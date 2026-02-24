Perú

Escándalo en el CAL: Candidata al JNE queda en cuarto lugar y ahora busca anular más de 20 mil votos para ganar

Gunther Gonzales Barrón ganó al obtener más de 10 mil votos, pero la abogada Tammy Quintanilla sostiene que él y los candidatos del segundo y tercer puesto infringieron la restricción sobre publicidad

Gremio tiene previsto proclamar mañana
Gremio tiene previsto proclamar mañana al ganador. Foto: CAL

Insólito. Los afiliados del Colegio de Abogados de Lima (CAL) eligió a Gunther Gonzales Barrón como su nuevo representante ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero hasta ahora no ha sido proclamado porque se presentó un recurso para anular parcialmente los comicios en el gremio.

El recurso fue presentado por la candidata al JNE que quedó en cuarto lugar con 4.371 votos, Tammy Lorena Quintanilla Zapata, quien busca, coincidentemente, anular únicamente los votos de los otros 3 candidatos que la superaron. Estos son Gunther Gonzales Barrón (10.392 votos), Willy Ramírez Chávarry (6.435 votos) y Pedro Martínez Letona (4.852 votos). En total suman 21.679 votos.

El argumento de Quintanilla Zapata, según Gonzales Barrón, es que supuestamente se habría instalado publicidad electoral dentro de los 100 metros al local de votación, conducta que está prohibida y se sanciona con la exclusión del candidato.

De acuerdo con Gonzales Barrón, la eliminación de un candidato por publicidad ya no es posible porque el Comité Electoral “in situ” tuvo que haber constatado la infracción. “Ya no podría hacerse en forma posterior, no solo porque violaría el principio de preclusión, básico en el derecho electoral, sino fundamentalmente porque las actas constatan hechos que ocurren en ese instante”, indicó.

El candidato al JNE que quedó en primer lugar también advierte que la candidata que quedó en cuarto lugar busca una interpretación forzada para que se anulen más de 20 mil votos de afiliados.

Gunther Gonzales Barrón obtuvo más de 10 mil votos.
Gunther Gonzales Barrón obtuvo más de 10 mil votos.

“Si el término ‘local de votación’ es ambiguo, por lo que podría tener hasta tres significados diferentes (mesa, aula, sede), bajo ninguna circunstancia podría asumirse el más forzado de todos para desconocer la voluntad de los abogados, pues en el derecho electoral rige el principio de respeto del voto”, reclamó Gunther Gonzales.

Por último, Gonzales Barrón cuestiona a Quintanilla Zapata por creer que una simple publicada influirá en la decisión de abogados “muchos con maestrías y doctorados”.

“En un acto de discriminación, solos ‘sus 4 mil votos’ son ‘racionales’, mientras los 22 mil votos de los tres primeros son propios de un niño muy pequeño, influenciable por un caramelo”, sostuvo.

Gunther Gonzales advierte que el cuestionado recurso “busca desconocer” la voluntad de sus colegas abogados y, de aceptarse, “tendría impacto político relevante en las elecciones generales, pues pondría sombras sobre los pronunciamientos del JNE y, con ello, todo el proceso electoral”.

Audiencia clave

El Comité Electoral dio trámite al recurso de nulidad de la candidata que quedó en cuarto lugar y modificó la fecha de la proclamación del ganador para el 25 de febrero.

Inicialmente se tenía previsto que el ganador y nuevo representante del CAL en el JNE sea proclamado el 18 de febrero, pero debido a que se impugnaron los resultados, se aplazó.

El Comité Electoral también programó para este martes 24 de febrero la audiencia donde se escuchará a la candidata que quedó en cuarto lugar para que sustente su recurso para anular más de 20 mil votos y sea declarada ganadora. Los candidatos cuyos votos se pretenden anular también podrán hacer uso de la palabra.

