Perú

Condenan a 35 años al padrastro de ‘Mila’, niña víctima de violación a la que se le negó abortar y que llevó a la ONU a cuestionar a Perú

En 2023, el Comité de los Derechos del Niño otorgó una medida cautelar para garantizar el acceso de Mila a un aborto terapéutico, después de que este derecho le fuera negado

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Caso ‘Mila’: Estado peruano mantiene aislada a menor de sus familiares
Caso ‘Mila’: Estado peruano mantiene aislada a menor de sus familiares| Andina

El Primer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Maynas, Loreto, sentenció a Lucas Pezo Amaringo a 35 años de prisión como autor del delito de violación sexual en agravio de Mila, una menor de edad. La condena se dictó tras un proceso de conclusión anticipada, en el que el acusado aceptó los hechos, e incluye una reparación civil de 35 mil soles.

Promsex recordó que el caso de Mila expuso una de las manifestaciones más severas de violencia contra niñas y adolescentes en Perú. La menor fue víctima de violencia sexual reiterada por parte de su padrastro, situación que derivó en un embarazo forzado. El proceso judicial evidenció obstáculos en el acceso a servicios de protección y justicia para víctimas de violencia sexual.

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En 2023, el Comité de los Derechos del Niño otorgó una medida cautelar para garantizar el acceso de Mila a un aborto terapéutico, después de que este derecho le fuera negado.

Caso ‘Mila’: dictan 35 años de prisión al responsable tras años de silencio e impunidad
Caso ‘Mila’: dictan 35 años de prisión al responsable tras años de silencio e impunidad| Promsex

La sentencia constituye, según Promsex, un acto de justicia, aunque se señala que la respuesta llegó de manera tardía. El agresor permaneció prófugo durante casi tres años.

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El abandono del Estado peruano a ‘Mila’

Mila es una niña peruana cuya historia ha sido seguida de cerca por diversas agencias de las Naciones Unidas, que han expresado su profunda preocupación por la vulneración de sus derechos fundamentales. Bajo este pseudónimo, se identifica a una menor que, desde los siete años, fue víctima de violencia sexual reiterada ejercida por su padrastro. Cuando se conoció su caso, Mila tenía 11 años y cursaba un embarazo de 17 semanas producto de los abusos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), junto a ONUSIDA, ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF, alertaron sobre el impacto que el embarazo forzado tiene en la vida, la salud y el desarrollo de las niñas víctimas de violencia sexual. En el caso de Mila, la Unidad de Protección Especial de Loreto solicitó un aborto terapéutico al Hospital Regional de Loreto, pero la solicitud fue rechazada por una junta médica, a pesar de los riesgos físicos y emocionales para la menor.

Caso ‘Mila’: dictan 35 años de prisión al responsable tras años de silencio e impunidad| Promsex
Caso ‘Mila’: dictan 35 años de prisión al responsable tras años de silencio e impunidad| Promsex

El Comité de Derechos del Niño de la ONU estableció que negar servicios médicos como el aborto terapéutico a niñas embarazadas por abuso sexual representa una violación a sus derechos a la salud, la vida y el desarrollo. La maternidad forzada, advierten las agencias, no es voluntaria ni segura, y pone en grave riesgo la integridad de las niñas.

Las Naciones Unidas han instado reiteradamente al Estado peruano a revisar la decisión que impidió a Mila acceder al aborto terapéutico y garantizar este derecho a todas las niñas y adolescentes en situaciones similares, dentro del plazo establecido por el protocolo nacional.

Canales de ayuda

  • Línea 100: Atención gratuita y confidencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para casos de violencia familiar y sexual. Disponible las 24 horas.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM) Espacios del MIMP que ofrecen asesoría legal, apoyo psicológico y social a víctimas de violencia.
  • Policía Nacional del Perú: Unidad de Protección Especial Permite denunciar situaciones de riesgo o violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

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