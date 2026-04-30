Perú

GPS permitió localizar vehículos robados en domicilio del alcalde de un centro poblado en Puno

Los efectivos de la PNP hallaron cuatro motolineales y dos motocargas, incluyendo una motocicleta con denuncia de robo desde 2016, según registros policiales

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El sistema de geolocalización (GPS) de la motocicleta robada permitió a las autoridades identificar y acceder al inmueble donde se encontraban los vehículos sustraídos (Créditos: Exitosa)

La Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público localizaron varios vehículos menores reportados como robados en una vivienda del centro poblado de Alto Patacollo, distrito de Cepita, en la región Puno.

El hallazgo se produjo tras la denuncia de un trabajador de la empresa EMSA Puno, quien informó la sustracción de su motocicleta la tarde anterior. Gracias al sistema de geolocalización instalado en el vehículo, las autoridades identificaron el inmueble donde permanecía el objeto sustraído, de acuerdo con información de Exitosa.

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El operativo, realizado la noche del martes, permitió a los agentes acceder a la propiedad señalada por el GPS, inmueble que, según las primeras investigaciones, correspondería al alcalde de Alto Patacamaya. En el lugar, los policías encontraron a Julia Mamani Fernández, la única presente en ese momento, quien aseguró no conocer detalles sobre la procedencia de los vehículos ubicados en el interior.

La intervención se activó tras la denuncia de un trabajador de EMSA Puno, quien reportó el robo de su motocicleta y permitió rastrear el vehículo con el sistema de geolocalización instalado (Créditos: Exitosa)
La intervención se activó tras la denuncia de un trabajador de EMSA Puno, quien reportó el robo de su motocicleta y permitió rastrear el vehículo con el sistema de geolocalización instalado (Créditos: Exitosa)

Durante la intervención, los efectivos descubrieron cuatro motolineales y dos motocargas. Una de las motocicletas tenía una denuncia de robo registrada desde el año 2016, según los archivos policiales.

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Además, las motocargas presentaban distintivos oficiales: una llevaba el logotipo de la Municipalidad de Cepita y la otra, el emblema del Gobierno Regional de Puno. La mujer no pudo justificar la presencia de estos vehículos con identificativos institucionales en la vivienda, según información del medio.

La Fiscalía Provincial Penal de Puno dispuso la detención de Julia Mamani Fernández bajo la acusación de receptación agravada en flagrancia. Las autoridades trasladaron a la intervenida a la sede policial para continuar con las investigaciones y determinar el vínculo con el presunto delito. Por su parte, el alcalde señalado como propietario del domicilio permanece en paradero desconocido y, hasta el cierre de esta nota, según señaló Exitosa, no se había presentado ante las autoridades para responder por los hechos.

En el lugar, los agentes encontraron a Julia Mamani Fernández, única persona presente, quien no pudo explicar la presencia de los vehículos ni su procedencia (Créditos: Captura de pantalla de Exitosa)
En el lugar, los agentes encontraron a Julia Mamani Fernández, única persona presente, quien no pudo explicar la presencia de los vehículos ni su procedencia (Créditos: Captura de pantalla de Exitosa)

El caso generó alerta en la comunidad y motivó el despliegue de equipos especializados para realizar las diligencias correspondientes en la zona. La intervención forma parte de una estrategia de respuesta inmediata ante denuncias de robo de vehículos menores, un delito que afecta de manera recurrente a los trabajadores del sector público y privado en la región.

Según fuentes policiales, el uso de tecnología de geolocalización resultó decisivo para recuperar los bienes sustraídos y ubicar el punto exacto donde permanecían ocultos. La rápida reacción permitió no solo recuperar la motocicleta robada el día anterior, sino también detectar vehículos con antecedentes de hurto y otros que forman parte del patrimonio municipal y regional.

Las investigaciones continúan para determinar si existe una red dedicada a la sustracción y almacenamiento de vehículos menores en la zona.

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