 1.84 soles por kilogramo.

También se registraron precios para otras frutas de alta demanda. La papaya se vendió a 2.17 soles por kilogramo, el plátano bellaco a 2.19 soles y la manzana delicia a 2.15 soles. Por su parte, la piña golden se ofreció a 2.67 soles y la piña hawaiana a 2.80 soles por kilogramo.

Mercado Mayorista de Lima - mercados - agricultura

Oferta de pollo y estabilidad de precios

El reporte del Midagri también informó que la oferta de pollo fue suficiente para atender la demanda de comerciantes minoristas y consumidores en Lima. En los centros de distribución de la capital, el pollo vivo al por mayor se comercializó a un precio promedio de 5.93 soles por kilogramo.

Según el sector, este valor se mantiene estable en comparación con los últimos días, lo que contribuye a mantener el equilibrio en el mercado de uno de los productos más consumidos en los hogares peruanos.

Venta de pollo en mercados. Foto: ANDINA.

El ministerio señaló que, de acuerdo con el monitoreo diario de los mercados mayoristas, la mayoría de precios de los productos de primera necesidad se mantiene estable gracias al constante ingreso de alimentos provenientes de distintas regiones productoras del país, lo que permite asegurar el abastecimiento en Lima.