Perú

Año escolar 2026: ¿Los colegios pueden prohibir el ingreso a alumnos con cabello largo o pintado el primer día de clases?

Muchos padres se preguntan si un colegio puede negar el ingreso a un estudiante por tener el cabello largo o no cumplir con normas de presentación personal. Ante estas dudas, la normativa educativa en el Perú establece algunos lineamientos generales

Guardar
Año escolar 2026: ¿pueden impedir
Año escolar 2026: ¿pueden impedir el ingreso a clases por tener el cabello largo?

El inicio del año escolar 2026 ya comenzó para miles de estudiantes en el país. En el caso de los colegios privados, las clases empezaron el 2 de marzo, mientras que en las instituciones públicas el regreso está programado para el 16 de marzo, según el calendario del Ministerio de Educación (Minedu).

Con el inicio de clases también surgen dudas frecuentes entre los padres de familia. Una de las más comunes tiene que ver con la presentación personal de los estudiantes, especialmente cuando durante las vacaciones los niños y adolescentes se dejan crecer el cabello.

Muchos padres se preguntan si un colegio puede impedir que un alumno ingrese a clases el primer día por tener el cabello largo o por no cumplir con ciertas reglas de apariencia.

(Oficina de Prensa)
(Oficina de Prensa)

Las normas educativas peruanas establecen algunos criterios claros para estos casos. En términos generales, las instituciones educativas deben priorizar el derecho a la educación, evitando medidas que impidan el acceso de los estudiantes a las clases.

Sin embargo, también existen diferencias importantes entre lo que pueden hacer los colegios públicos y los privados. En algunos casos, los centros educativos particulares sí pueden establecer normas sobre la apariencia de los alumnos, siempre que estas reglas estén claramente informadas a los padres de familia.

Por ello, antes del inicio del año escolar, es clave que los padres conozcan qué dice la normativa educativa y cuáles son sus derechos como consumidores del servicio educativo.

¿Qué establece el Minedu?

El Ministerio de Educación no tiene una norma específica que obligue a los estudiantes de colegios públicos a llevar un determinado corte de cabello. Tampoco establece reglas estrictas sobre la apariencia física de los alumnos.

Las disposiciones educativas actuales señalan que las escuelas deben priorizar el bienestar socioemocional de los estudiantes, así como la inclusión, la equidad y la eliminación de barreras que puedan afectar el aprendizaje.

Año Escolar 2026: ¿Pueden impedir
Año Escolar 2026: ¿Pueden impedir el ingreso por no usar uniforme? Esto dice el Minedu

En la práctica, esto significa que el acceso a la educación no debe verse limitado por aspectos relacionados con la apariencia o la vestimenta. Las instituciones educativas están obligadas a ofrecer espacios seguros, acogedores y respetuosos, donde todos los estudiantes puedan participar en igualdad de condiciones.

Impedir el ingreso a clases por motivos como el uniforme o la presentación personal podría convertirse en una barrera que afecta el derecho a la educación. Por esa razón, el enfoque del sistema educativo busca que el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes estén siempre en el centro de la actividad escolar.

Bajo este principio, un estudiante de un colegio público no debería ser impedido de ingresar a clases solo por tener el cabello largo, ya que la prioridad es garantizar su participación en el proceso educativo.

Corte de pelo en el
Corte de pelo en el colegio: lo que pueden exigir las escuelas en 2026

¿Qué pueden exigir los colegios privados?

La situación puede ser distinta en el caso de los colegios privados, que cuentan con mayor autonomía para establecer normas internas de funcionamiento.

Estas instituciones pueden fijar reglas relacionadas con la presentación personal de los estudiantes, incluyendo aspectos como el uso del uniforme o el corte de cabello. Sin embargo, estas disposiciones deben cumplir algunas condiciones importantes.

Primero, las reglas deben estar incluidas en el Reglamento Interno del colegio. Este documento contiene las normas que regulan la convivencia escolar y el funcionamiento de la institución.

Corte de pelo escolar: cuándo
Corte de pelo escolar: cuándo es válido exigirlo a los alumnos

Segundo, el reglamento debe ser informado previamente a los padres de familia, generalmente antes del proceso de matrícula. De esta manera, las familias pueden conocer con anticipación las condiciones del servicio educativo y decidir si están de acuerdo con ellas.

Si el colegio establece que los estudiantes deben llevar un determinado corte de cabello, esta exigencia debe estar claramente comunicada desde el inicio. Lo que no corresponde es imponer nuevas reglas una vez iniciado el año escolar.

Además, incluso cuando existan estas normas, las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera razonable y sin afectar el acceso de los estudiantes a las clases.

Temas Relacionados

Año escolar 2026MineduIndecopiregreso a clasesescolaresperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - Fase 2

Las ‘blanquiazules’ asegurarán el primer puesto en esta fase independientemente de los resultados. En cambio, el conjunto de Puente Piedra requiere una victoria para avanzar a los cuartos de final. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Deportivo Soan

Examen de admisión de San Marcos 2026: LINK oficial de los resultados de este domingo 8 de marzo

Miles de jóvenes compiten hoy por una vacante en la Decana de América. El examen de admisión de San Marcos reúne a aspirantes de las áreas B y C

Examen de admisión de San

Extorsiones en Perú se disparan: por qué la Policía no puede identificar a quienes llaman para amenazar

En la actualidad, el sector de las telecomunicaciones es uno de los más fiscalizados como parte de una estrategia para detener la ola de extorsiones. Pero, ¿qué tan eficientes son estos cambios?

Extorsiones en Perú se disparan:

Más mujeres en la estrategia, menos brechas en la empresa

Las empresas siguen tomando decisiones estratégicas en espacios donde la diversidad podría no necesariamente ser una prioridad real, sino un objetivo secundario o reputacional

Más mujeres en la estrategia,

En Perú solo un tercio del talento científico es femenino

En Perú, aunque la presencia de mujeres en carreras STEM ha aumentado en los últimos años, su participación sigue siendo minoritaria

En Perú solo un tercio
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Estos son los símbolos de

Estos son los símbolos de cada partido político para las Elecciones 2026: ¿cómo votar?

Nueva encuesta de CPI confirma tercer lugar de Alfonso López Chau y aparición de Wolfgang Grozo

Corte Suprema aplica ‘ley procrimen’ que exime a partidos: Perú Libre ya no puede ser considerada una organización criminal

TC “cumple su papel” al programar audiencia exprés para Vladimir Cerrón, dice miembro de la plancha de Perú Libre

Rechazan tacha contra Delia Espinoza y confirman que enfrentará a Humberto Abanto por el decanato del CAL

ENTRETENIMIENTO

De guerrera a conductora: Micheille

De guerrera a conductora: Micheille Soifer confiesa que le cuesta abordar temas políticos y sociales en 'Arriba mi gente'

Mariana Vértiz confirma su ruptura con Pancho de Piérola y celebra su nueva etapa: “De las más bonitas de mi vida”

María Grazia Gamarra: el reto de volver a interpretar a Roxana en Cyrano de Bergerac y su respuesta a críticas por el regreso de ‘AFHS’

Christian Meier sorprende con 'Así es la ley', su álbum más ambicioso junto a leyendas de la música internacional

Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica, examiga de Pamela Franco, realizó contratos millonarios con la Municipalidad de Bellavista

DEPORTES

Universitario vs Los Chankas EN

Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs San Martín 0-3: resumen y jugadas del contudente triunfo ‘santo’ en la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sporting Cristal se pronuncia tras denuncia de racismo contra Franco Coronel y exige sanciones “con todo el peso de la ley”

Dónde ver Max Holloway vs Charles Oliveira 2 HOY: canal TV online de la pelea por el título BMF en UFC 326