'Valentina Valiente': conoce a los protagonistas y personajes de la nueva telenovela de Latina

Con un reparto liderado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, la ficción presenta familias ensambladas, rivales, amores imposibles y mucha intriga, apostando por el regreso de artistas con gran trayectoria y elenco juvenil

Descubre el avance de 'Valentina Valiente', la nueva producción 100% peruana que te cautivará. Una fascinante historia de amor, intriga y pasión con un elenco de lujo encabezado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

Este miércoles 4 de marzo marca el estreno de ‘Valentina Valiente’, la nueva apuesta de ficción 100% peruana que llega a las pantallas de Latina. De lunes a viernes, a las 8 p.m., el canal de San Felipe presenta una historia de amor, coraje y superación que promete conquistar al público nacional y renovar el género de la telenovela local.

Producida por Chasqui Producciones y dirigida por Miguel Zuloaga, la trama se desarrolla en el barrio popular de San Jerónimo, donde las diferencias sociales, los secretos familiares y la valentía de una joven serán los motores de un relato emocionante y actual.

‘Valentina Valiente’ es una historia inspirada en clásicos del melodrama, como ‘María la del Barrio’, pero con sello propio y una mirada contemporánea sobre la resiliencia, la solidaridad y la lucha por los sueños. La ficción está protagonizada por Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, quienes lideran un elenco de figuras consagradas y jóvenes talentos en una producción que combina emoción, realismo social y entretenimiento de calidad.

Mayra Goñi, como Valentina, y
Mayra Goñi, como Valentina, y el actor mexicano Rodrigo Brand, como Alejandro, son los protagonistas de la novela. (Instagram Latina)

Protagonistas y elenco principal

  • Mayra Goñi es Valentina: La actriz y cantante peruana regresa a la televisión con el papel que da nombre a la telenovela. Valentina es una joven luchadora, valiente y solidaria, que trabaja incansablemente para cuidar a su abuelita Dolores y a sus “hermanos”, a quienes une el cariño más allá del lazo sanguíneo. Querida por todos en el barrio, Valentina representa a miles de jóvenes que enfrentan la vida con coraje, sin perder la esperanza de un futuro mejor.
  • Rodrigo Brand es Alejandro: En su primer protagónico en Perú, el galán mexicano interpreta a un arquitecto apasionado por el arte y la música. Alejandro es un joven trabajador y sensible que, pese a sus privilegios, se enamora de Valentina y se enfrenta a los prejuicios sociales y a los obstáculos familiares para defender su amor.

Katia Condos regresa a la
Katia Condos regresa a la pantalla chica como Susana, la madre del Alejandro (Rodrigo Brand). (Instagram Latina)

Primeros actores y figuras experimentadas

  • Roberto Moll es Edmundo: El reconocido actor peruano encarna al abuelo de Valentina. A raíz de un accidente, Edmundo perdió el contacto con su nieta y lleva 15 años buscándola con la esperanza de reencontrarla. Su historia es un viaje de dolor, esperanza y redención, marcado por el peso de la familia y la envidia de terceros. Moll ha brillado en ‘Eres mi bien’ y ‘Pituca sin lucas’.
  • Haydeé Cáceres es Dolores: La abuela cariñosa y protectora que cría a Valentina y a los niños del barrio. Dolores es el pilar de esta familia ensamblada, siempre atenta y sacrificada por el bienestar de los pequeños. La actriz, recordada por ‘Nina de azúcar’, vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de la televisión peruana.
  • Flor Castillo es Guadalupe ‘Lupe’: Confidente y personal de la casa de Edmundo, sabe de la búsqueda de Valentina y es figura clave en los secretos familiares. Castillo apareció recientemente en ‘Pobre novio’.

La abuela Dolores, interpretada por
La abuela Dolores, interpretada por Haydeé Cáceres, junto a Matthew Lizarbe (Tony), Josué Subauste (Lolo) y Gabriel Quintana (Chubi). (Instagram Latina)

Hermanos y personajes del barrio

  • Josué Subauste (Lolo), Gabriel Quintana (Chubi) y Matthew Lizarbe (Tony): Los “hermanos” de Valentina, criados junto a Dolores, trabajan y cantan en los buses para salir adelante. Matthew Lizarbe fue alumno de Haydeé Cáceres y ahora interpreta a su nieto menor en la ficción.

  • Gustavo Borjas es Wilfredo: El bodeguero del barrio, padre de Kathy y parte del triángulo amoroso con Valentina y Alejandro. Borjas, recordado por ‘Los Vílchez’, se reencuentra en pantalla con Mayra Goñi.

  • Leandra Núñez es Kathy: La hija de Wilfredo, tierna y preocupada por buscarle pareja a su papá.

Gustavo Borjas es Wilfredo, el
Gustavo Borjas es Wilfredo, el padre de Kathy (Leandra Núñez). (Instagram Latina)

Vecinos y familia rival

  • Pierina Carcelén es Elsa: Vecina carismática de San Jerónimo, madre de Jenny y Rocky, y exesposa de Leo. Pierina asume este papel tras la salida de Marisela Puicón, quien inclusive grabó las escenas de adelanto de la novela.

  • Pietro Sibille es Leo: El sinvergüenza que regresa de Estados Unidos tras 12 años de ausencia y dejar a su familia. Descarado, mentiroso y rechazado por sus hijos Jenny y Rocky. Sibille vuelve a la televisión con este papel polémico.

  • Mara Minor es Jenny: Hija mayor de Elsa, de carácter fuerte, rechaza a su padre Leo.

  • Brahian Labarca es Rocky: Hermano de Jenny, relajado y debutante en la pantalla chica, llega del mundo digital.

Mara Minor es Jenny, Brahian
Mara Minor es Jenny, Brahian Labarca es Rocky, Pierina Carcelén es Elsa y Pietro Sibille es Leo. (Instagram Latina)

Entorno del galán y villanas

  • Katia Condos es Susana: Madre de Alejandro, es sumisa y quiere mucho a su hijo. La actriz regresa a la ficción tras años en shows musicales como ‘Planchando el despecho’ y en el cine con ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 1 y 2’. Busca humanizar a su personaje y aportar versatilidad.
  • Toño Vega: Será el detective contratado por Edmundo para buscar a Valentina. El reconocido actor, director y productor regresa a la pantalla chica después de estar años en la dirección, detrás de cámaras. Sus últimos trabajos han sido en la dirección de ‘Al fondo hay sitio’ y ‘Eres mi bien’.

  • Mariel Ocampo es Frida: La villana madre de Macarena, obsesionada con casar a su hija con Alejandro. Ocampo, actriz peruana que triunfa en México, regresa a la televisión nacional después de dos décadas.

  • Alessa Wichtel es Macarena: Hija de Frida, rival de Valentina por el amor de Alejandro. Wichtel asegura que su personaje tiene muchos matices y busca humanizarlo.

Alessa Wichtel es Macarena, una
Alessa Wichtel es Macarena, una de las villanas, junto a sus fieles amigas Ximena (Ekaterina Konysheva) y Brisa (Axah). (Instagram Latina)

Elenco juvenil

  • Ekaterina Konysheva (Ximena) y Axah (Brisa): Amigas de Macarena, jóvenes “pitucas” que desprecian a Valentina.
  • Sebastián Olivencia: Amigo de Alejandro, personaje fresco y relajado.
  • Yeider Oré es Bryan: Hijo de Lupe y amigo de Rocky, el personaje aporta frescura y complicidad en el barrio.

La producción de Chasqui Producciones,
La producción de Chasqui Producciones, bajo la dirección de Miguel Zuloaga, apuesta por renovar el género de la telenovela nacional con realismo social. (Instagram Latina)

Dirección y producción

‘Valentina Valiente’ es dirigida por Miguel Zuloaga, experimentado realizador y guionista responsable de éxitos como ‘Los Vílchez’, ‘Princesas’ y ‘Ven, baila, quinceañera’. Zuloaga, respaldado por Chasqui Producciones, promete una historia conmovedora, moderna y fiel al estilo de la telenovela clásica, pero con un enfoque renovado en la representación de la realidad peruana y los valores de resiliencia, amor y lucha por los sueños.

