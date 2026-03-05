'Valentina Valiente': conoce a los protagonistas y personajes de la nueva telenovela de Latina

Descubre el avance de 'Valentina Valiente', la nueva producción 100% peruana que te cautivará. Una fascinante historia de amor, intriga y pasión con un elenco de lujo encabezado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. Video: Latina

Este miércoles 4 de marzo marca el estreno de ‘Valentina Valiente’, la nueva apuesta de ficción 100% peruana que llega a las pantallas de Latina. De lunes a viernes, a las 8 p.m., el canal de San Felipe presenta una historia de amor, coraje y superación que promete conquistar al público nacional y renovar el género de la telenovela local.

Producida por Chasqui Producciones y dirigida por Miguel Zuloaga, la trama se desarrolla en el barrio popular de San Jerónimo, donde las diferencias sociales, los secretos familiares y la valentía de una joven serán los motores de un relato emocionante y actual.

‘Valentina Valiente’ es una historia inspirada en clásicos del melodrama, como ‘María la del Barrio’, pero con sello propio y una mirada contemporánea sobre la resiliencia, la solidaridad y la lucha por los sueños. La ficción está protagonizada por Mayra Goñi y el actor mexicano Rodrigo Brand, quienes lideran un elenco de figuras consagradas y jóvenes talentos en una producción que combina emoción, realismo social y entretenimiento de calidad.

Mayra Goñi, como Valentina, y el actor mexicano Rodrigo Brand, como Alejandro, son los protagonistas de la novela. (Instagram Latina)

Protagonistas y elenco principal

Mayra Goñi es Valentina: La actriz y cantante peruana regresa a la televisión con el papel que da nombre a la telenovela. Valentina es una joven luchadora, valiente y solidaria, que trabaja incansablemente para cuidar a su abuelita Dolores y a sus “hermanos”, a quienes une el cariño más allá del lazo sanguíneo. Querida por todos en el barrio, Valentina representa a miles de jóvenes que enfrentan la vida con coraje, sin perder la esperanza de un futuro mejor.

Rodrigo Brand es Alejandro: En su primer protagónico en Perú, el galán mexicano interpreta a un arquitecto apasionado por el arte y la música. Alejandro es un joven trabajador y sensible que, pese a sus privilegios, se enamora de Valentina y se enfrenta a los prejuicios sociales y a los obstáculos familiares para defender su amor.

Katia Condos regresa a la pantalla chica como Susana, la madre del Alejandro (Rodrigo Brand). (Instagram Latina)

Primeros actores y figuras experimentadas

Roberto Moll es Edmundo: El reconocido actor peruano encarna al abuelo de Valentina. A raíz de un accidente, Edmundo perdió el contacto con su nieta y lleva 15 años buscándola con la esperanza de reencontrarla. Su historia es un viaje de dolor, esperanza y redención, marcado por el peso de la familia y la envidia de terceros. Moll ha brillado en ‘Eres mi bien’ y ‘Pituca sin lucas’.

Haydeé Cáceres es Dolores: La abuela cariñosa y protectora que cría a Valentina y a los niños del barrio. Dolores es el pilar de esta familia ensamblada, siempre atenta y sacrificada por el bienestar de los pequeños. La actriz, recordada por 'Nina de azúcar', vuelve a demostrar por qué es una de las figuras más queridas de la televisión peruana.

Flor Castillo es Guadalupe 'Lupe': Confidente y personal de la casa de Edmundo, sabe de la búsqueda de Valentina y es figura clave en los secretos familiares. Castillo apareció recientemente en 'Pobre novio'.

La abuela Dolores, interpretada por Haydeé Cáceres, junto a Matthew Lizarbe (Tony), Josué Subauste (Lolo) y Gabriel Quintana (Chubi). (Instagram Latina)

Hermanos y personajes del barrio

Josué Subauste (Lolo), Gabriel Quintana (Chubi) y Matthew Lizarbe (Tony): Los “hermanos” de Valentina, criados junto a Dolores, trabajan y cantan en los buses para salir adelante. Matthew Lizarbe fue alumno de Haydeé Cáceres y ahora interpreta a su nieto menor en la ficción.

Gustavo Borjas es Wilfredo: El bodeguero del barrio, padre de Kathy y parte del triángulo amoroso con Valentina y Alejandro. Borjas, recordado por ‘Los Vílchez’, se reencuentra en pantalla con Mayra Goñi.

Leandra Núñez es Kathy: La hija de Wilfredo, tierna y preocupada por buscarle pareja a su papá.

Gustavo Borjas es Wilfredo, el padre de Kathy (Leandra Núñez). (Instagram Latina)

Vecinos y familia rival

Pierina Carcelén es Elsa: Vecina carismática de San Jerónimo, madre de Jenny y Rocky, y exesposa de Leo. Pierina asume este papel tras la salida de Marisela Puicón, quien inclusive grabó las escenas de adelanto de la novela.

Pietro Sibille es Leo: El sinvergüenza que regresa de Estados Unidos tras 12 años de ausencia y dejar a su familia. Descarado, mentiroso y rechazado por sus hijos Jenny y Rocky. Sibille vuelve a la televisión con este papel polémico.

Mara Minor es Jenny: Hija mayor de Elsa, de carácter fuerte, rechaza a su padre Leo.

Brahian Labarca es Rocky: Hermano de Jenny, relajado y debutante en la pantalla chica, llega del mundo digital.

Mara Minor es Jenny, Brahian Labarca es Rocky, Pierina Carcelén es Elsa y Pietro Sibille es Leo. (Instagram Latina)

Entorno del galán y villanas

Katia Condos es Susana: Madre de Alejandro, es sumisa y quiere mucho a su hijo. La actriz regresa a la ficción tras años en shows musicales como ‘Planchando el despecho’ y en el cine con ‘Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 1 y 2’. Busca humanizar a su personaje y aportar versatilidad.

Toño Vega: Será el detective contratado por Edmundo para buscar a Valentina. El reconocido actor, director y productor regresa a la pantalla chica después de estar años en la dirección, detrás de cámaras. Sus últimos trabajos han sido en la dirección de 'Al fondo hay sitio' y 'Eres mi bien'.

Mariel Ocampo es Frida: La villana madre de Macarena, obsesionada con casar a su hija con Alejandro. Ocampo, actriz peruana que triunfa en México, regresa a la televisión nacional después de dos décadas.

Alessa Wichtel es Macarena: Hija de Frida, rival de Valentina por el amor de Alejandro. Wichtel asegura que su personaje tiene muchos matices y busca humanizarlo.

Alessa Wichtel es Macarena, una de las villanas, junto a sus fieles amigas Ximena (Ekaterina Konysheva) y Brisa (Axah). (Instagram Latina)

Elenco juvenil

Ekaterina Konysheva (Ximena) y Axah (Brisa): Amigas de Macarena, jóvenes “pitucas” que desprecian a Valentina.

Sebastián Olivencia: Amigo de Alejandro, personaje fresco y relajado.

Yeider Oré es Bryan: Hijo de Lupe y amigo de Rocky, el personaje aporta frescura y complicidad en el barrio.

La producción de Chasqui Producciones, bajo la dirección de Miguel Zuloaga, apuesta por renovar el género de la telenovela nacional con realismo social. (Instagram Latina)

Dirección y producción

‘Valentina Valiente’ es dirigida por Miguel Zuloaga, experimentado realizador y guionista responsable de éxitos como ‘Los Vílchez’, ‘Princesas’ y ‘Ven, baila, quinceañera’. Zuloaga, respaldado por Chasqui Producciones, promete una historia conmovedora, moderna y fiel al estilo de la telenovela clásica, pero con un enfoque renovado en la representación de la realidad peruana y los valores de resiliencia, amor y lucha por los sueños.