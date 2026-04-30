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PNP capturó a exmilitar extranjero acusado de adiestrar bandas criminales en manejo de armas

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara Obregón, explicó que el detenido empleaba su experiencia militar para ponerla al servicio de las redes locales

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La Policía Nacional capturó en San Juan de Lurigancho a un exmilitar venezolano, alias 'Káiser', acusado de adiestrar a bandas criminales en el uso de armas de fuego. En su guarida se encontró armamento, municiones, drogas y un bloqueador de señal GPS.

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó una intervención en el distrito de San Juan de Lurigancho que permitió la captura de Arturo Ballester León, conocido como ‘Kaiser’. Según información TV Perú, el detenido es un exmilitar venezolano y presunto armero que brindaba entrenamiento y soporte técnico en el manejo de armas de fuego a organizaciones criminales que operan en el país. Durante la operación, los agentes hallaron un arsenal ilícito y un bloqueador de señal GPS en una vivienda ubicada a escasos metros de una institución educativa.

La captura y el perfil del detenido

De acuerdo con el reporte policial, efectivos del grupo Terna del Escuadrón Verde ejecutaron la detención de Ballester León, de 34 años. El detenido admitió ante las autoridades que fue militar en Venezuela y que sus conocimientos en armamento le permitieron trabajar como armero, reparando y ensamblando diferentes tipos de armas.

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“Yo fui militar allá. Bastante tiempo servicio militar y tuve que irme por el gobierno. [...] todo tipo de armas que me han mandado a reparar, las puedo armar y todo”, declaró Ballester León durante la intervención.

Exmilitar venezolano fue detenido en Lima, la policía lo vincula al entrenamiento de bandas criminales
Exmilitar venezolano fue detenido en Lima, la policía lo vincula al entrenamiento de bandas criminales| TVPerú

Utilizaba bloqueador GPS

El jefe del Escuadrón Verde, coronel Carlos Alcántara Obregón, explicó que el detenido empleaba su experiencia militar para ponerla al servicio de organizaciones criminales locales.

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“Esta persona, de acuerdo a las investigaciones que se van a realizar, estaría no solo en la tenencia y mantenimiento de armas de fuego, sino también en la utilización de dispositivos como bloqueadores de señal, empleados por bandas criminales dedicadas al robo y hurto de vehículos”, señaló el oficial.

Policía Nacional captura a presunto armero de organizaciones criminales en San Juan de Lurigancho| TV Perú
Policía Nacional captura a presunto armero de organizaciones criminales en San Juan de Lurigancho| TV Perú

Elementos incautados

Durante el registro realizado en el inmueble de San Juan de Lurigancho, la PNP decomisó una pistola, municiones, cartuchos, explosivos, marihuana y un bloqueador de señal GPS. Este último dispositivo es utilizado para evitar el rastreo de vehículos robados, lo que refuerza la hipótesis de la policía sobre la colaboración del exmilitar con bandas especializadas en delitos contra el patrimonio.

Un aspecto que generó alarma entre los vecinos fue la ubicación de la guarida, situada al lado de un colegio. El almacenamiento de armamento y explosivos en esta zona representaba un riesgo considerable para escolares y residentes. Según precisó la PNP, la intervención evitó que estos materiales continuasen bajo custodia de organizaciones criminales.

El detenido fue puesto a disposición del departamento de investigación criminal de San Juan de Lurigancho, donde se profundizarán las investigaciones para determinar el alcance de sus vínculos con organizaciones delictivas y la posible existencia de otros implicados.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) dispone de diversos canales para que la ciudadanía denuncie actividades delictivas o situaciones sospechosas vinculadas al uso ilegal de armas o la presencia de personas relacionadas con el crimen organizado. Los ciudadanos pueden comunicarse de forma anónima a la central de emergencias 105 o acudir a cualquier comisaría para realizar denuncias presenciales.

El Ministerio Público habilita líneas de atención y módulos de denuncia para que la población reporte hechos delictivos de manera segura y confidencial. Los ciudadanos pueden presentar denuncias en las fiscalías de turno o utilizar los canales virtuales disponibles en la página web institucional.

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