BCP cobrará nueva comisión en pagos adelantados del préstamo para tu negocio: Desde cuándo

BCP cobrará una nueva comisión, pero solo en caso de préstamos para negocios. - Crédito BCP

Un nuevo correo del BCP ha sorprendido a algunos clientes del banco, sobre todo los que tienen préstamos por Capital de Trabajo: estos son préstamos a corto plazo para que las personas naturales con negocio o personas jurídicas puedan financiar sus emprendimientos o empresas.

Normalmente un préstamo se paga mes a mes, pero es usual que si uno consigue el dinero antes pueda adelantar cuotas o inclusive cancelar todo el pago de una sola. Ahora, en estos casos es que el BCP ha revelado que cobrarán una comisión.

Esta será del 2% del monto, para estos casos exactos, y se cobrará desde el 19 de diciembre de 2025. Anteriormente la comisión era del 0%.

BCP aplicará esta comisión en diciembre. - Crédito Andina

BCP anuncia nueva comisión

“Queremos informarte un cambio significativo sobre el monto de comisión por realizar pre-pagos o la cancelación anticipada de tu Crédito de Capital de Trabajo que, desde el 19 de diciembre de 2025 cambiará“, informó en un correo enviado a los clientes el BCP.

Esta comisión pasará de ser 0% en la actualidad a cobrar el 2% de los montos que se realicen por estos aelantos. “Recuerda que esto aplica solo si realizas pre-pagos o si deseas cancelar tu crédito por completo en una sola cuota; sin embargo, no afecta tucuota actual en ningún sentido”, recalca el banco.

Así, los clientes deberán considerar si cancelar sus préstamos adelantadamente o solo en la fecha de pago normal, dada la comisión nueva que cobrará el BCP en esos casos.

Los bancos pueden cobrar comisiones en tanto estén justificadas. - Crédito Perú Retail

Crédito de Capital de Trabajo

¿De qué se trata este crédito al que se aplicará la nueva comisión del BCP? En pocas palabras, se trata de un préstamos dado para el negocio de una persona natural o jurídica.

“Nuestro crédito te permite acceder a un financiamiento de capital de trabajo. Te ofrecemos todas las facilidades y el mejor respaldo”, aclara el banco. Estas son sus características:

Es inmediato: Obtenlo 100% online.

Tú eliges la moneda, las cuotas y la modalidad de pago

Recibe tu estado de cuenta mensual en tu correo.

Montos de financiamiento por hasta S/350 mil vía online.

Si solicitas tu préstamo desde agencia y pasas por evaluación, puedes obtener un monto por hasta S/1.200.000

Plazos de financiamiento entre 3 y 36 meses (3 años)

Las cuotas se pueden pagar desde canales digitales (Banca Móvil, VIABCP) o en ventanilla de nuestras Agencias BCP.

Cronograma de pago siempre al alcance.

Asimismo, este cuenta con los siguiente requisitos:

Ser persona Natural con Negocio o Personas Jurídica.

Negocio con antigüedad no menor a 1 año.

Generar ventas reales iguales o mayores a S/120 mil anuales (Será determinado en la evaluación crediticia).

Presentar DNI o Carné de Extranjería de los solicitantes.

Para presentarlo en línea: se necesita ingresar a la web Mi Negocio BCP, ser representante legal de la empresa y el reporte Tributario (Solicítalo en la SUNAT online)

Para solicitarlo en agencias: Se necesita copia de último recibo de servicios (luz, agua) del domicilio del solicitante o titular de la empresa (vigencia de 60 días), la firma de contrato de préstamos o mutuo, firma de pagaré a la vista como respaldo de tus obligaciones, y otros más, en casos específicos.