Abastecimiento de alimentos en Lima no será un problema pese a lluvias al sur del país, según el Midagri

El abastecimiento de alimentos en Lima permanece estable y está asegurado, según información ofrecida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Esto pese a las intensas lluvias que afectan Arequipa y otras regiones del sur del país.

Según el ministerio, no existen motivos para temer problemas de suministro en la capital e instaron a la ciudadanía a informarse solo a través de sus canales oficiales, como reportó Exitosa.

En el sur de Perú, las precipitaciones han provocado cierres de carreteras e interrupciones de servicios básicos. Comunidades de Arequipa y otras provincias sufrieron cortes de agua y solicitaron intervención al Gobierno central debido a la magnitud de los daños.

Estos episodios suelen generar preocupación respecto a posibles desabastecimientos en Lima y Callao. Sin embargo, el Midagri, en declaraciones recogidas por Exitosa, aseguró que los mercados de la capital funcionan con normalidad y que el flujo de productos no registra alteraciones.

Una mujer compra en un mercado local de Lima, Perú, el 30 de enero de 2025.

El ministerio difundió un comunicado en el que precisó: “El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que el abastecimiento de alimentos en mercados de la capital se viene desarrollando con normalidad, y exhortó a la población a informarse por canales oficiales y no caer en la especulación”.

La entidad remarcó la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar la propagación de rumores que puedan motivar compras de pánico o incrementos injustificados en los precios.

César Santisteban, director general de Estadística del Midagri, explicó en entrevista con Exitosa que, aunque existen tramos bloqueados por derrumbes y huaicos, la distribución de alimentos continúa sin inconvenientes hacia los principales centros de abasto limeños.

En las últimas horas, cifras oficiales reportaron el ingreso de 10.996 toneladas de productos de primera necesidad entre el Mercado Mayorista de Lima y el Mercado Mayorista de Frutas N.º 2 de La Victoria. Este volumen, según información del ministerio, es suficiente para cubrir la demanda diaria de los hogares en Lima y Callao.

Un comprador paga con moneda peruana en un mercado local de Lima, Perú. 30 de enero de 2025.

Santisteban puntualizó que, aunque hay sectores con acceso temporalmente restringido por las lluvias, el traslado de productos básicos hacia Lima se realiza normalmente. El funcionario precisó, en diálogo con Exitosa, que los precios se mantienen estables y cualquier incremento detectado responde a especulación, no a una caída de la oferta.

Huaicos provocan aumento de precios en mercados

El mercado de Zárate, ubicado en San Juan de Lurigancho, registra un significativo incremento en los precios de productos de primera necesidad a raíz de los recientes huaicos y el desborde de ríos. Comerciantes locales señalan que el bloqueo de rutas dificulta el abastecimiento y afecta directamente el costo del pollo, las verduras, los tubérculos y las frutas.

Consultada por Canal N sobre la situación de los precios en el mercado, una comerciante indicó que la llegada de mercadería se ha vuelto irregular, lo que complica el normal desarrollo de las ventas. “En estos días realmente ha habido muchos cambios, el precio ha variado. Ahora apenas nos alcanza. A veces la mercadería no llega, a veces sí, pero no hay pase; todo ha subido”, indicó.

Caída de huaicos provoca aumento en el precio del pollo en mercados.

Tanto vendedores como clientes advierten que el precio del pollo ha registrado un aumento abrupto. La misma comerciante precisó que “cuando comenzamos, el pollo estaba a S/ 7.80. Poco a poco subió un sol, dos soles, a S/ 8, S/ 9... Esta semana, hasta S/ 11.80 o S/ 12. Ya no se puede vender menos, porque no da”.

Este incremento, de hasta 4 soles por kilo, responde al alza de los costos logísticos y la baja disponibilidad del producto, como consecuencia de los problemas derivados de los desastres naturales.

El aumento de precios impacta en los presupuestos familiares. Los comerciantes reportan márgenes de ganancia mínimos y dificultades para sostener sus operaciones. “Ya ni al presupuesto ya no va a parar”, advirtió una vendedora al mismo medio. Según Canal N, algunos minoristas intentan mantener los precios previos para no afectar al público, asumiendo parte de los sobrecostos asociados a la volatilidad.