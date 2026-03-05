Año escolar 2026: ¿Los colegios pueden prohibir el ingreso a alumnos con cabello largo o pintado el primer día de clases?

Año escolar 2026: ¿pueden impedir el ingreso a clases por tener el cabello largo?

El inicio del año escolar 2026 ya comenzó para miles de estudiantes en el país. En el caso de los colegios privados, las clases empezaron el 2 de marzo, mientras que en las instituciones públicas el regreso está programado para el 16 de marzo, según el calendario del Ministerio de Educación (Minedu).

Muchos padres se preguntan si un colegio puede impedir que un alumno ingrese a clases el primer día por tener el cabello largo o por no cumplir con ciertas reglas de apariencia.

Las normas educativas peruanas establecen algunos criterios claros para estos casos. En términos generales, las instituciones educativas deben priorizar el derecho a la educación, evitando medidas que impidan el acceso de los estudiantes a las clases.

Sin embargo, también existen diferencias importantes entre lo que pueden hacer los colegios públicos y los privados. En algunos casos, los centros educativos particulares sí pueden establecer normas sobre la apariencia de los alumnos, siempre que estas reglas estén claramente informadas a los padres de familia.

Por ello, antes del inicio del año escolar, es clave que los padres conozcan qué dice la normativa educativa y cuáles son sus derechos como consumidores del servicio educativo.

¿Qué establece el Minedu?

El Ministerio de Educación no tiene una norma específica que obligue a los estudiantes de colegios públicos a llevar un determinado corte de cabello. Tampoco establece reglas estrictas sobre la apariencia física de los alumnos.

Las disposiciones educativas actuales señalan que las escuelas deben priorizar el bienestar socioemocional de los estudiantes, así como la inclusión, la equidad y la eliminación de barreras que puedan afectar el aprendizaje.

En la práctica, esto significa que el acceso a la educación no debe verse limitado por aspectos relacionados con la apariencia o la vestimenta. Las instituciones educativas están obligadas a ofrecer espacios seguros, acogedores y respetuosos, donde todos los estudiantes puedan participar en igualdad de condiciones.

Impedir el ingreso a clases por motivos como el uniforme o la presentación personal podría convertirse en una barrera que afecta el derecho a la educación. Por esa razón, el enfoque del sistema educativo busca que el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes estén siempre en el centro de la actividad escolar.

Bajo este principio, un estudiante de un colegio público no debería ser impedido de ingresar a clases solo por tener el cabello largo, ya que la prioridad es garantizar su participación en el proceso educativo.

¿Qué pueden exigir los colegios privados?

La situación puede ser distinta en el caso de los colegios privados, que cuentan con mayor autonomía para establecer normas internas de funcionamiento.

Estas instituciones pueden fijar reglas relacionadas con la presentación personal de los estudiantes, incluyendo aspectos como el uso del uniforme o el corte de cabello. Sin embargo, estas disposiciones deben cumplir algunas condiciones importantes.

Primero, las reglas deben estar incluidas en el Reglamento Interno del colegio. Este documento contiene las normas que regulan la convivencia escolar y el funcionamiento de la institución.

Segundo, el reglamento debe ser informado previamente a los padres de familia, generalmente antes del proceso de matrícula. De esta manera, las familias pueden conocer con anticipación las condiciones del servicio educativo y decidir si están de acuerdo con ellas.

Si el colegio establece que los estudiantes deben llevar un determinado corte de cabello, esta exigencia debe estar claramente comunicada desde el inicio. Lo que no corresponde es imponer nuevas reglas una vez iniciado el año escolar.

Además, incluso cuando existan estas normas, las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera razonable y sin afectar el acceso de los estudiantes a las clases.